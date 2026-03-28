Az EU nem áll le, újabb energiacsapásra készül: az olaj és a gáz után az orosz atomot is ki akarja tiltani Európából – Magyarországnak és Paksnak fájna az egyik legjobban

Több ország is aggódik az áremelkedés és ellátási kockázatok miatt. Brüsszel azonban továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy fokozatosan leváljon az orosz nukleáris iparról.
VG
2026.03.28, 06:00

Az Európai Unió nem hajlandó feladni az orosz nukleáris fűtőanyag kivezetésének tervét, még az energiaválság és a magyar tiltakozás ellenére sem. A döntés hosszú átállást és várhatóan magasabb villamosenergia-árakat hozhat több tagállamban.

Brüsszel megtorpedózná a magyar atomenergetikai bővítést az orosz nukleáris fűtőanyagok betiltásával / Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. / Facebook

Brüsszel továbbra is elkötelezett amellett, hogy fokozatosan kivezesse az orosz nukleáris ipart az európai energiarendszerből. Az Európai Bizottság az Izvesztiának megerősítette:

már dolgoznak egy olyan javaslaton, amely lépésről lépésre számolná fel az orosz nukleáris fűtőanyag használatát, és ez a folyamat a jelenlegi energiaválság ellenére sem áll le.

A döntés különösen érzékenyen érinti azt az öt országot, amely még mindig szovjet vagy orosz technológiára épülő VVER-típusú reaktorokat üzemeltet: Bulgáriát, Csehországot, Finnországot, Magyarországot és Szlovákiát. Ezek az országok évtizedek óta orosz fűtőanyagot használnak, így a leválás nemcsak politikai, hanem komoly műszaki és gazdasági kihívást is jelent.

Az Európai Unió már 2022-ben, a REPowerEU program elindításával döntött arról, hogy csökkenti az orosz energiafüggőséget. A nukleáris szektor azonban sokkal bonyolultabb, mint az olaj vagy a gáz esete. Míg az orosz olajimport nagy részét már 2022-ben betiltották, a gáz esetében pedig 2026-ra született meg a teljes kivezetésről szóló döntés, addig a nukleáris fűtőanyag esetében jóval lassabb folyamat körvonalazódik.

Ennek oka egyszerű: a nukleáris üzemanyag nem egy könnyen cserélhető termék. Az ellátási lánc rendkívül összetett, az urán kitermelésétől kezdve a dúsításon át egészen a fűtőelemek gyártásáig tart. Ráadásul az új beszállítók alkalmazása hosszadalmas tesztelési és engedélyezési folyamatot igényel, amely akár éveket is igénybe vehet.

Orosz nukleáris függőség helyett amerikai beszállítók

A gyakorlatban az úgynevezett diverzifikáció azt jelenti, hogy az orosz szállítókat elsősorban nyugati cégek, például az amerikai Westinghouse vagy a francia Framatome váltják fel. Ezek a vállalatok már dolgoznak olyan fűtőelemeken, amelyek kompatibilisek a VVER-reaktorokkal, de az átállás fokozatos:

  • Finnország már megkezdte az amerikai üzemanyag használatát a Loviisa atomerőműben, ugyanakkor a meglévő orosz szerződéseket 2027-ig és 2030-ig még teljesíti.
  • Csehország 2025-ben kapta meg az első nyugati szállítmányokat;
  • Bulgária pedig 2024-ben töltött be először amerikai fűtőanyagot a Kozloduj erőmű egyik blokkjába.

A teljes átállás azonban itt is csak évek múlva várható.

Szlovákia és Magyarország lassabban halad. Pozsony a francia Framatome-mal kötött szerződést 2027-től kezdődő szállításokra, míg Magyarország esetében szintén hosszú távú megállapodás született, amely a Paksi Atomerőmű ellátását biztosítaná alternatív forrásból. 

Eközben a Paks II. projekt továbbra is orosz részvétellel zajlik, ami Brüsszel szerint további kockázatokat és politikai feszültségeket hordoz.

Az Európai Bizottság maga is elismerte, hogy egyensúlyt kell találni a politikai célok és az ellátásbiztonság között. Dan Jorgensen energiaügyi biztos korábban hangsúlyozta: elfogadhatatlan lenne, ha az uniós országok tényleges ellátási hiánnyal szembesülnének.

A számok is jelzik a tét nagyságát: 2024-ben az EU villamosenergia-termelésének 23,3 százaléka származott nukleáris forrásból, és 12 tagállamban működnek atomerőművek. Több mint 30 olyan reaktor üzemel Európában és Ukrajnában, amely technológiailag az orosz fűtőanyagra épül.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
