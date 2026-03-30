Deviza
EUR/HUF388,05 -0,31% USD/HUF338,87 +0,03% GBP/HUF446,23 -0,49% CHF/HUF423,55 0% PLN/HUF90,46 -0,43% RON/HUF76,08 -0,36% CZK/HUF15,81 -0,46% EUR/HUF388,05 -0,31% USD/HUF338,87 +0,03% GBP/HUF446,23 -0,49% CHF/HUF423,55 0% PLN/HUF90,46 -0,43% RON/HUF76,08 -0,36% CZK/HUF15,81 -0,46%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Fekete-tenger
Georgia
Európai Unió
orosz olaj

Putyin erre nem számított: közölte a 4 milliós ország, nem vesz többé orosz olajat, talált jobbat – Európának küldi az üzemanyagot

Az EU-s szankciók miatt kulcskérdés az alternatív nyersanyag. Logisztikai gondok és geopolitikai nyomás közepette váltana beszállítót Georgia egyetlen finomítója.
2026.03.30, 22:05
Teljesen leállna az orosz olaj importjával Georgia Kulevi kikötőjének finomítója, és Türkmenisztánból, valamint Kazahsztánból szerezne be nyersanyagot. A cél egyértelmű: bejutni az európai piacra, amely jelenleg zárva van az orosz eredetű termékek előtt.

Jelentős váltásra készül a georgiai Kulevi finomító, amely fokozatosan leépítené az orosz olajhasználatot / Fotó: Anadolu via AFP

A Kulevi kikötőben működő egyetlen olajfinomító komoly stratégiai váltás előtt áll: a Black Sea Petroleum (BSP) teljesen le akarja váltani az orosz nyersanyagot, és Türkmenisztánból, valamint Kazahsztánból kíván beszerezni olajat. 

A cél az európai piac elérése, amely jelenleg tiltja az orosz olajból készült termékek importját.

A vezérigazgató, David Potskhveria az Interfaxnak elmondta, hogy az átállás első lépése a türkmen olaj használata, később a kazah és más alternatív források is csatlakoznak. Az új ellátási lánc beindítása azonban logisztikai nehézségekbe ütközött: az Azerbajdzsánon átvezető vasúti szállítás késik, ami hátráltatja a projektet. A finomító reményei szerint a közeljövőben megoldódnak a problémák, így az alternatív nyersanyagok zökkenőmentesen érkezhetnek.

A BSP hangsúlyozza, hogy jelenlegi működése megfelel a szankcióknak, brit és svájci jogi tanácsok alapján, és sem a georgiai hatóságok, sem az azeri SOCAR nem engednék be a szabályokat sértő szállítmányt.

Georgia kimaradna az energiaháborúból

Az ország energiapolitikáját az EU is szoros figyelemmel kíséri. A Kulevi olajterminált ugyan fontolóra vették a szankciós listán, de végül kihagyták. Az ország vállalta, hogy nem kerülik meg a korlátozásokat.

A finomító kapacitása folyamatosan bővül: az első ütem évi 1,2 millió tonna, a második fázis után pedig 4,5 millió tonna olaj feldolgozására lesz képes, a beruházás értéke 700 millió dollár. A Kulevi terminál éves kapacitása 10 millió tonna.

Georgia exportja már látványos növekedést mutat: 2026 első két hónapjában 219 100 tonna kőolajterméket, összesen 93,2 millió dollár értékben szállítottak 12 országba, köztük Törökországba, Togóba, Máltára, Szingapúrba és az Egyesült Arab Emírségekbe.

Ez nyílt lázadás? Putyin örülhet: évek óta nem vett annyi orosz energiát az EU-tagjelölt ország, mint most – a tél elhozta a valóságot

Georgia idén januárban több mint negyvenszeresére növelte az orosz villamosenergia-importot az előző év januári szintjéhez képest, elérve a 2019 óta mért legnagyobb havi volument.

 

Energiaválság

Energiaválság
1327 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
