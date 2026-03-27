Andrej Babis

Felháborító – Csehországot letarolta az üzemanyag árnövekedése, a miniszterelnök segélykiáltással fordul a Molhoz

A cseh kormány bejelentette, hogy fontolóra veszi a benzinkutak kiskereskedelmi árréseinek szabályozását. Andrej Babis miniszterelnök nem sokkal később nyíltan bírálta az ország két legnagyobb üzemanyag-forgalmazóját az általa „felháborítónak” nevezett üzemanyagárak miatt.
Csókási Annamária
2026.03.27, 17:03
Frissítve: 2026.03.27, 18:03

Az üzemanyagok (benzin és gázolaj) ára Csehországban az egyik legnagyobb emelkedést mutatta az Európai Unióban az iráni háború kitörése óta. 

Csehországot is elérte az üzemanyagárak növekedése, Andrej Babis kiakadt / Fotó: Anadolu via AFP

Hatalmas pofon Csehországnak

Míg Közép- és Kelet-Európa több országa intézkedéseket hozott a megugró olajárak háztartásokra és vállalkozásokra gyakorolt hatásának enyhítésére, a cseh kormány elutasította az ellenzék javaslatait a jövedéki adók csökkentésére, mivel az hatással lenne a költségvetési hiányra. 

Készek vagyunk inkább valami valóban hatékonyat tenni, például szabályozni a benzinkutak árréseit

– írta pénteken az X-en Alena Schillerová pénzügyminiszter. „Ez a lehetőség és egyéb lépések lesznek a fő témák a hétfői kormányülésen” – tette hozzá.  

„Arra kérem önöket, hogy ne éljenek vissza az iráni válság miatt kialakult jelenlegi üzemanyag-ellátási helyzettel” – nyilatkozta Babis egy videóban a Facebook-oldalán. 

A szomszédos Lengyelország kormánya csütörtökön bejelentette, hogy csökkenti az üzemanyagokra kivetett hozzáadottérték- és jövedéki adót, valamint felső határt szab a kiskereskedelmi áraknak – fogalmazott a Bloomberg. A prágai hatóságok korábban kijelentették, hogy nem csökkentik az üzemanyagadókat az energiaárak emelkedésének enyhítésére, mivel szerintük egy ilyen lépés 

nem garantálná az alacsonyabb kiskereskedelmi árakat.

A CTK hírügynökség Pavel Kaidl szóvivőre hivatkozva arról számolt be, hogy a lengyel csoport cseh leányvállalata, az Orlen Unipetrol a törvénynek megfelelően működik, és árait a piac határozza meg. A Mol cseh leányvállalatának szóvivője a Seznamzpravy hírportálnak elmondta, hogy az üzemanyagárakat elsősorban a nemzetközi piacok olajárai határozzák meg, de az adók is jelentős hatással vannak rájuk. 

Felháborító üzemanyagárak – írta Babis

„Ma (csütörtökön) ellátogattam a Karlovarsky régióba, útközben benéztem három üzemanyagtöltő állomásra, és nem győztem csodálkozni. Ezért szeretném felszólítani elsősorban a két legnagyobb üzemanyag-forgalmazót, az Orlen és a Mol csoportokat, amelyek együtt a piac 50-55 százalékát ellenőrzik, tehát domináns helyzetben vannak, hogy ne éljenek vissza az üzemanyag-ellátásban az iráni válság miatt kialakult helyzettel. Az 51,91 koronás (830,4 forint) ár egy liter gázolajért felháborító” – jelentette ki a kormányfő a közösségi médiában.

Szerinte Csehországban gyakran esik szó arról, hogy a főbb üzemanyag-szállító cégek a sztrádák és a főútvonalak mellett kartellszerűen egyeztetik áraikat. 

Bízom abban, hogy a monopolellenes hivatal tenni fogja a dolgát

– közölte a kormányfő. Andrej Babis rámutatott, hogy az állami kézben lévő Cepro hálózat kútjainál egy liter gázolaj 45,50 koronába (728 forint) kerül.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
