Miközben Orbán Viktort ütötték az EU-csúcson, megfeledkeztek a gázról: most hajukat tépik a nagy EU-tagállamban

Az energia és a versenyképesség problémái is napirenden voltak a márciusi EU-csúcson, most kiderült, egy akut kérdést mégsem sikerült rendezni. Orbán Viktor magyar miniszterelnök hiábavaló győzködésére ment el az idő és az energia, alig két héttel később pedig most a legnagyobb uniós fővárosban a hajukat tépik, amiért nem rendeztek egy életbevágó kérdést. Körmükre ég az iráni háború.
Pető Sándor
2026.03.31, 09:06
Frissítve: 2026.03.31, 10:21

Megint Ukrajna vitte el a show-t a márciusi EU-csúcson, pedig már nagyban folyt az Európát új energiaválságba taszító iráni háború. Az európai lapok Orbán Viktor fotóival teltek meg, és Ukrajna pénzének ügyével, hiába tett rá ígéretet a magyar kormányfő – amit egyszerűen csak megtartott –, hogy megakadályozza az újabb hatalmas brüsszeli pénzküldeményt, ha Kijev nem áll le az olajblokáddal. Most kiderült, inkább egy gázszállító tanker képét kellett volna a látótérbe állítaniuk, amint épp kürtöl egyet és Európa helyett más irányba fordul.

Orbán Viktor legyen a téma vagy a gáz? Az előzőt választották, úgyhogy most Orbán Viktor van, gáz meg nincs a németeknek / Fotó: Liesa Johannssen

A Bloomberg híre szerint Németország arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió szabályai akadályozhatják a létfontosságú LNG-beszerzéseket, éppen akkor, amikor az ország új beszállítók felé próbál nyitni, és mérsékelni igyekszik a közel-keleti háború energiaárakra gyakorolt felhajtó hatását.

A szabályok célja csökkenteni az olaj- és gázimportból származó metánkibocsátást. Tény: ezt a legjobban csökkenteni akkor lehet, ha egyáltalán nincs olaj- és gázimport. Ebben az esetben azonban leáll az élet, és végképp bemondja az unalmast a magas európai energiaárakkal már amúgy is sanyargatott német ipar. Egész Európa kárára.

Az LNG-re szükségük van, akkor is, ha az iráni háború, illetve a Hormuzi-szoros lezárása létfontosságú gázbeszerzési forrásától zárta el Európát. 

A metánrendelet akadályozhatja a partnerországok LNG-exportját, illetve az Európába irányuló importjukat

mondta Katherina Reiche gazdasági miniszter hétfőn Berlinben újságíróknak a tudósítás szerint.

Hozzátette: „pragmatikus végrehajtásra” van szükség a szabályok nemzeti jogba való átültetésekor, és a jogsértések miatti szankciókat „arányosan kell alkalmazni”.

Rejtély, miért a rémült hajcihő, és miért nem a kevesebb mint két hete tartott uniós csúcson rendezték ezt a fontos gazdasági szereplők számára életfontosságúvá vált kérdést. Talán Angela Merkel kancellár esete ismétlődik, aki a milliószám beözönlő migránssereg láttán azt mondta: „Megoldjuk”? Aztán nem oldották meg.

Az Európai Unió mindent megtesz, hogy ne legyen energiája, Berlinben most jött el a pánik

Európa és a németek számára nem alakulnak kiválóan a dolgok energiafronton. 

A Bloomberg egy másik anyagában hétfőn arról írt: Európa lassan hozzászokhat ahhoz, hogy az üzemanyaggal megrakott, a kontinens felé tartó hajók irányt váltanak, és inkább más kikötők felé indulnak. Először a katari LNG eltűnése után a cseppfolyósított földgázzal megrakott, Európába tartó tankerek váltottak irányt, miután az ázsiai vevők túllicitálták az európai vásárlókat. 

