Felháborító – Csehországot letarolta az üzemanyag árnövekedése, a miniszterelnök segélykiáltással fordul a Molhoz

Az üzemanyagok (benzin és gázolaj) ára Csehországban az egyik legnagyobb emelkedést mutatta az Európai Unióban az iráni háború kitörése óta.

Csehországot is elérte az üzemanyagárak növekedése, Andrej Babis kiakadt / Fotó: Anadolu via AFP

Hatalmas pofon Csehországnak

Míg Közép- és Kelet-Európa több országa intézkedéseket hozott a megugró olajárak háztartásokra és vállalkozásokra gyakorolt hatásának enyhítésére, a cseh kormány elutasította az ellenzék javaslatait a jövedéki adók csökkentésére, mivel az hatással lenne a költségvetési hiányra.

Készek vagyunk inkább valami valóban hatékonyat tenni, például szabályozni a benzinkutak árréseit

– írta pénteken az X-en Alena Schillerová pénzügyminiszter. „Ez a lehetőség és egyéb lépések lesznek a fő témák a hétfői kormányülésen” – tette hozzá.

„Arra kérem önöket, hogy ne éljenek vissza az iráni válság miatt kialakult jelenlegi üzemanyag-ellátási helyzettel” – nyilatkozta Babis egy videóban a Facebook-oldalán.

A szomszédos Lengyelország kormánya csütörtökön bejelentette, hogy csökkenti az üzemanyagokra kivetett hozzáadottérték- és jövedéki adót, valamint felső határt szab a kiskereskedelmi áraknak – fogalmazott a Bloomberg. A prágai hatóságok korábban kijelentették, hogy nem csökkentik az üzemanyagadókat az energiaárak emelkedésének enyhítésére, mivel szerintük egy ilyen lépés

nem garantálná az alacsonyabb kiskereskedelmi árakat.

A CTK hírügynökség Pavel Kaidl szóvivőre hivatkozva arról számolt be, hogy a lengyel csoport cseh leányvállalata, az Orlen Unipetrol a törvénynek megfelelően működik, és árait a piac határozza meg. A Mol cseh leányvállalatának szóvivője a Seznamzpravy hírportálnak elmondta, hogy az üzemanyagárakat elsősorban a nemzetközi piacok olajárai határozzák meg, de az adók is jelentős hatással vannak rájuk.

Felháborító üzemanyagárak – írta Babis

„Ma (csütörtökön) ellátogattam a Karlovarsky régióba, útközben benéztem három üzemanyagtöltő állomásra, és nem győztem csodálkozni. Ezért szeretném felszólítani elsősorban a két legnagyobb üzemanyag-forgalmazót, az Orlen és a Mol csoportokat, amelyek együtt a piac 50-55 százalékát ellenőrzik, tehát domináns helyzetben vannak, hogy ne éljenek vissza az üzemanyag-ellátásban az iráni válság miatt kialakult helyzettel. Az 51,91 koronás (830,4 forint) ár egy liter gázolajért felháborító” – jelentette ki a kormányfő a közösségi médiában.