Az iráni háború több szempontból sújtja Magyarországot – elárulták az elemzők, mikor kell számítani a legrosszabbra

Magyarország energiaimportőr országként folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy mi történik a Közel-Keleten. Az elmúlt napok fejleményei sajnos ismét romló helyzetre utalnak: az amerikaiak szárazföldi beavatkozást emlegetnek, Izrael pedig tűz alá vette Irán legnagyobb földgázmezőjét, amire válaszul Irán újra csapásokat mért az öböl menti monarchiákra. Utóbbi támadások közül leginkább a Katar LNG exportterminálját ért katonai csapás a legfájdalmasabb a világ gázimportőrjei számára. Az öbölbéli monarchiák már érthető módon nagyon dühösek: Szaúd-Arábia konkrétan katonai csapásokkal fenyegette Iránt – sorolta legfrissebb elemzésében az MBH Bank Elemzési Centruma.

A mostani helyzetben a gazdasági előrejelzők számára a prognózisok újraírásának sürgető feladata a közel-keleti helyzet megoldásával kapcsolatos találgatássá egyszerűsödött. Azt ugyanis elég jól lehet sejteni, hogy tartósan 90, 110 vagy 150 dolláros hordónkénti olajár, illetve 50, 70 vagy mondjuk 120 eurós megawattóránkénti gázár mit jelentene az infláció, a GDP, a kamatpálya vagy akár a forintárfolyam szempontjából.

Az elemzés szerint jelentős a nyomás a nyersolaj piacán: hiszen év végére 80-85 dollár közötti Brent olaj látszik a határidős árazásokban, jövőre pedig 80 dollár alá mehet az ár a piaci szereplők szerint, miközben a legközelebbi határidő ára bőven 100 dollár felett volt az elmúlt napokban már. Bár rémisztő hírek érkeznek jelenleg a Közel-Keletről, ezért könnyen lehet, hogy ezek a piaci várakozások idővel hamisnak bizonyulnak.

A földgázhelyzet szintén fontos Magyarországnak, és a napokban itt ismét nagy ugrás történt, csütörtökön már 70 euró fölött is volt a holland TTF-gáz ára, péntek reggel pedig 61 és 62 euró körül állt a jegyzés. Eközben ezen a piacon jóval kevésbé számítanak a szereplők rövid távon megnyugvásra: év végére is csak kismértékben eshet 60 euró alá az ár. Azonban ezek az árak még nagyon messze vannak a 2022-ben kitört orosz–ukrán háború előtt kialakuló, majd azt követő szintektől.

Az elmúlt években ugyanis Európa a csővezetékes gáz jelentős részét lecserélte LNG-re, így az Amerikai Egyesült Államok felől is érkeznek szállítmányok, ami vélhetően meg tudja akadályozni, hogy a négy évvel ezelőtti piaci helyzet alakuljon ki.