Deviza
EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,64 +0,71% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,47 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,41% EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,64 +0,71% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,47 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24% BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
Halms
munkahely

Új kínai autóipari óriásgyár épül Magyarországon, ez a nagyváros a helyszín: erre várt a Tesla, a BMW és a Volvo – 1000 munkást vesznek fel

A kínai tulajdoni hátterű Halms Hungary mintegy 80 milliárd forint értékben új autóipari alkatrészgyártó üzemet épít Miskolcon, aminek a nyomán ezer munkahely jön majd létre. Ezt jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken a városban.
VG
2026.03.27, 18:23

Szijjártó Péter a Halms Hungary beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a kínai járműipari alkatrészgyártó új üzemet épít 80 milliárd forint értékben, mintegy ezer új munkahelyet hozva létre.

Szijjártó Pétermunkahely szijjártó
Ezer új munkahely létrehozását jelentette be Szijjártó Péter / Fotó: Kovács Attila

Szijjártó Péter kiemelte, hogy innen fogják ellátni alumíniumöntvényekkel, motorblokkokkal és alkatrészekkel a BMW-t, a Volvót, a Teslát és a Jaguart. Arra is kitért, hogy a vállalat kizárólag újrahasznosított alumíniumot használ a magyarországi működése során, így állítanak elő majd évente kétmillió alkatrészt. Továbbá azt is üdvözölte, hogy a Halms Hungary a Miskolci Egyetemmel együttműködésben részt vesz a fiatalok autóiparhoz kapcsolódó képzésében.

„Mi a keleti és a nyugati vállalatok együttműködésében nem a veszélyt, hanem a lehetőséget látjuk. És mi, magyarok ebből sokat is profitáltunk az elmúlt évek során, hiszen azzal, hogy a kínai és a német vállalatok együttműködését zavartalanul itt Magyarországon folyamatosan biztosítottuk és biztosítjuk, a globális autóipari technológiai forradalom egyik éllovasává váltunk" - hangsúlyozta,majd hozzátette:

Ritka, hogy egy tízmilliós, szárazföld által körülzárt, energiahordozókban nem bővelkedő közép-európai ország egy globális méretű technológiai forradalomban az élen tud menni.

Nem az első kínai beruházás Magyarországon

„A magyar gazdaság és beruházási környezet dicsérete, hogy ma a kínai vállalatok első számú európai beruházási célpontja Magyarország. Tavalyi esztendőben az Európába irányuló kínai beruházások több mint 30 százaléka végül Magyarországra érkezett. Tavaly a harmadik egymást követő évben Kínából jött a legtöbb beruházás Magyarországra egy esztendő alatt" – jegyezte meg.

A miniszter végezetül tudatta, hogy az elmúlt tíz évben 59 beruházás valósult meg állami támogatással Miskolcon és környékén, körülbelül 500 milliárd forint értékben. "A kormány 70 milliárd forinttal járult hozzá ezeknek a beruházásoknak a végrehajtásához, amelyek 20 700 munkahelyet jelentenek a miskolci térségnek" – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter Debrecenben is járt

„Négy év alatt elértük azt, hogy Magyarország egyike lett Európa azon kettő és a világ azon három országának, ahol mindhárom nagy német prémiumautó-gyártó saját gyárral van jelen” – mondta Szijjártó Péter péntek reggel Debrecenben.

Hozzátette, hogy három ilyen ország van a világon: Kína, Németország és Magyarország. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett, hogy 

Magyarországon annyi gyár jött létre, hogy az ország az európai gazdaság egyik termelési központjává vált.

A külgazdasági és külügyminiszter korábban a Facebookon közölte, hogy igazi sikertörténetről tesz reggel bejelentést.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
