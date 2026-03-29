Döbbenten számolgat a nagy EU-gazdaság, és egyre kevesebb gyárat talál – pedig még csak most ütött be a válság

A német ipar szenvedése jól ismert, most azonban az Európai Unió második legnagyobb gazdaságából érkeztek riasztó adatok. Az EU teljesítményére és a többi uniós tagországra mindkét nagy gazdaság jelentős hatást gyakorol. Európa ipara hanyatlik, versenyképességét elveszíti, és csak most érkezett az újabb csapás az európai energiaárakat tovább emelő iráni konfliktus nyomán. A francia gazdaság ipari lába is megingott, akár a németeknél.

Francia gazdaság: az ArcelorMittalnál a dolgozók az államosításban látnák a védelmet az elbocsátások ellen / Fotó: Hans Lucas via AFP

A francia gyárbezárások száma tavaly közel 30 százalékkal emelkedett az ázsiai versenytársak növekvő nyomása és az amerikai vámok hatása miatt, miközben az új üzemek megnyitásának száma is csökkent – erről a francia pénzügyminisztérium tett közzé adatokat a Bloomberg jelentése szerint.

A számok szerint Franciaországban mintegy 160 üzemet zártak be, szemben a 2024-es 121-gyel. A nettó mérleg még ennél is többet romlott. Körülbelül 103 gyár nyílt 2025-ben, míg 2024-ben még 115. Ezek tehát a tavalyi számok: a február végén kezdődött iráni háború hatásai még nem lehetnek benne.

A friss események további emelkedést okoznak az európai vállalatok költségeiben, amelyeket már amúgy is felszalasztottak az orosz energiára kivetett szankciók, és súlyosbított az európai energiainfrastruktúra ellen intézett pusztító ukrán támadások és a Közép-Európa elleni ukrán gáz- és olajblokád.

Az iráni háborúnak még híre-hamva sem volt abban az időszakban, amelyről a francia jelentés szól. A gyárbezárások megszaporodásának okai közt pedig már erre az időszakra kiemelte a magasabb energiaárak hatását is.

Francia gazdaság: a gyárbezárások számos szektort érintenek

A bezárások vagy jelentős termeléscsökkentések által leginkább érintett ágazatok közé tartozik

az agrár-élelmiszeripar,

a közlekedés,

a fogyasztási cikkek

és az építőipar.

Az olyan vállalatok, mint az acélgyártó ArcelorMittal vagy az autóalkatrész-beszállító Valeo, a kereslet visszaesése miatt zártak be üzemeket.

A nemzetközi környezet romlása jelentős teher

– idézi a minisztérium jelentését a hírügynökség.