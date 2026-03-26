Brüsszel lecsap a pornóoldalakra

Az Európai Unió kiemelten fontosnak tartja a gyermekek védelmét az online térben, ezért megszigorítaná a pornográf tartalmakat megjelenítő oldalak elérését.

Csak a digitális állampolgárok számára lesz elérhető a Pornhub

A kiskorúak hozzáférését egy életkor-ellenőrző alkalmazással korlátoznák.

Az Európai Bizottság szerint túl laza a pornográf tartalmakra vonatkozó szabályozás

A bizottság megállapítása szerint a Pornhub, a Stripchat, az XNXX és az XVideos nem a megfelelő gondossággal azonosította és értékelte, hogy platformjaik milyen kockázatokat jelentenek a kiskorúak számára.

A kockázatelemzés során a szóban forgó vállalatok nem végeztek alapos értékelést és nem alkalmaztak objektív, átfogó módszertanokat. Az értékelés aránytalanul nagy hangsúly fektetett üzleti szempontokra, ahelyett, hogy a kiskorúakat érintő kockázatokra összpontosított volna.

Ezen túlmenően az unió állásfoglalása szerint a Stripchat, az XVideos és az XNXX kockázatértékeléseik során félrevezetően mutatták be vagy egyáltalán nem vették figyelembe a gyermekjogokkal foglalkozó civil szervezetek szakmai véleményét.

Kockázatcsökkentő intézkedések

Annak ellenére, hogy a vizsgált vállalatok felhasználási feltételeikben kijelentik, hogy szolgáltatásaik kizárólag felnőttek számára érhetők el, mind a négy platform tartalmai néhány kattintás után bárki számára hozzáférhetők.

A bizottság álláspontja szerint az úgynevezett önnyilatkozat nem hatékony intézkedés, és úgy véli, hogy az olyan további kockázatcsökkentő megoldások sem akadályozzák meg hatékonyan a kiskorúakat a káros tartalmakhoz való hozzáférésben, mint az oldal elhomályosítása, a tartalmi figyelmeztetések vagy a „csak felnőtteknek” címkék, amelyeket mindegyik platform alkalmaz.

A Pornhubnak, a Stripchatnek, az XNXX-nek és az XVideosnak olyan, a magánélet védelmét tiszteletben tartó életkor-ellenőrzési intézkedéseket kell bevezetniük, amelyek alkalmasak a gyermekek védelmére a káros tartalmakkal szemben − olvashatjuk a megállapításban.

A következő lépések

A vizsgált cégeknek lehetőségük van arra, hogy megvizsgálják a bizottság vizsgálati anyagait és válaszolhassanak a megállapításokra, valamint intézkedéseket hozhassanak a feltárt jogsértések orvoslására.