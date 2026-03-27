Új kínai autóipari óriásgyár épül Magyarországon, ez a nagyváros a helyszín: erre várt a Tesla, a BMW és a Volvo – 1000 munkást vesznek fel

Szijjártó Péter a Halms Hungary beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a kínai járműipari alkatrészgyártó új üzemet épít 80 milliárd forint értékben, mintegy ezer új munkahelyet hozva létre.

Ezer új munkahely létrehozását jelentette be Szijjártó Péter / Fotó: Kovács Attila

Szijjártó Péter kiemelte, hogy innen fogják ellátni alumíniumöntvényekkel, motorblokkokkal és alkatrészekkel a BMW-t, a Volvót, a Teslát és a Jaguart. Arra is kitért, hogy a vállalat kizárólag újrahasznosított alumíniumot használ a magyarországi működése során, így állítanak elő majd évente kétmillió alkatrészt. Továbbá azt is üdvözölte, hogy a Halms Hungary a Miskolci Egyetemmel együttműködésben részt vesz a fiatalok autóiparhoz kapcsolódó képzésében.

„Mi a keleti és a nyugati vállalatok együttműködésében nem a veszélyt, hanem a lehetőséget látjuk. És mi, magyarok ebből sokat is profitáltunk az elmúlt évek során, hiszen azzal, hogy a kínai és a német vállalatok együttműködését zavartalanul itt Magyarországon folyamatosan biztosítottuk és biztosítjuk, a globális autóipari technológiai forradalom egyik éllovasává váltunk" - hangsúlyozta,majd hozzátette:

Ritka, hogy egy tízmilliós, szárazföld által körülzárt, energiahordozókban nem bővelkedő közép-európai ország egy globális méretű technológiai forradalomban az élen tud menni.

Nem az első kínai beruházás Magyarországon

„A magyar gazdaság és beruházási környezet dicsérete, hogy ma a kínai vállalatok első számú európai beruházási célpontja Magyarország. Tavalyi esztendőben az Európába irányuló kínai beruházások több mint 30 százaléka végül Magyarországra érkezett. Tavaly a harmadik egymást követő évben Kínából jött a legtöbb beruházás Magyarországra egy esztendő alatt" – jegyezte meg.

A miniszter végezetül tudatta, hogy az elmúlt tíz évben 59 beruházás valósult meg állami támogatással Miskolcon és környékén, körülbelül 500 milliárd forint értékben. "A kormány 70 milliárd forinttal járult hozzá ezeknek a beruházásoknak a végrehajtásához, amelyek 20 700 munkahelyet jelentenek a miskolci térségnek" – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter Debrecenben is járt

„Négy év alatt elértük azt, hogy Magyarország egyike lett Európa azon kettő és a világ azon három országának, ahol mindhárom nagy német prémiumautó-gyártó saját gyárral van jelen” – mondta Szijjártó Péter péntek reggel Debrecenben.