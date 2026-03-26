Ez durva lesz: Oroszország arra készül, hogy leállítja a benzin és a dízel exportját – napi egymillió hordó üzemanyag tűnne el

Oroszország azt mérlegeli, hogy újra bevezeti a benzinexport tilalmát az olajkitermelők számára – közölték a helyzetet ismerő források az Interfaxszal. A nem termelők számára a benzin- és dízelexport tilalma július 31-ig van érvényben.

Putyin célja, hogy megvédje Oroszország üzemanyagpiacát a globális energiaválság hatásaitól / Fotó: Anadolu via AFP

A benzinexport tilalma egyre sürgetőbb a nagy olajkitermelő Oroszországban

Oroszországnak a lehető leghamarabb lépnie kell annak érdekében, hogy az országos piac üzemanyag-ellátását biztosítsa a globális energiaválságban – mondta Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes szerdán, az energetikai minisztérium testületi ülésén.

„Ma világszerte jelentősen emelkedtek a kőolajtermékek árai és a finomítói árrések, vagyis a kőolaj és a belőle előállított termékek közötti árkülönbség, és ez nemcsak az energiacégeink számára jelent többletbevételi lehetőséget, hanem a belföldi piac stabilitásának biztosítására is kihat, hiszen nálunk piaci árképzés van. Ezért úgy gondolom, hogy nekünk – az energetikai vállalatoknak, az energetikai minisztériumnak és a kormánynak – a lehető legrövidebb időn belül együtt kell dolgoznunk azon, hogy elfogadják azokat a szükséges mechanizmusokat és eszközöket, amelyek lehetővé teszik a belföldi piac megbízható ellátását, és azt, hogy a töltőállomásokon az árak stabilan ne emelkedjenek. Ez nem egyszerű, hanem összetett feladat, és nagyon sürgős” – mondta Novak.

Az Interfax forrásai szerint

a benzinexport ideiglenes tilalmáról gyakorlatilag már megszületett a döntés. A dízelexport betiltásának szükségessége még vita tárgya. A tilalmat pedig egy teljes negyedévre vezetnék be.

Szergej Civilev orosz energetikai miniszter szerint Oroszország a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt számos megkeresést kapott ázsiai országoktól olaj- és olajtermék-szállításokra. Hozzátette, hogy Oroszország teljes mértékben fedezni fogja saját szükségleteit, valamint a már aláírt szerződéseket, és további olaj- és kőolajtermék-exporthoz is vannak tartalékaik.

Az egyik forrás szerint

a kormány mentesíti a tilalmak alól a kormányközi megállapodások keretében teljesített szállításokat.

Több forrás szerint Novak ezen a pénteken egyeztetést tart az üzemanyagpiaci helyzetről.