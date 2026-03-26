Deviza
EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF337,15 +0,64% GBP/HUF449,03 +0,27% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,81 +0,24% RON/HUF76,23 +0,26% CZK/HUF15,85 +0,09% EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF337,15 +0,64% GBP/HUF449,03 +0,27% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,81 +0,24% RON/HUF76,23 +0,26% CZK/HUF15,85 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Unió
jog
Európai Bizottság
pornográf

Brüsszel lecsap a pornóoldalakra

Az Európai Bizottság bezárná a jogi kiskapukat. Többé nem lehetne néhány kattintással pornográf tartalmat fogyasztani.
Nagy Krisztián
2026.03.26, 15:50
Frissítve: 2026.03.26, 15:56

Az Európai Unió kiemelten fontosnak tartja a gyermekek védelmét az online térben, ezért megszigorítaná a pornográf tartalmakat megjelenítő oldalak elérését. 

Csak a digitális állampolgárok számára lesz elérhető a Pornhub

A kiskorúak hozzáférését egy életkor-ellenőrző alkalmazással korlátoznák.

Az Európai Bizottság szerint túl laza a pornográf tartalmakra vonatkozó szabályozás

A bizottság megállapítása szerint a Pornhub, a Stripchat, az XNXX és az XVideos nem a megfelelő gondossággal azonosította és értékelte, hogy platformjaik milyen kockázatokat jelentenek a kiskorúak számára. 

A kockázatelemzés során a szóban forgó vállalatok nem végeztek alapos értékelést és nem alkalmaztak objektív, átfogó módszertanokat. Az értékelés aránytalanul nagy hangsúly fektetett üzleti szempontokra, ahelyett, hogy a kiskorúakat érintő kockázatokra összpontosított volna. 

Ezen túlmenően az unió állásfoglalása szerint a Stripchat, az XVideos és az XNXX kockázatértékeléseik során félrevezetően mutatták be vagy egyáltalán nem vették figyelembe a gyermekjogokkal foglalkozó civil szervezetek szakmai véleményét.

Kockázatcsökkentő intézkedések 

Annak ellenére, hogy a vizsgált vállalatok felhasználási feltételeikben kijelentik, hogy szolgáltatásaik kizárólag felnőttek számára érhetők el, mind a négy platform tartalmai néhány kattintás után bárki számára hozzáférhetők. 

A bizottság álláspontja szerint az úgynevezett önnyilatkozat nem hatékony intézkedés, és úgy véli, hogy az olyan további kockázatcsökkentő megoldások sem akadályozzák meg hatékonyan a kiskorúakat a káros tartalmakhoz való hozzáférésben, mint az oldal elhomályosítása, a tartalmi figyelmeztetések vagy a „csak felnőtteknek” címkék, amelyeket mindegyik platform alkalmaz. 

A Pornhubnak, a Stripchatnek, az XNXX-nek és az XVideosnak olyan, a magánélet védelmét tiszteletben tartó életkor-ellenőrzési intézkedéseket kell bevezetniük, amelyek alkalmasak a gyermekek védelmére a káros tartalmakkal szemben − olvashatjuk a megállapításban.

A következő lépések 

A vizsgált cégeknek lehetőségük van arra, hogy megvizsgálják a bizottság vizsgálati anyagait és válaszolhassanak a megállapításokra, valamint intézkedéseket hozhassanak a feltárt jogsértések orvoslására.  

Ha nem történik változás, akkor az érintett vállalatoknak az elkövetett jogsértéssel arányos bírságot kell fizetniük, ami nem lehet több, mint a szolgáltató éves globális árbevételének 6 százaléka.

Az Európai Unió életkor-ellenőrző alkalmazást fejleszt 

A bizottság, a tagállamokkal együtt, egy olyan életkor-ellenőrző alkalmazást fejleszt, amely az uniós digitális személyazonosság-tárcákkal kompatibilis lesz, és referenciaként szolgál majd.  

A vizsgálatok során a bizottság munkáját az alábbi tagországok médiahatóságai segítették: 

  • Ciprus, 
  • Csehország, 
  • Franciaország, 
  • Németország.  

Ezzel párhuzamosan tagállami szinten összehangolt munka folyik a pornográf tartalmakat megjelenítő weboldalak elérésének korlátozására. A projekt célja, hogy az érintett platformokat egységes európai uniós szabályozás alá vonják mérettől és eléréstől függetlenül.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
