Digitális vasfüggöny: Oroszország a nyugati MI-nek sem kegyelmez meg – a kínai fejlesztők ezen is nyernek

A ChatGPT-hez hasonló rendszerek jövője kérdésessé vált Oroszországban. A kormány minden eddiginél szigorúbb digitális szabályozásra készül a nyugati mesterséges intelligenciákkal szemben.
VG
2026.03.21, 06:29

Oroszország olyan új szabályozást készít elő, amely akár teljesen kitilthatja a külföldi mesterségesintelligencia-rendszereket az országból. A döntés alapja az, hogy Moszkva szerint ezek az eszközök veszélyt jelentenek az állampolgárok adataira és a „hagyományos értékekre”.

Artificial Intelligence (AI) Platforms mesterséges intelligencia
Moszkva kizárná a nyugati fejlesztőket az orosz internetről, hogy a hazai mesterséges intelligenciákat támogassa / Fotó: NurPhoto via AFP

Oroszország újabb támadást indított a nyugati vállalatok ellen, ezúttal a digitális világban: a kormány olyan szabályozást készít elő, amely lehetővé tenné a külföldi mesterségesintelligencia-rendszerek korlátozását vagy akár teljes betiltását. 

Az intézkedés közvetlenül érintheti az olyan globális szolgáltatásokat, mint a ChatGPT, a Claude vagy a Gemini.

A javaslatot az orosz digitális fejlesztési minisztérium tette közzé, és egyértelműen illeszkedik abba a hosszabb távú stratégiába, amelynek célja egy úgynevezett „szuverén internet” kiépítése. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ország saját digitális ökoszisztémát akar létrehozni, amely minimálisra csökkenti a külföldi technológiai függőséget, és szigorúan igazodik az állam által meghatározott normákhoz.

A hivatalos indoklás szerint az új szabályok az állampolgárok védelmét szolgálják. A hatóságok kiemelték, hogy meg akarják akadályozni a „rejtett manipulációt” és a „diszkriminatív algoritmusok” működését.

A RIA orosz állami hírügynökség értelmezése szerint minden olyan mesterségesintelligencia-rendszer „határokon átnyúlónak” minősül, amely a felhasználói adatokat külföldre továbbítja. 

Ez pedig gyakorlatilag az összes nyugati MI-modellt érinti. 

A szakértők szerint már az is elegendő lehet a korlátozáshoz, hogy egy felhasználó kérdése vagy beszélgetése eljut a fejlesztő cég szervereihez.

A tervezet egyik kulcseleme, hogy a napi több mint 500 ezer felhasználót kiszolgáló MI-rendszereknek kötelező lenne az orosz felhasználók adatait helyben tárolni, ráadásul legalább három éven keresztül. Ez komoly akadályt jelenthet a nyugati technológiai cégek számára, amelyek korábban is elutasították az ilyen típusú adatlokalizációs követelményeket.

Oroszország saját forradalmat akar a mesterséges intelligenciában

A szabályozás ugyanakkor egyértelmű előnyt biztosíthat a hazai szereplőknek. Az olyan orosz óriások, mint a Sberbank vagy a Yandex saját MI-fejlesztései várhatóan megerősödnek, hiszen a külföldi versenytársak kiszorulása jelentős piaci teret nyithat számukra.

Érdekes kiskapu, hogy egyes külföldi, de nyílt forráskódú modellek – például kínai fejlesztések – továbbra is használhatók maradhatnak, ha azokat teljesen zárt, orosz infrastruktúrán futtatják. Ebben az esetben az adatok nem hagyják el az országot, így megfelelhetnek a tervezett szabályoknak.

Az új törvény várhatóan jövőre léphet hatályba, amennyiben a további egyeztetések és kormányzati jóváhagyások lezárulnak. Ha ez megtörténik, az nemcsak az orosz felhasználók mindennapjait alakíthatja át, hanem újabb frontot nyithat a globális technológiai versenyben is.

Alternatívát épít Putyin: új orosz app válthatja ki a nyugati csevegőalkalmazásokat

A lépés célja, hogy alternatívát nyújtson a nyugati dominanciájú platformokkal szemben. Az orosz kormány egy saját fejlesztésű üzenetküldő alkalmazást indít el, amely nemcsak kommunikációra, hanem állami és pénzügyi szolgáltatásokra is alkalmas lesz.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
