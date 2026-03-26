A szomszédunk rosszat sejt, korvettek helyett légvédelmi rendszert szereznek be sürgősen, háborúra készülnek?

Horvátország közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer beszerzését készíti elő mintegy 400-500 millió euró értékben. Ezt közölte a horvát Ivan Anusic védelmi miniszter a Jutarnji List című napilap csütörtöki beszámolója szerint.
Csókási Annamária
2026.03.26, 10:46
Frissítve: 2026.03.26, 11:55

A horvát tárcavezető elmondta: elkészült a fegyveres erők technikai-taktikai tanulmánya, és hamarosan döntés születhet a beszerzendő rendszer típusáról. A lehetséges jelöltek között a norvég–amerikai fejlesztésű NASAMS, a német IRIS-T SLM és a francia VL MICA szerepel. 

Horvátország közepes hatótávolságú légvédelmi rakétákat vásárolna / Fotó: X / Defence Index

Horvátország nincsen felkészülve a légi csapásokra

A tervek szerint két légvédelmi üteget vásárolnának, amelyek egyike Zágráb térségében, a másik az ország keleti részén állhat szolgálatba. Anusic emlékeztetett arra, hogy korábban előrehaladott tárgyalások folytak az izraeli Dávid Parittyája rakétavédelmi rendszer beszerzéséről, azonban tavaly megszakították őket, miután Zoran Milanovic államfő 

megtiltotta a katonai együttműködést Izraellel.

Horvátország jelenleg öt Mistral 3 rövid hatótávolságú légvédelmi üteggel rendelkezik, amelyeket egy 2022-ben kötött, 72 millió euró értékű szerződés alapján szerez be. A közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer beszerzését a horvát védelmi minisztérium az idei év legfontosabb katonai projektjének tekinti; ez várhatóan késlelteti a haditengerészet számára tervezett két korvett beszerzéséről szóló, mintegy egymilliárd eurós szerződés megkötését.

Németország bővíti a kapacitásait 

Németországnak is gyorsítania kell katonai felkészültségét és „eszkaláció esetén egyfajta hadigazdaságra” kell felkészülnie – hívta fel a figyelmet a Német Bundeswehr Szövetség (DBwV, Deutscher Bundeswehrverband) vezetője. André Wüstner a Rheinische Post című lapnak nyilatkozva kijelentette: a német hadiiparnak bővítenie kell kapacitásait, és át kell térnie a több műszakos termelésre. Szerinte nemcsak Kelet-Európában beszélnek már „háború előtti fázisról”, hanem Németországnak is haladéktalanul erősítenie kell védelmi képességeit.

Wüstner úgy vélte, „hiú ábránd” az a feltételezés, hogy Oroszország csak 2029-re lenne kész egy NATO-val való konfrontációra. „A veszély már most fennáll, és napról napra nő” – fogalmazott. Hozzátette: 

az Egyesült Államok politikájának kiszámíthatatlansága, különösen Donald Trump elnök szerepe, valamint Európa katonai gyengesége „elrettentési rést” hozott létre, amelyet gyorsan be kell zárni.

A BDwV vezetője szerint a három hete zajló amerikai–izraeli háború Irán ellen kedvező lehetőséget kínálhat Vlagyimir Putyin számára. Az orosz elnök az olajbevételek növekedése és az Ukrajnának szállított légvédelmi rendszerek csökkenése nyomán fokozhatja az infrastruktúra és a civil lakosság elleni támadásokat.

Wüstner arra is figyelmeztetett, hogy az európai szövetségesek bizonytalansága ösztönözheti Moszkvát hibrid támadások erősítésére, és nem zárható ki a NATO keleti szárnyán történő határsértések lehetősége sem.

Háborúra készül déli szomszédunk? 

Horvátország hétfőtől elkezdi besorozni a fiatalokat – közölte a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője a Facebook-oldalán. Hortay Olivér azt írta, hogy a horvát kormányfő végrehajtja a néppárti agendát. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a horvát parlament októberben elfogadta a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot.

A katonai alapkiképzés – a kötelező sorkatonai szolgálat részeként – két hónapig tart majd, évente öt turnus kiképzését tervezik, turnusonként mintegy 800 sorkatonával. Minden 18. életévét betöltött férfi még az év végéig behívót kap, és abban a naptári évben vonul be kiképzésre, amelyben betölti a 19. életévét. A bevonulás előtt kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálaton esnek át. 

A szolgálatra 19 és 30 éves kor között önkéntesen is lehet jelentkezni, nőknek is.

A lelkiismereti okokra hivatkozó sorkötelesek polgári szolgálatot teljesíthetnek a belügyminisztérium polgári védelmi szervezeteiben vagy a lakóhelyük szerinti önkormányzatnál. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
