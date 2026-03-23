Nagy robbanás a Ben Gurion reptéren – még a drónzápor sem bénította meg Tel-Aviv légi közlekedését

Az iráni fegyveres erők dróntámadást hajtottak végre Izrael legnagyobb légikikötője, a Tel-Avivban található Ben-Gurion nemzetközi repülőtér ellen – jelentette ki Mohammad Akraminia iráni vezérőrnagy.

Még a drónzápor sem bénítja meg Tel-Aviv légi közlekedését / Fotó: John Wessels

A tábornok szavait az Iráni Iszlám Köztársaság Forradalmi Gárdájának (IRGC) Telegram-csatornája idézte. Elmondása szerint a támadást korszerű Arash–2 típusú drónokkal hajtották végre. Ez a pilóta nélküli eszköz a Kian és az Arash–1 drónok továbbfejlesztett, nagyobb rombolóerejű változata. Az új eszköz hatótávolsága 2000 kilométer, és Akraminia szerint a Tel-Avivban kijelölt célpont ezen a hatótávon belül helyezkedett el.

Új típusú rakéták kerültek elő az iráni konfliktusban

Korábban arról is beszámoltak, hogy az iráni hadsereg új rakétát vetett be Izrael ellen. Március 19-én, csütörtökön vált ismertté, hogy Nasrallah ípusú irányított rakéták csapódtak be a Haifában és Asdódban található olajfinomítókba. Emellett iráni csapások érték az Egyesült Államok közel-keleti katonai bázisait is. Ezt megelőzően Irán – a közös amerikai-izraeli hadművelet kezdete óta először – támadást intézett egy amerikai F–35-ös vadászgép ellen. Az Egyesült Államok fegyveres erőinek középső parancsnoksága (Centcom) szóvivője, Tim Hawkins közlése szerint a lopakodó, ötödik generációs repülőgép személyzete kényszerleszállást hajtott végre.

Csak korlátoznak, nem zárnak le teljesen drónzáporban sem

Izrael közlekedési minisztere, Miri Regev bejelentette, hogy az iráni rakétatámadások miatt korlátozzák a reptér működését.

A döntés értelmében hétfő 17 órától jelentősen visszafogják a légi forgalmat: óránként legfeljebb egy érkező és egy induló járat közlekedhet. Az induló járatok esetében az utaslétszám felső határát 120-ról 50 főre csökkentik, míg az érkező járatoknál

nem vezettek be létszámkorlátozást.

A korlátozások hátterében az áll, hogy az elmúlt napokban iráni ballisztikus rakéták Izrael középső és déli területeit vették célba, több tucat sérültet és infrastrukturális károkat okozva. Az Anadolu hírügynökség szerint az izraeli légügyi szakemberek már korábban a légtér azonnali lezárását is javasolták, a jelenlegi intézkedések azonban egyelőre nem jelentik a teljes lezárást, hiába csak részlegesen fenntartható a működés. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a korlátozások mértéke a biztonsági helyzet alakulásától függően bármikor módosulhat, és folyamatos egyeztetés zajlik a katonai és légügyi hatóságokkal.