Katar felé az Európai Unió azért fordult, mert Ukrajna érdekében lemond az orosz energiáról – ugyanerre kívánva kényszeríteni Magyarországot is –, a másik hagyományos forrás, Norvégia kapacitásai nem végtelenek, a legnagyobb megmaradt forráspiac pedig az Egyesült Államok.

 Jelenleg az USA biztosítja Európa ellátásának nagy részét – írja a Bloomberg.  Németország energiaárai a 2022-es válság óta magasak, és az iráni háború miatt ismét megugrottak, ami veszélyezteti a gazdasági növekedést.

Jövő évtől a fosszilis energiahordozók importjának meg kell felelnie az uniós monitoring-, jelentéstételi és ellenőrzési szabályoknak — amelyek az iparág szerint jelentős többletköltségeket okozhatnak, vagy akár ellátási hiányhoz vezethetnek. 2030-tól pedig büntetéseket szabnak ki azokra az importokra, amelyek meghaladják a metánintenzitási küszöböt.

Brüsszel jelezte, hogy megoldja, a „jelezte” azonban nem deviza

Miközben az Egyesült Államok erőteljesen lobbizik a metánszabályok ellen, az Európai Bizottság már jelezte, hogy egyszerűsíteni kívánja az amerikai exportőrök számára a megfelelési feltételeket. 

A „jelezte”, úgy tűnik, már a vevőknek és az eladóknak sem elegendő. Miközben nincsen gáz, annyi eredménye van, mint amennyire Magyarországnak és Szlovákiának meghozta az olajat a majd két hete Kijevben rostokoló uniós olajblokád-vizsgálóbizottság. 

A múlt héten az Egyesült Államok ismét bírálta a szabályozást, és hangsúlyozta, hogy a jelenlegi ellátási szűkösség miatt az EU nem engedheti meg magának a túlzott szigorúságot.

Az uniós szabályozás a vállalatok előző üzleti éve árbevételének akár 20 százalékát elérő bírságokat is kilátásba helyez, ugyanakkor a büntetési rendszerek kialakítása a tagállamok hatáskörébe tartozik. 

Reiche – aki a múlt héten a houstoni CERAWeek konferencián amerikai gázexportőrökkel is tárgyalt – elmondta, hogy ezek a partnerek 

aggodalommal tekintenek az EU által bevezetett szigorú szabályozási követelményekre. Ez annak a kockázatát hordozza, hogy a lehetséges szállítási kapacitásokat nem tudjuk a szükséges mértékben kihasználni.

Berlin is mindig talált ideológiát, hogy versenyképtelenné tegye a vállalatait 

A metán rendkívül erős üvegházhatású gáz: az első két évtizedben több mint 80-szor nagyobb a felmelegítő hatása, mint a szén-dioxidé. 

  • Brüsszel azt a megoldást találta, hogy hosszú távra teljesen át kell állni az elektromosságra a fosszilis energiáról. 
  • Csakhogy olyan szabályok sorát alkotta meg, amelyek gúzsba kötötték és költségekbe verték a vállalatokat, miközben 
  • Kína már az indulásnál köröket vert Európára a zöldátalakításban. 
  • Azt pedig nem mondta meg senki, addig mi legyen, amíg már nem kell fosszilis energia. 

Az orosz energiáról úgy válik le az EU, hogy instabil pótforrásokat választott, mint a Közel-Kelet, a német példa szerint pedig  a megmaradt atlanti csatornát is eltömíti. 

Maguk a németek nem mutattak példát.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a napokban hatalmas stratégiai hibának mondta az elfordulást az atomenergiától, pedig Angela Merkel kormányának tagjaként annak idején maga is a német atomerőművek bezárásán bábáskodott. 

A Merkel utód Olaf Scholz pedig tulajdonképp egy félmosollyal intézte el, hogy az ukránok 2022-ben felrobbantották országa fő gázellátócsöveit. Bennük orosz gáz folyt volna. 

