Miközben Orbán Viktort ütötték az EU-csúcson, megfeledkeztek a gázról: most hajukat tépik a nagy EU-tagállamban

Megint Ukrajna vitte el a show-t a márciusi EU-csúcson, pedig már nagyban folyt az Európát új energiaválságba taszító iráni háború. Az európai lapok Orbán Viktor fotóival teltek meg, és Ukrajna pénzének ügyével, hiába tett rá ígéretet a magyar kormányfő – amit egyszerűen csak megtartott –, hogy megakadályozza az újabb hatalmas brüsszeli pénzküldeményt, ha Kijev nem áll le az olajblokáddal. Most kiderült, inkább egy gázszállító tanker képét kellett volna a látótérbe állítaniuk, amint épp kürtöl egyet és Európa helyett más irányba fordul.

Orbán Viktor legyen a téma vagy a gáz? Az előzőt választották, úgyhogy most Orbán Viktor van, gáz meg nincs a németeknek / Fotó: Liesa Johannssen

A Bloomberg híre szerint Németország arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió szabályai akadályozhatják a létfontosságú LNG-beszerzéseket, éppen akkor, amikor az ország új beszállítók felé próbál nyitni, és mérsékelni igyekszik a közel-keleti háború energiaárakra gyakorolt felhajtó hatását.

A szabályok célja csökkenteni az olaj- és gázimportból származó metánkibocsátást. Tény: ezt a legjobban csökkenteni akkor lehet, ha egyáltalán nincs olaj- és gázimport. Ebben az esetben azonban leáll az élet, és végképp bemondja az unalmast a magas európai energiaárakkal már amúgy is sanyargatott német ipar. Egész Európa kárára.

Az LNG-re szükségük van, akkor is, ha az iráni háború, illetve a Hormuzi-szoros lezárása létfontosságú gázbeszerzési forrásától zárta el Európát.

A metánrendelet akadályozhatja a partnerországok LNG-exportját, illetve az Európába irányuló importjukat

— mondta Katherina Reiche gazdasági miniszter hétfőn Berlinben újságíróknak a tudósítás szerint.

Hozzátette: „pragmatikus végrehajtásra” van szükség a szabályok nemzeti jogba való átültetésekor, és a jogsértések miatti szankciókat „arányosan kell alkalmazni”.

Rejtély, miért a rémült hajcihő, és miért nem a kevesebb mint két hete tartott uniós csúcson rendezték ezt a fontos gazdasági szereplők számára életfontosságúvá vált kérdést. Talán Angela Merkel kancellár esete ismétlődik, aki a milliószám beözönlő migránssereg láttán azt mondta: „Megoldjuk”? Aztán nem oldották meg.

Az Európai Unió mindent megtesz, hogy ne legyen energiája, Berlinben most jött el a pánik

Európa és a németek számára nem alakulnak kiválóan a dolgok energiafronton.

A Bloomberg egy másik anyagában hétfőn arról írt: Európa lassan hozzászokhat ahhoz, hogy az üzemanyaggal megrakott, a kontinens felé tartó hajók irányt váltanak, és inkább más kikötők felé indulnak. Először a katari LNG eltűnése után a cseppfolyósított földgázzal megrakott, Európába tartó tankerek váltottak irányt, miután az ázsiai vevők túllicitálták az európai vásárlókat.

Katar felé az Európai Unió azért fordult, mert Ukrajna érdekében lemond az orosz energiáról – ugyanerre kívánva kényszeríteni Magyarországot is –, a másik hagyományos forrás, Norvégia kapacitásai nem végtelenek, a legnagyobb megmaradt forráspiac pedig az Egyesült Államok.