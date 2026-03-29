Az unió 1800 milliárd eurós költségvetésének elfogadását és az Ukrajna feneketlen zsákjába szánt majdnem ugyanekkora összeget féltik a magyar választás előtt Orbán Viktor kormányától Brüsszelben. Kijev szövetségeseit úgy kívánják hatalomra juttatni, hogy az ukránok az újabb energiaválságba csúszó Európát olajblokád alá vonták és megmaradt keleti gázellátási csővezetékét bombázzák. A pénzkötegeket pedig akkor készítik Zelenszkij elnök számára, amikor sok éve a legdrágábban jutnak pénzhez az euróövezeti országok.

Ukrajna és Európa „gyönyörű” frigye: olajblokádot von, pénzt tesz zsebbe, markát tartja / Fotó: NurPhoto via AFP

A történet nem is lehetne zaftosabb, Európa történetének emlékezetes lapjai íródnak.

Ez lehet az évszázad politikai botránya: kétmilliárdot kaphatott heti rendszerességgel a Tisza Párt az ukrán aranykonvojon keresztül Zelenszkijtől

Egy volt ukrán nemzetbiztonsági tiszt újabb részleteket árult el a gyanús pénzmozgásokról Magyarországon. A TV2-nek nyilatkozó volt ügynök szerint a hazánkon áthaladó ukrán aranykonvojból hetente kétmilliárd forint juthatott a Tisza Pártnak.

Miután az ukrán olajblokád miatt Orbán Viktor kormányfő megakadályozta a Kijevnek küldendő legutóbbi, 90 milliárd eurós uniós pénzszállítmány elindítását, a brüsszeli folyosókon már arról beszélnek, hogy a magyar választás fontosabb lesz, mint a francia – Orbánnak buknia kell.

Eközben az euróövezeti államkötvények az elmúlt évtized egyik legrosszabb hónapját zárják. A hitelköltségek az euróövezeti államokban sok éve nem voltak ilyen magasak, mivel a befektetők egyre inkább aggódnak az iráni sokk hatásai miatt a régió államháztartására – írja a brit Financial Times. Nem téve említést arról, hogy milyen módon és mértékben terheli meg az uniós országok adósságkilátásait Ukrajna pénzelése, amelynek nagyságrendje szinte megegyezik a hétéves EU-költségvetéssel. Ezeket a pénzeket az EU soha nem kapja vissza, hacsak Ukrajna le nem győzi Oroszországot, vagyis minden utalás növeli az unió érdekeltségét, hogy bekapcsolódjon a pusztító háborúba.

Az euróövezeti válság jól ismert szereplői megint hallatnak magukról

Közben az eladási hullám az eurózóna államkötvényeiben vetekszik azzal, amit Európa a legutóbbi, 2022-es energiaválsága idején tapasztalt meg, és ki tudja, hol a vége.

Olaszország 10 éves hitelfelvételi költsége pénteken 4,14 százalékig emelkedett. Ez 2024 közepe óta a legmagasabb szint. A hozam később 4,08 százalékra mérséklődött, de így is közel 0,8 százalékponttal lett magasabb márciusban.

Franciaország 10 éves hozama pénteken a 3,9 százalékot közelítve érte el a csúcsot – ez 2009 óta a legmagasabb szint.

A spanyol hozam mintegy 3,7 százalékra emelkedett, először 2023 vége óta.

A hatásokat máris megtapasztalták a magyarok is.