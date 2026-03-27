Új irányt adhat Trump az amerikai fizetőeszköznek, olyan jön a bankjegyekre, ami még nem volt

Arra, hogy forgalmi dollárbankjegyekről eltávolítják a kincstárnok aláírását, utoljára 1861-ben volt példa, arra pedig korábban még sosem, hogy hivatalban lévő amerikai elnök aláírása szerepeljen a törvényes fizetőeszközön – írja annak kapcsán az Origo, hogy Donald Trump aláírása készpénzforgalmi bankjegyekre kerül.

Donald Trump amerikai elnök aláírása kerül a dollárbankjegyekre, az első nyomatok már idén júniusban megjelenhetnek – az Egyesült Államok idén ünnepli alapításának 250. évfordulóját

Nem csak a bankjegyeknél nyit új korszakot Trump – érmék is készülnek az arcmásával

A lap idézi az amerikai pénzügyminisztert. Scott Bessent közleményében így fogalmazott Trump aláírásának bankjegyre kerüléséről: „Trump elnök vezetése alatt példátlan gazdasági növekedés, a dollár tartós dominanciája, valamint pénzügyi erő és stabilitás felé haladunk. Nincs is kifejezőbb módja annak, hogy elismerjük nagy országunk és Donald J. Trump elnök történelmi eredményeit, mint az ő nevét viselő amerikai dollárbankjegyek. Méltó, hogy ez a történelmi fizetőeszköz a 250. évforduló alkalmából kerüljön kibocsátásra.”

A Trump és Bessent aláírását hordozó első dollárbankjegyek várhatóan már idén júniusban megjelennek a készpénzforgalomban.

Ez az intézkedés egy újabb azok sorában, hogy Trump neve és arcmása megjelenik egyre több amerikai intézményben. Korábban átnevezték az Egyesült Államok Békeintézetét (United States Institute of Peace – USIP) Donald J. Trump Békeintézetre, a Kennedy Center előadó-művészeti központot, valamint egy új hadihajóosztályt is nevével azonosítanak.

A hónap elején pedig az illetékes szövetségi szerv jóváhagyta azt az Egyesült Államok idei ünnepségsorozatához kapcsolódó emlékérmetervet, hogy az amerikai pénzverde 24 karátos arany emlékérméket készítsen Donald Trump arcképével. A testület – amely kizárólag Trump által kinevezett tagokból áll – annak ellenére fogadta el a tervet, hogy a szövetségi törvények szerint élő amerikai elnök nem szerepelhet hivatalos fizetőeszközön.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.