Deviza
EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4% EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24% BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
deviza

Lélektani határ felé araszol a forint

Gyengült a magyar fizetőeszköz péntek délelőtt. A dollárral és az euróval szemben is lejjebb került a forint.
Murányi Ernő
2026.03.27, 12:20
Frissítve: 2026.03.27, 12:34

Ismét a bizonytalanság és az olajárak emelkedése mozgatja a devizapiacot, így a forint árfolyamát is. A kamatvárakozások globálisan is emelkedtek, az inflációs félelmek pedig újból fokozódtak az olajár emelkedésével párhuzamosan. 

FRANCE-PETROL STATION forint
A bizonytalanság és az olajárak emelkedése mozgatja a devizapiacot, így a forintot is / Fotó: Hans Lucas via AFP

Lélektani határ felé tart a forint

Ilyen helyzetben nem meglepő, hogy a dollár is erősödött, csütörtök reggel még 1,1560 körül mozgott az euró-dollár keresztárfolyam, majd végül 1,1525-nél zárta a napot

– írja az MBH Bank. 

A dollár erősödése pedig főszabály szerint gyengíti az uniós országok devizáit az euróval szemben is. 

A forint pénteken délelőtt újra lefelé vette az irányt, fél 12 körül az euró már 389,5 forint fölé erősödött, 

egyre jobban megközelítve a 390 forintos lélektani határt.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Hasonló mértékben emelkedett a dollár jegyzése is. A zöldhasú kurzusa mintegy fél százalékkal, 338,27 forintig tört fel.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A KSH adatai alapján 2026 februárjában 4,8 százalékra nőtt a munkanélküliségi ráta, ami némileg meghaladja az MBH Bank várakozását és a piaci konszenzust is. Az MNB friss statisztikái alapján 2025 negyedik negyedévében a folyó fizetési mérleg 321 millió eurós többletet mutatott. 

A dollár a menedék

Az euró-dollár devizapárban viszont nem látszik jelentős elmozdulás a csütörtöki markáns dollárerősödés után, jelenleg 1,1515 dolláron áll a közösségi deviza.

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A befektetők a bizonytalan háborús helyzetben továbbra is a zöldhasúban látják a menedéket, ezért ha tovább eszkalálódik a helyzet, például az amerikai csapatok szárazföldi inváziót is indítanak Irán ellen, további dollárralira lehet számítani.

Szintén erősíti a dollárt, hogy – amint az Equilor Befektetési Zrt. írja – a Fed három döntéshozója is aggodalmát fejezte ki az amerikai gazdasági kilátásokkal kapcsolatban a közel-keleti háború miatt, így egy ideig mindhárman változatlan irányadó rátát támogatnak.

A befektetők ráadásul  jelenleg 62 százalékos valószínűséggel áraznak egy 25 bázispontos tengerentúli kamatemelést az év végéig.  

Forint árfolyamfigyelő

1542 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
