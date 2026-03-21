Digitális vasfüggöny: Oroszország a nyugati MI-nek sem kegyelmez meg – a kínai fejlesztők ezen is nyernek
Oroszország olyan új szabályozást készít elő, amely akár teljesen kitilthatja a külföldi mesterségesintelligencia-rendszereket az országból. A döntés alapja az, hogy Moszkva szerint ezek az eszközök veszélyt jelentenek az állampolgárok adataira és a „hagyományos értékekre”.
Oroszország újabb támadást indított a nyugati vállalatok ellen, ezúttal a digitális világban: a kormány olyan szabályozást készít elő, amely lehetővé tenné a külföldi mesterségesintelligencia-rendszerek korlátozását vagy akár teljes betiltását.
Az intézkedés közvetlenül érintheti az olyan globális szolgáltatásokat, mint a ChatGPT, a Claude vagy a Gemini.
A javaslatot az orosz digitális fejlesztési minisztérium tette közzé, és egyértelműen illeszkedik abba a hosszabb távú stratégiába, amelynek célja egy úgynevezett „szuverén internet” kiépítése. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ország saját digitális ökoszisztémát akar létrehozni, amely minimálisra csökkenti a külföldi technológiai függőséget, és szigorúan igazodik az állam által meghatározott normákhoz.
A hivatalos indoklás szerint az új szabályok az állampolgárok védelmét szolgálják. A hatóságok kiemelték, hogy meg akarják akadályozni a „rejtett manipulációt” és a „diszkriminatív algoritmusok” működését.
A RIA orosz állami hírügynökség értelmezése szerint minden olyan mesterségesintelligencia-rendszer „határokon átnyúlónak” minősül, amely a felhasználói adatokat külföldre továbbítja.
Ez pedig gyakorlatilag az összes nyugati MI-modellt érinti.
A szakértők szerint már az is elegendő lehet a korlátozáshoz, hogy egy felhasználó kérdése vagy beszélgetése eljut a fejlesztő cég szervereihez.
A tervezet egyik kulcseleme, hogy a napi több mint 500 ezer felhasználót kiszolgáló MI-rendszereknek kötelező lenne az orosz felhasználók adatait helyben tárolni, ráadásul legalább három éven keresztül. Ez komoly akadályt jelenthet a nyugati technológiai cégek számára, amelyek korábban is elutasították az ilyen típusú adatlokalizációs követelményeket.
Oroszország saját forradalmat akar a mesterséges intelligenciában
A szabályozás ugyanakkor egyértelmű előnyt biztosíthat a hazai szereplőknek. Az olyan orosz óriások, mint a Sberbank vagy a Yandex saját MI-fejlesztései várhatóan megerősödnek, hiszen a külföldi versenytársak kiszorulása jelentős piaci teret nyithat számukra.
Érdekes kiskapu, hogy egyes külföldi, de nyílt forráskódú modellek – például kínai fejlesztések – továbbra is használhatók maradhatnak, ha azokat teljesen zárt, orosz infrastruktúrán futtatják. Ebben az esetben az adatok nem hagyják el az országot, így megfelelhetnek a tervezett szabályoknak.
Az új törvény várhatóan jövőre léphet hatályba, amennyiben a további egyeztetések és kormányzati jóváhagyások lezárulnak. Ha ez megtörténik, az nemcsak az orosz felhasználók mindennapjait alakíthatja át, hanem újabb frontot nyithat a globális technológiai versenyben is.
