Brüsszel lecsap a pornóoldalakra
Az Európai Unió kiemelten fontosnak tartja a gyermekek védelmét az online térben, ezért megszigorítaná a pornográf tartalmakat megjelenítő oldalak elérését.
A kiskorúak hozzáférését egy életkor-ellenőrző alkalmazással korlátoznák.
Az Európai Bizottság szerint túl laza a pornográf tartalmakra vonatkozó szabályozás
A bizottság megállapítása szerint a Pornhub, a Stripchat, az XNXX és az XVideos nem a megfelelő gondossággal azonosította és értékelte, hogy platformjaik milyen kockázatokat jelentenek a kiskorúak számára.
A kockázatelemzés során a szóban forgó vállalatok nem végeztek alapos értékelést és nem alkalmaztak objektív, átfogó módszertanokat. Az értékelés aránytalanul nagy hangsúly fektetett üzleti szempontokra, ahelyett, hogy a kiskorúakat érintő kockázatokra összpontosított volna.
Ezen túlmenően az unió állásfoglalása szerint a Stripchat, az XVideos és az XNXX kockázatértékeléseik során félrevezetően mutatták be vagy egyáltalán nem vették figyelembe a gyermekjogokkal foglalkozó civil szervezetek szakmai véleményét.
Kockázatcsökkentő intézkedések
Annak ellenére, hogy a vizsgált vállalatok felhasználási feltételeikben kijelentik, hogy szolgáltatásaik kizárólag felnőttek számára érhetők el, mind a négy platform tartalmai néhány kattintás után bárki számára hozzáférhetők.
A bizottság álláspontja szerint az úgynevezett önnyilatkozat nem hatékony intézkedés, és úgy véli, hogy az olyan további kockázatcsökkentő megoldások sem akadályozzák meg hatékonyan a kiskorúakat a káros tartalmakhoz való hozzáférésben, mint az oldal elhomályosítása, a tartalmi figyelmeztetések vagy a „csak felnőtteknek” címkék, amelyeket mindegyik platform alkalmaz.
A Pornhubnak, a Stripchatnek, az XNXX-nek és az XVideosnak olyan, a magánélet védelmét tiszteletben tartó életkor-ellenőrzési intézkedéseket kell bevezetniük, amelyek alkalmasak a gyermekek védelmére a káros tartalmakkal szemben − olvashatjuk a megállapításban.
A következő lépések
A vizsgált cégeknek lehetőségük van arra, hogy megvizsgálják a bizottság vizsgálati anyagait és válaszolhassanak a megállapításokra, valamint intézkedéseket hozhassanak a feltárt jogsértések orvoslására.
Ha nem történik változás, akkor az érintett vállalatoknak az elkövetett jogsértéssel arányos bírságot kell fizetniük, ami nem lehet több, mint a szolgáltató éves globális árbevételének 6 százaléka.
Az Európai Unió életkor-ellenőrző alkalmazást fejleszt
A bizottság, a tagállamokkal együtt, egy olyan életkor-ellenőrző alkalmazást fejleszt, amely az uniós digitális személyazonosság-tárcákkal kompatibilis lesz, és referenciaként szolgál majd.
A vizsgálatok során a bizottság munkáját az alábbi tagországok médiahatóságai segítették:
- Ciprus,
- Csehország,
- Franciaország,
- Németország.
Ezzel párhuzamosan tagállami szinten összehangolt munka folyik a pornográf tartalmakat megjelenítő weboldalak elérésének korlátozására. A projekt célja, hogy az érintett platformokat egységes európai uniós szabályozás alá vonják mérettől és eléréstől függetlenül.