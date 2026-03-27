Nagyobb a baj, mint hittük: nem stimmelnek a számok, túl optimista volt az Európai Unió vezetése

Úgy tűnik, túlságosan pozitív volt az Európai Unió legutóbbi gazdasági előrejelzése. Az iráni konfliktus teljesen áthúzta a számításokat, a jövő pedig bizonytalan.
VG
2026.03.27, 16:27
Frissítve: 2026.03.27, 16:35

Egy sajtótájékoztató alkalmával kiderült, hogy az európai uniós döntéshozók nem számítottak a legrosszabbra, kizártnak tartották az évek óta elhúzódó közel-keleti konfliktus eszkalációjának lehetőségét.

Az energiaválság egyre súlyosabb károkat okoz a nemzetközi kereskedelemben, a piacok nyugtalanok, a világ számos országának energiaellátása pedig veszélyben forog. Mihez kezd most Európa?

Bajban van Európa gazdasága 

Mostanra egyértelművé vált, hogy a háború mérete és kiterjedése az elmúlt két évben megnőtt, a helyzet sokat romlott − mondta Valdis Dombrovskis gazdaságfejlesztésért felelős európai uniós biztos és hozzátette, mivel az iráni vezetés a Hormuzi-szorost továbbra is fegyverként használja, valamint támadja a régió energetikai infrastruktúráját, ezért az energiaárak normalizálódása továbbra is kérdéses. 

Dombrovskis felhívja a figyelmet arra, hogy a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára már két hete 100 dollár fölött van, ami az európai gazdaságot is megterheli, a kilátásokat pedig  bizonytalanság övezi, mivel a károk mértéke függ a konfliktus időtartamától, kiterjedésétől és intenzitásától is. 

Egyértelmű, hogy fennáll egy stagflációs válság kockázata. Ez azt jelenti, hogy a lassabb gazdasági növekedés magas inflációval párosul. Ez még akkor is bekövetkezhet, amennyiben a globális ellátási láncokban keletkezett zavarok hamarosan megszűnnek

− elemzi a kialakult helyzetet Dombrovskis.

Számítanunk kell a legrosszabbra 

A biztos felhívja a figyelmet arra, hogy az imént felvázolt forgatókönyv esetén az Európai Unió növekedése megközelítőleg 0,4 százalékkal lehet alacsonyabb az őszi gazdasági előrejelzésben megadott 1,4 százaléknál. 

A politikus úgy véli, amennyiben a konfliktus tartósan elhúzódik és akár hevesebb harcok is kialakulnak, akkor a növekedésre gyakorolt negatív hatások ennél is súlyosabb károkat okozhatnak a gazdaságban, és az előrejelzésben megadott 1,5 százalékos bővülés helyett, csupán 0,8 százalékkal számolhatunk.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
