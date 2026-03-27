Nagyobb a baj, mint hittük: nem stimmelnek a számok, túl optimista volt az Európai Unió vezetése

Egy sajtótájékoztató alkalmával kiderült, hogy az európai uniós döntéshozók nem számítottak a legrosszabbra, kizártnak tartották az évek óta elhúzódó közel-keleti konfliktus eszkalációjának lehetőségét.

Az energiaválság egyre súlyosabb károkat okoz a nemzetközi kereskedelemben, a piacok nyugtalanok, a világ számos országának energiaellátása pedig veszélyben forog. Mihez kezd most Európa?

Bajban van Európa gazdasága

Mostanra egyértelművé vált, hogy a háború mérete és kiterjedése az elmúlt két évben megnőtt, a helyzet sokat romlott − mondta Valdis Dombrovskis gazdaságfejlesztésért felelős európai uniós biztos és hozzátette, mivel az iráni vezetés a Hormuzi-szorost továbbra is fegyverként használja, valamint támadja a régió energetikai infrastruktúráját, ezért az energiaárak normalizálódása továbbra is kérdéses.

Dombrovskis felhívja a figyelmet arra, hogy a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára már két hete 100 dollár fölött van, ami az európai gazdaságot is megterheli, a kilátásokat pedig bizonytalanság övezi, mivel a károk mértéke függ a konfliktus időtartamától, kiterjedésétől és intenzitásától is.

Egyértelmű, hogy fennáll egy stagflációs válság kockázata. Ez azt jelenti, hogy a lassabb gazdasági növekedés magas inflációval párosul. Ez még akkor is bekövetkezhet, amennyiben a globális ellátási láncokban keletkezett zavarok hamarosan megszűnnek

− elemzi a kialakult helyzetet Dombrovskis.

Számítanunk kell a legrosszabbra

A biztos felhívja a figyelmet arra, hogy az imént felvázolt forgatókönyv esetén az Európai Unió növekedése megközelítőleg 0,4 százalékkal lehet alacsonyabb az őszi gazdasági előrejelzésben megadott 1,4 százaléknál.

A politikus úgy véli, amennyiben a konfliktus tartósan elhúzódik és akár hevesebb harcok is kialakulnak, akkor a növekedésre gyakorolt negatív hatások ennél is súlyosabb károkat okozhatnak a gazdaságban, és az előrejelzésben megadott 1,5 százalékos bővülés helyett, csupán 0,8 százalékkal számolhatunk.