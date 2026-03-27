Lélektani határ felé araszol a forint
Ismét a bizonytalanság és az olajárak emelkedése mozgatja a devizapiacot, így a forint árfolyamát is. A kamatvárakozások globálisan is emelkedtek, az inflációs félelmek pedig újból fokozódtak az olajár emelkedésével párhuzamosan.
Lélektani határ felé tart a forint
Ilyen helyzetben nem meglepő, hogy a dollár is erősödött, csütörtök reggel még 1,1560 körül mozgott az euró-dollár keresztárfolyam, majd végül 1,1525-nél zárta a napot
– írja az MBH Bank.
A dollár erősödése pedig főszabály szerint gyengíti az uniós országok devizáit az euróval szemben is.
A forint pénteken délelőtt újra lefelé vette az irányt, fél 12 körül az euró már 389,5 forint fölé erősödött,
egyre jobban megközelítve a 390 forintos lélektani határt.
Hasonló mértékben emelkedett a dollár jegyzése is. A zöldhasú kurzusa mintegy fél százalékkal, 338,27 forintig tört fel.
A KSH adatai alapján 2026 februárjában 4,8 százalékra nőtt a munkanélküliségi ráta, ami némileg meghaladja az MBH Bank várakozását és a piaci konszenzust is. Az MNB friss statisztikái alapján 2025 negyedik negyedévében a folyó fizetési mérleg 321 millió eurós többletet mutatott.
A dollár a menedék
Az euró-dollár devizapárban viszont nem látszik jelentős elmozdulás a csütörtöki markáns dollárerősödés után, jelenleg 1,1515 dolláron áll a közösségi deviza.
A befektetők a bizonytalan háborús helyzetben továbbra is a zöldhasúban látják a menedéket, ezért ha tovább eszkalálódik a helyzet, például az amerikai csapatok szárazföldi inváziót is indítanak Irán ellen, további dollárralira lehet számítani.
Szintén erősíti a dollárt, hogy – amint az Equilor Befektetési Zrt. írja – a Fed három döntéshozója is aggodalmát fejezte ki az amerikai gazdasági kilátásokkal kapcsolatban a közel-keleti háború miatt, így egy ideig mindhárman változatlan irányadó rátát támogatnak.
A befektetők ráadásul jelenleg 62 százalékos valószínűséggel áraznak egy 25 bázispontos tengerentúli kamatemelést az év végéig.