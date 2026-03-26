Váratlan beismerés Ukrajnából: nem tudják pótolni a magyar gázt, nincs jobb az orosz forrásnál – Ficóban reménykednek

Kijev a Barátság kőolajvezeték elzárásával próbálta meg zsarolni hazánkat, most azonban kiderült, hogy ez a lépés katasztrofális következményekkel fog járni: a magyar gázszállítmányok leállítása az ukrán ellátás közel feléért felelős, az országnak pedig nincs valódi alternatívája, hogy fedezze a kiesést.

Ukrajna belerokkanna a magyar gázszállítmányok elvesztésébe, amelyekre nem tudna alternatívát találni a következő télig

Jurij Korolcsuk, az ukrán Energiastratégiai Intézet vezetője riadót fújt Kijevben, miután Orbán Viktor március 25-én bejelentette, hogy Budapest fokozatosan leállíthatja a szállításokat Ukrajna felé. Az Espresso hírlapnak nyilatkozva elmondta, hogy

Ukrajnának jelenleg nincs valódi alternatívája a Magyarországon keresztül érkező gázra, amely az ország teljes ellátásának a felét teszi ki.

Érdekes módon Kijevet eddig nem zavarta az, hogy a gáz közel sem „független” forrásból származik: döntő részben Oroszországból jön, mégpedig a Török Áramlaton keresztül. Magyarországot pedig az utóbbi években ezért számtalanszor kritizálták.

Nincs jobb a „magyar gáznál”

Korolcsuk szerint papíron ugyan léteznek alternatív útvonalak – Lengyelország, Szlovákia vagy Románia irányából –, de ezek több okból sem jelentenek valódi megoldást:

ezeknek korlátozott a kapacitásuk;

a gáz beszerzése így méregdrága lenne;

arról nem is beszélve, hogy Kijev így is az „orosz hadigépezetet támogatná”.

A kereskedők nem Svájcból vagy Németországból hoznak gázt, hanem azt adják tovább, ami fizikailag elérhető – és ez is jellemzően orosz gáz

– mondta Korolcsuk.

A szakértő rámutatott arra is, hogy Magyarország gyakorlatilag közvetítő szerepet játszik: megvásárolja az orosz gázt, majd továbbértékesíti Ukrajnának. Így hiába jelennek meg a tranzakciókban különböző kereskedők, a fizikai forrás változatlan marad.

Felmerülhet Azerbajdzsán mint alternatív beszállító, azonban ez sem valódi megoldás. Az ország évente mintegy 10 milliárd köbméter gázt exportál Európába, de ennek jelentős része már le van kötve, például Olaszország irányába az Adria gázvezetéken keresztül.

Megérkezett az első ukrán reakció a gáz elzárására: megfenyegették Magyarországot, nagyon megütheti a bokáját Orbán Viktor magyar miniszterelnök bejelentette, hogy leállítja a gázszállítást Ukrajnába, amíg a Barátság kőolajvezetéken keresztüli olajtranzit helyre nem áll. Egy ukrán energetikai szakértő felbecsülte, hogy országa milyen mértékben fogja megérezni a hiányt a következő hónapokban.

Szlovákia szerepe szintén korlátozott. Bár elvileg alternatív útvonal lehetne, valójában ők is Magyarországon keresztül jutnak orosz gázhoz, tehát nem számítanak független forrásnak.

Ráadásul ennek politikai akadályai is vannak: Robert Fico szlovák kormányfő valószínűleg nem vállalná a kockázatos közvetítői szerepet, azzal párhuzamosan, hogy Ukrajna az ő hazáját is zsarolni próbálja.

A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy Szlovákia korábban már korlátozta az Ukrajnának nyújtott sürgősségi villamosenergia-támogatást is, válaszul arra, hogy Kijev leállította az orosz olajszállítmányokat a Barátság vezetéken keresztül. Az ukrán kormánynak sikerült kirúgnia a sámlit a saját energiabiztonsága alól, s mivel már korábban megharapta a segítő kezeket, támogatók nélkül maradt.