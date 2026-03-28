Az EU nem áll le, újabb energiacsapásra készül: az olaj és a gáz után az orosz atomot is ki akarja tiltani Európából – Magyarországnak és Paksnak fájna az egyik legjobban

Az Európai Unió nem hajlandó feladni az orosz nukleáris fűtőanyag kivezetésének tervét, még az energiaválság és a magyar tiltakozás ellenére sem. A döntés hosszú átállást és várhatóan magasabb villamosenergia-árakat hozhat több tagállamban.

Brüsszel továbbra is elkötelezett amellett, hogy fokozatosan kivezesse az orosz nukleáris ipart az európai energiarendszerből. Az Európai Bizottság az Izvesztiának megerősítette:

már dolgoznak egy olyan javaslaton, amely lépésről lépésre számolná fel az orosz nukleáris fűtőanyag használatát, és ez a folyamat a jelenlegi energiaválság ellenére sem áll le.

A döntés különösen érzékenyen érinti azt az öt országot, amely még mindig szovjet vagy orosz technológiára épülő VVER-típusú reaktorokat üzemeltet: Bulgáriát, Csehországot, Finnországot, Magyarországot és Szlovákiát. Ezek az országok évtizedek óta orosz fűtőanyagot használnak, így a leválás nemcsak politikai, hanem komoly műszaki és gazdasági kihívást is jelent.

Az Európai Unió már 2022-ben, a REPowerEU program elindításával döntött arról, hogy csökkenti az orosz energiafüggőséget. A nukleáris szektor azonban sokkal bonyolultabb, mint az olaj vagy a gáz esete. Míg az orosz olajimport nagy részét már 2022-ben betiltották, a gáz esetében pedig 2026-ra született meg a teljes kivezetésről szóló döntés, addig a nukleáris fűtőanyag esetében jóval lassabb folyamat körvonalazódik.

Ennek oka egyszerű: a nukleáris üzemanyag nem egy könnyen cserélhető termék. Az ellátási lánc rendkívül összetett, az urán kitermelésétől kezdve a dúsításon át egészen a fűtőelemek gyártásáig tart. Ráadásul az új beszállítók alkalmazása hosszadalmas tesztelési és engedélyezési folyamatot igényel, amely akár éveket is igénybe vehet.

Orosz nukleáris függőség helyett amerikai beszállítók

A gyakorlatban az úgynevezett diverzifikáció azt jelenti, hogy az orosz szállítókat elsősorban nyugati cégek, például az amerikai Westinghouse vagy a francia Framatome váltják fel. Ezek a vállalatok már dolgoznak olyan fűtőelemeken, amelyek kompatibilisek a VVER-reaktorokkal, de az átállás fokozatos:

Finnország már megkezdte az amerikai üzemanyag használatát a Loviisa atomerőműben, ugyanakkor a meglévő orosz szerződéseket 2027-ig és 2030-ig még teljesíti.

Csehország 2025-ben kapta meg az első nyugati szállítmányokat;

Bulgária pedig 2024-ben töltött be először amerikai fűtőanyagot a Kozloduj erőmű egyik blokkjába.

A teljes átállás azonban itt is csak évek múlva várható.