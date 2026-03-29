Döbbenten számolgat a nagy EU-gazdaság, és egyre kevesebb gyárat talál – pedig még csak most ütött be a válság

A német gyárbezárások már nem jelentenek újdonságot. A francia gazdaság, a második legnagyobb az Európai Unióban, ugyanazzal szembesül – derült ki a számokból, pedig a friss energiakrízis előtt számoltak.
Pető Sándor
2026.03.29, 19:17
Frissítve: 2026.03.29, 19:33

A német ipar szenvedése jól ismert, most azonban az Európai Unió második legnagyobb gazdaságából érkeztek riasztó adatok. Az EU teljesítményére és a többi uniós tagországra mindkét nagy gazdaság jelentős hatást gyakorol. Európa ipara hanyatlik, versenyképességét elveszíti, és csak most érkezett az újabb csapás az európai energiaárakat tovább emelő iráni konfliktus nyomán. A francia gazdaság ipari lába is megingott, akár a németeknél.

Francia gazdaság: az ArcelorMittalnál a dolgozók az államosításban látnák a védelmet az elbocsátások ellen / Fotó: Hans Lucas via AFP

A francia gyárbezárások száma tavaly közel 30 százalékkal emelkedett az ázsiai versenytársak növekvő nyomása és az amerikai vámok hatása miatt, miközben az új üzemek megnyitásának száma is csökkent – erről a francia pénzügyminisztérium tett közzé adatokat a Bloomberg jelentése szerint.

A számok szerint Franciaországban mintegy 160 üzemet zártak be, szemben a 2024-es 121-gyel. A nettó mérleg még ennél is többet romlott. Körülbelül 103 gyár nyílt 2025-ben, míg 2024-ben még 115. Ezek tehát a tavalyi számok: a február végén kezdődött iráni háború hatásai még nem lehetnek benne.

Nagyobb a baj, mint hittük: nem stimmelnek a számok, túl optimista volt az Európai Unió vezetése
Úgy tűnik, túlságosan pozitív volt az Európai Unió legutóbbi gazdasági előrejelzése. Az iráni konfliktus teljesen áthúzta a számításokat, a jövő pedig bizonytalan.

A friss események további emelkedést okoznak az európai vállalatok költségeiben, amelyeket már amúgy is felszalasztottak az orosz energiára kivetett szankciók, és súlyosbított az európai energiainfrastruktúra ellen intézett pusztító ukrán támadások és a Közép-Európa elleni ukrán gáz- és olajblokád.

Az iráni háborúnak még híre-hamva sem volt abban az időszakban, amelyről a francia jelentés szól. A gyárbezárások megszaporodásának okai közt pedig már erre az időszakra kiemelte a magasabb energiaárak hatását is. 

Francia gazdaság: a gyárbezárások számos szektort érintenek

A bezárások vagy jelentős termeléscsökkentések által leginkább érintett ágazatok közé tartozik

  • az agrár-élelmiszeripar, 
  • a közlekedés, 
  • a fogyasztási cikkek
  •  és az építőipar.

 Az olyan vállalatok, mint az acélgyártó ArcelorMittal vagy az autóalkatrész-beszállító Valeo, a kereslet visszaesése miatt zártak be üzemeket.

A nemzetközi környezet romlása jelentős teher

– idézi a minisztérium jelentését a hírügynökség.

Az ArcelorMittal tavaly közölte: mintegy 600 munkahelyet szüntet meg hét észak-franciaországi telephelyén, mivel az európai acélipar csökkenő kereslettel küzd. A vegyipari Arkema szintén leállított egyes tevékenységeket egy franciaországi üzemében.

2024 végén a Valeo a járműipar borús kilátásaira és az olcsóbb kínai termékek támasztotta versenyre hivatkozva jelentette be két franciaországi gyárának bezárását.

A kormány felmérése nem veszi figyelembe az egyes telephelyek értékét: egy gigagyár és egy startup új üzeme egyaránt egy egységnek számít. A francia ipari termelés volumene a januári adatok szerint némi éves emelkedést mutatott, erre következett a márciusi sokk.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
