Putyin erre nem számított: közölte a 4 milliós ország, nem vesz többé orosz olajat, talált jobbat – Európának küldi az üzemanyagot
Teljesen leállna az orosz olaj importjával Georgia Kulevi kikötőjének finomítója, és Türkmenisztánból, valamint Kazahsztánból szerezne be nyersanyagot. A cél egyértelmű: bejutni az európai piacra, amely jelenleg zárva van az orosz eredetű termékek előtt.
A Kulevi kikötőben működő egyetlen olajfinomító komoly stratégiai váltás előtt áll: a Black Sea Petroleum (BSP) teljesen le akarja váltani az orosz nyersanyagot, és Türkmenisztánból, valamint Kazahsztánból kíván beszerezni olajat.
A cél az európai piac elérése, amely jelenleg tiltja az orosz olajból készült termékek importját.
A vezérigazgató, David Potskhveria az Interfaxnak elmondta, hogy az átállás első lépése a türkmen olaj használata, később a kazah és más alternatív források is csatlakoznak. Az új ellátási lánc beindítása azonban logisztikai nehézségekbe ütközött: az Azerbajdzsánon átvezető vasúti szállítás késik, ami hátráltatja a projektet. A finomító reményei szerint a közeljövőben megoldódnak a problémák, így az alternatív nyersanyagok zökkenőmentesen érkezhetnek.
A BSP hangsúlyozza, hogy jelenlegi működése megfelel a szankcióknak, brit és svájci jogi tanácsok alapján, és sem a georgiai hatóságok, sem az azeri SOCAR nem engednék be a szabályokat sértő szállítmányt.
Georgia kimaradna az energiaháborúból
Az ország energiapolitikáját az EU is szoros figyelemmel kíséri. A Kulevi olajterminált ugyan fontolóra vették a szankciós listán, de végül kihagyták. Az ország vállalta, hogy nem kerülik meg a korlátozásokat.
A finomító kapacitása folyamatosan bővül: az első ütem évi 1,2 millió tonna, a második fázis után pedig 4,5 millió tonna olaj feldolgozására lesz képes, a beruházás értéke 700 millió dollár. A Kulevi terminál éves kapacitása 10 millió tonna.
Georgia exportja már látványos növekedést mutat: 2026 első két hónapjában 219 100 tonna kőolajterméket, összesen 93,2 millió dollár értékben szállítottak 12 országba, köztük Törökországba, Togóba, Máltára, Szingapúrba és az Egyesült Arab Emírségekbe.
