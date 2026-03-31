Ennyi volt, Amerika leveszi a kezét a Hormuzi-szorosról: Trump megmondta a szövetségeseinek – "Menjetek oda ti, vegyétek el magatoknak az olajat"

Az amerikai elnök világossá tette, hogy a szövetségeseknek saját kezükbe kell venniük az energiabiztonságukat. Donald Trump szerint az Egyesült Államok többé nem pótolja mások hiányosságait.
VG
2026.03.31, 19:16
Frissítve: 2026.03.31, 19:32

Donald Trump a közelmúltban élesen bírálta szövetségeseit a közel‑keleti konfliktusból való kimaradásuk miatt, most azonban ultimátumot is adott: ha vissza akarják állítani az olajkereskedelmet a Hormuzi‑szorosnál, indítsanak saját katonai expedíciót. Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok ettől kezdve nem fogja garantálni más országok energiabiztonságát.

DC: President Trump and Sec Rubio hold a White House departure donald trump
Donald Trump egyértelmű üzenetet küldött: aki nem segített, az oldja meg saját energiagondjait / Fotó: NurPhoto via AFP

Donald Trump március 31‑én a közösségi médiában szokatlanul kemény hangot ütött meg a közel‑keleti konfliktus és a globális olajellátás kapcsán. Truth Social-bejegyzésében világossá tette, hogy 

azok az országok, amelyek nem támogatták az Egyesült Államok és Izrael katonai műveleteit Irán ellen, most maguk oldják meg az energiagondjaikat.

 Trump üzenete egyértelmű: az Egyesült Államok nem fog többé mindenki helyett küzdeni.

 

Az elnök konkrét példákat is említett, kiemelve az Egyesült Királyságot és Franciaországot, amelyek elhatárolódtak a katonai akciótól, most pedig üzemanyaghiánnyal küzdenek. Trump két lehetőséget kínált:

  • vásárolják meg az olajat az Egyesült Államoktól;
  • vagy pedig menjenek el a Hormuzi‑szoroshoz, és szerezzék meg maguknak.

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a nemzetközi szövetségeseknek saját kezükbe kell venniük a felelősséget.

Donald Trump: oldja meg mindenki a saját problémáját

A Hormuzi‑szoros kulcsfontosságú útvonal a világ olajellátásában, a szoros lezárása vagy blokádja jelentős hatással van a globális energiapiacokra. A közelmúltban Irán blokkolta a tankerforgalmat, ami üzemanyaghiányt és áremelkedést eredményezett több országban.

Trump bejegyzése így nem csupán kritikaként értelmezhető, hanem provokatív diplomáciai üzenetként is, amely világossá teszi, hogy szerinte más országoknak maguknak kell biztosítaniuk saját energiaellátásukat.

Trump üzenete szerint a világ energiabiztonságát nem lehet kizárólag az Egyesült Államokra bízni, és a szövetségeseknek komolyan kell venniük a saját védelmüket és ellátásukat. Az üzenet nem maradt visszhang nélkül: több elemző szerint a diplomáciai feszültség, valamint az olajpiaci reakciók tovább növelhetik a globális bizonytalanságot.

Ennyi volt a NATO-nak, Trumpnak elege lett, megszűnhet az egész: „hatalmas csalódás”

Marco Rubio szerint az európai NATO-tagok kiábrándító módon viselkedtek. A külügyminiszter szerint a NATO jelenlegi formája fenntarthatatlan, ezért az Egyesült Államoknak át kell értékelnie a transzatlanti kapcsolatokat a háború lezárulta után.

 

