Ma olyan történt, ami még soha: itt az első európai ország, amelynek nem kellett gáz, átállt szélenergiára az áramtermeléshez – világcsúcsot döntöttek, de csak mázlijuk volt

Történelmi rekordot döntött a szélenergia-termelés Nagy-Britanniában, miközben a gáz szerepe szinte eltűnt az energiamixből, s bár a közel-keleti válság hosszú távon még súlyos problémákat fog okozni az ellátásban, a szigetországnak legalább sikerült menekülőutat találnia a megújuló forrásokon keresztül.

Rekordot döntött a brit szélenergia-termelés, és ezzel párhuzamosan drámaian visszaszorult a gáz szerepe / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A rekorddöntés nemcsak önmagában érdekes, hanem a teljes energiamixre gyakorolt hatása miatt is.

A szélenergia március 25-én az ország villamosenergia-termelésének 53,5 százalékát biztosította, ami rendkívüli arány egy iparosodott, nagy energiaigényű gazdaságban.

A nap során a szél- és napenergia együttes termelése elérte a 34 gigawattot, ami drámai módon visszaszorította a fosszilis energiahordozók szerepét. A gázerőművek termelése ezzel szemben 1358 megawattra esett vissza, ami az energiamix mindössze 2,3 százalékát tette ki. Ez a legalacsonyabb arány 2024 áprilisa óta.

Kayte O’Neill, a rendszer-üzemeltető operatív igazgatója szerint ez világszinten is kiemelkedő eredmény. Közleményében kiemelte, hogy a rekord egyértelmű bizonyítéka annak, hogy

a brit villamosenergia-rendszer képes biztonságosan és stabilan működni nagy mennyiségű, belföldön termelt megújuló energia mellett is.

Az elmúlt években a szélenergia fejlesztése látványos ütemben haladt előre, különösen a tengeri szélerőművek területén. Ezek nagyobb és kiszámíthatóbb kapacitást biztosítanak, ami kulcsfontosságú a fosszilis energia kiváltásában.

A mostani rekord egyben előrevetíti a következő nagy célt is: egy teljesen karbonmentes villamosenergia-rendszer megvalósítását. Bár ez még számos technikai és rendszerszintű kihívást tartogat – például az energiatárolás és a hálózati stabilitás terén –, a jelenlegi trendek alapján már nem tűnik elérhetetlennek.

A szélenergia mentette meg a billegő brit hálózatot

A közel-keleti konfliktus következtében kialakult energiaválság elképesztően kiszolgáltatott helyzetben érte Nagy-Britanniát: a tárolt földgáz mennyisége drasztikusan visszaesett, és mindössze másfél-két napnyi tartalék maradt, miközben a szigetország nem számíthatott a stabil importra.