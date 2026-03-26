Bolgár euró: ez nem tartott sokáig, máris óriási baj van vele – hatalmas hamisítást lepleztek le

Román és olasz állampolgárokból álló bűnszervezetet számolt fel a román Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT), miután egy titkos nyomdában hamisított bankjegyeket találtak. A csoport 2 millió euró értékben gyártott pénzt, amelyből 1,2 milliót Bulgáriában próbáltak forgalomba hozni.

A román–olasz bűnbanda az euró bolgár bevezetését akarta kihasználni, ehhez pedig több milliót hamisítottak meg / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A hatóság közleménye szerint a csoport 2025 októberében jött létre, március 24-ig működött Románia és Bulgária területén. A banda három román és egy olasz állampolgárból állt. A gyanúsítottakat bűnszervezet létrehozásával, pénzhamisítással, pénzhamisításban való bűnrészességgel, hamis külföldi fizetőeszközök forgalomba hozatalával és pénzhamisításhoz szükséges eszközök birtoklásával gyanúsítják.

A bolgár eurón gazdagodott volna meg a román bűnbanda

A csoport vezetője, egy 41 éves román férfi működtette a titkos nyomdát Suceava megye Burla településén, egy félreeső, félkész ingatlanban. Itt 50, 100 és 200 eurós bankjegyeket gyártottak, a szükséges papírt és alapanyagokat ő biztosította. Az olasz állampolgárságú gyanúsított nemzetközi tapasztalatait felhasználva oktatta a csoport tagjait a hamisításra, valamint segítette a bankjegyek beszerzését és terjesztését.

🚨Suceava’da yapılan operasyonda 50 ve 100 euroluk sahte banknot basım merkezi ortaya çıkarıldı. 1,2 milyon euroluk sahte banknotlara el konuldu.



A nyomozók szerint a banda 2 millió euró értékben gyártott bankjegyeket, amelyekből 1,2 milliót Bulgáriában szerettek volna forgalomba hozni. A bolgár hatóságok a román rendőrséggel együttműködve házkutatásokat tartottak Szófiában, ahol két olasz, két román és két bolgár gyanúsítottat fogtak el, és megtalálták a jelentős mennyiségű hamis pénzt.

A rajtaütések során lefoglalták az 1 281 400 eurónak megfelelő bankjegyeket, különféle pigmenteket és hologramokat, pénznyomtatáshoz használt A3-as papírlapokat, léghűtéses CNC lézergépet, hőprést, számítógépeket és nyomtatókat.

A DIICOT a Iasi törvényszéknél kérte a gyanúsítottak 30 napos előzetes letartóztatását.

Az ügy különös figyelmet kapott, mivel Bulgáriában 2026. január 1-jén vezették be az eurót hivatalos fizetőeszközként, a bűnszervezet tagjai pedig többször utaztak az országba, hogy kapcsolatokat építsenek a hamis pénz terjesztésére.