Deviza
EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4% EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24% BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24%
energia
üzemanyag
Oroszország

Hivatalos, most lesz baj: Oroszország napokon belül betiltja a benzin exportját, egyetlen litert sem kap többé a világ – ez a pontos dátum

Az orosz kormány újabb beavatkozásra készül az üzemanyagpiacon: akár teljes exporttilalom is jöhet a benzinre. Az orosz kormányzat lépésének célja a belföldi árak stabilizálása, ugyanakkor kérdéseket vet fel, hogy ez milyen hatással lesz mindez a globális energiapiachoz való alkalmazkodásra és az exportbevételekre.
Csókási Annamária
2026.03.27, 18:37
Frissítve: 2026.03.27, 18:45

Alekszandr Novak Oroszország miniszterelnök-helyettese arra utasította országa Energiaügyi Minisztériumát, hogy dolgozzon ki egy határozatot, amely április 1-jétől betiltja a benzin exportját a gyártók számára – jelentette be a kormány egy ülést követően.

olajár orosz
Sietős lett az üzemanyag exporttilalma az oroszoknak / Fotó: AFP

„A megbeszélést követően Alexander Novak utasította az Energiaügyi Minisztériumot, hogy készítsen elő egy határozattervezetet a benzinexport 2026. április 1-jétől történő betiltásáról az árak stabilizálása és a belföldi piac elsődleges ellátásának biztosítása érdekében” – olvasható a közleményben. Jelenleg Oroszország csak a nem gyártók számára tiltja a benzin exportját. A nagyobb olajtársaságok esetében a korlátozásokat januárban oldották fel.

Novak szerint az olajtermelők megerősítették, hogy elegendő benzin- és dízelüzemanyag-készlettel rendelkeznek, valamint nagy finomítói kapacitással rendelkeznek a belföldi kereslet kielégítésére.

2025 végén a hatóságok márciusig meghosszabbították a benzin külföldre történő exportjának tilalmát minden exportőr számára, valamint a dízelüzemanyag exportjának embargóját a nem termelők – kereskedők, olajraktárak és olyan szervezetek – számára, amelyek termelési kapacitása évi kevesebb, mint egymillió tonna üzemanyag.

Sietős az exporttilalom az orosz kormányzatnak

Oroszországnak a lehető leghamarabb lépnie kell annak érdekében, hogy az országos piac üzemanyag-ellátását biztosítsa a globális energiaválságban – mondta Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes szerdán, az energetikai minisztérium testületi ülésén.

„Ma világszerte jelentősen emelkedtek a kőolajtermékek árai és a finomítói árrések, vagyis a kőolaj és a belőle előállított termékek közötti árkülönbség, és ez nemcsak az energiacégeink számára jelent többletbevételi lehetőséget, hanem a belföldi piac stabilitásának biztosítására is kihat, hiszen nálunk piaci árképzés van. Ezért úgy gondolom, hogy nekünk – az energetikai vállalatoknak, az energetikai minisztériumnak és a kormánynak – a lehető legrövidebb időn belül együtt kell dolgoznunk azon, hogy elfogadják azokat a szükséges mechanizmusokat és eszközöket, amelyek lehetővé teszik a belföldi piac megbízható ellátását, és azt, hogy a töltőállomásokon az árak stabilan ne emelkedjenek. Ez nem egyszerű, hanem összetett feladat, és nagyon sürgős” – mondta Novak. Az Interfax forrásai szerint 

a benzinexport ideiglenes tilalmáról gyakorlatilag már megszületett a döntés. A dízelexport betiltásának szükségessége még vita tárgya. A tilalmat pedig egy teljes negyedévre vezetnék be.

Szergej Civiljev orosz energetikai miniszter szerint Oroszország a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt számos megkeresést kapott ázsiai országoktól olaj- és olajtermék-szállításokra. Hozzátette, hogy Oroszország teljes mértékben fedezni fogja saját szükségleteit, valamint a már aláírt szerződéseket, és további olaj- és kőolajtermék-exporthoz is vannak tartalékaik. Az egyik forrás szerint 

a kormány mentesíti a tilalmak alól a kormányközi megállapodások keretében teljesített szállításokat.

Több forrás szerint Novak ezen a pénteken egyeztetést tart az üzemanyagpiaci helyzetről.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
