Hivatalos, most lesz baj: Oroszország napokon belül betiltja a benzin exportját, egyetlen litert sem kap többé a világ – ez a pontos dátum

Alekszandr Novak Oroszország miniszterelnök-helyettese arra utasította országa Energiaügyi Minisztériumát, hogy dolgozzon ki egy határozatot, amely április 1-jétől betiltja a benzin exportját a gyártók számára – jelentette be a kormány egy ülést követően.

„A megbeszélést követően Alexander Novak utasította az Energiaügyi Minisztériumot, hogy készítsen elő egy határozattervezetet a benzinexport 2026. április 1-jétől történő betiltásáról az árak stabilizálása és a belföldi piac elsődleges ellátásának biztosítása érdekében” – olvasható a közleményben. Jelenleg Oroszország csak a nem gyártók számára tiltja a benzin exportját. A nagyobb olajtársaságok esetében a korlátozásokat januárban oldották fel.

Novak szerint az olajtermelők megerősítették, hogy elegendő benzin- és dízelüzemanyag-készlettel rendelkeznek, valamint nagy finomítói kapacitással rendelkeznek a belföldi kereslet kielégítésére.

2025 végén a hatóságok márciusig meghosszabbították a benzin külföldre történő exportjának tilalmát minden exportőr számára, valamint a dízelüzemanyag exportjának embargóját a nem termelők – kereskedők, olajraktárak és olyan szervezetek – számára, amelyek termelési kapacitása évi kevesebb, mint egymillió tonna üzemanyag.

Sietős az exporttilalom az orosz kormányzatnak

Oroszországnak a lehető leghamarabb lépnie kell annak érdekében, hogy az országos piac üzemanyag-ellátását biztosítsa a globális energiaválságban – mondta Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes szerdán, az energetikai minisztérium testületi ülésén.

„Ma világszerte jelentősen emelkedtek a kőolajtermékek árai és a finomítói árrések, vagyis a kőolaj és a belőle előállított termékek közötti árkülönbség, és ez nemcsak az energiacégeink számára jelent többletbevételi lehetőséget, hanem a belföldi piac stabilitásának biztosítására is kihat, hiszen nálunk piaci árképzés van. Ezért úgy gondolom, hogy nekünk – az energetikai vállalatoknak, az energetikai minisztériumnak és a kormánynak – a lehető legrövidebb időn belül együtt kell dolgoznunk azon, hogy elfogadják azokat a szükséges mechanizmusokat és eszközöket, amelyek lehetővé teszik a belföldi piac megbízható ellátását, és azt, hogy a töltőállomásokon az árak stabilan ne emelkedjenek. Ez nem egyszerű, hanem összetett feladat, és nagyon sürgős” – mondta Novak. Az Interfax forrásai szerint

a benzinexport ideiglenes tilalmáról gyakorlatilag már megszületett a döntés. A dízelexport betiltásának szükségessége még vita tárgya. A tilalmat pedig egy teljes negyedévre vezetnék be.

Szergej Civiljev orosz energetikai miniszter szerint Oroszország a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt számos megkeresést kapott ázsiai országoktól olaj- és olajtermék-szállításokra. Hozzátette, hogy Oroszország teljes mértékben fedezni fogja saját szükségleteit, valamint a már aláírt szerződéseket, és további olaj- és kőolajtermék-exporthoz is vannak tartalékaik. Az egyik forrás szerint

a kormány mentesíti a tilalmak alól a kormányközi megállapodások keretében teljesített szállításokat.

Több forrás szerint Novak ezen a pénteken egyeztetést tart az üzemanyagpiaci helyzetről.