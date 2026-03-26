Deviza
EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4% EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24% BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
megújuló energiaforrás
energiaválság
Nagy-Britannia
fölgáz
szélenergia

Ma olyan történt, ami még soha: itt az első európai ország, amelynek nem kellett gáz, átállt szélenergiára az áramtermeléshez – világcsúcsot döntöttek, de csak mázlijuk volt

Miközben a gáztárolók szinte kiürültek, a megújuló energiaforrások menekülőutat tudtak nyújtani. A brit szélenergia-termelés rekordot döntött, enyhítve a közel-keleti válság hatásait a szigetországban.
VG
2026.03.26, 20:40
Frissítve: 2026.03.27, 09:51

Történelmi rekordot döntött a szélenergia-termelés Nagy-Britanniában, miközben a gáz szerepe szinte eltűnt az energiamixből, s bár a közel-keleti válság hosszú távon még súlyos problémákat fog okozni az ellátásban, a szigetországnak legalább sikerült menekülőutat találnia a megújuló forrásokon keresztül.

Offshore wind energy in the Baltic Sea szélenergia
Rekordot döntött a brit szélenergia-termelés, és ezzel párhuzamosan drámaian visszaszorult a gáz szerepe / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A rekorddöntés nemcsak önmagában érdekes, hanem a teljes energiamixre gyakorolt hatása miatt is. 

A szélenergia március 25-én az ország villamosenergia-termelésének 53,5 százalékát biztosította, ami rendkívüli arány egy iparosodott, nagy energiaigényű gazdaságban.

A nap során a szél- és napenergia együttes termelése elérte a 34 gigawattot, ami drámai módon visszaszorította a fosszilis energiahordozók szerepét. A gázerőművek termelése ezzel szemben 1358 megawattra esett vissza, ami az energiamix mindössze 2,3 százalékát tette ki. Ez a legalacsonyabb arány 2024 áprilisa óta.

Kayte O’Neill, a rendszer-üzemeltető operatív igazgatója szerint ez világszinten is kiemelkedő eredmény. Közleményében kiemelte, hogy a rekord egyértelmű bizonyítéka annak, hogy 

a brit villamosenergia-rendszer képes biztonságosan és stabilan működni nagy mennyiségű, belföldön termelt megújuló energia mellett is.

Az elmúlt években a szélenergia fejlesztése látványos ütemben haladt előre, különösen a tengeri szélerőművek területén. Ezek nagyobb és kiszámíthatóbb kapacitást biztosítanak, ami kulcsfontosságú a fosszilis energia kiváltásában.

A mostani rekord egyben előrevetíti a következő nagy célt is: egy teljesen karbonmentes villamosenergia-rendszer megvalósítását. Bár ez még számos technikai és rendszerszintű kihívást tartogat – például az energiatárolás és a hálózati stabilitás terén –, a jelenlegi trendek alapján már nem tűnik elérhetetlennek.

A szélenergia mentette meg a billegő brit hálózatot

A közel-keleti konfliktus következtében kialakult energiaválság elképesztően kiszolgáltatott helyzetben érte Nagy-Britanniát: a tárolt földgáz mennyisége drasztikusan visszaesett, és mindössze másfél-két napnyi tartalék maradt, miközben a szigetország nem számíthatott a stabil importra.

A válságot tovább súlyosbítja, hogy a globális energiaellátás is megrendült: a Hormuzi-szoroson normál esetben a világ olajszállításának jelentős része halad át, a blokád miatt elszálltak az árak, és ellátási zavarok mutatkoztak világszerte. Az Egyesült Királyság kénytelen rekordmagas árakat fizetni a gázért, miközben a konfliktus következtében az ellátási hiány akár még hónapokig is elhúzódhat.

A mostani szélenergia-rekord elsősorban a viharos időjárásnak köszönhető, miközben az energiamixben visszaesett a gázerőművek termelése. Hosszú távon a fenntartható források még nem jelentenek stabil ellátást a szigetország számára. Szerdán nagy szerencséjük volt, ám ez is azt jelzi, hogy sürgősen el kell kezdeniük a feltölteni a tartalékaikat, ha nem akarnak országos áramszünetekkel számolni.

Teljes döbbenet: két napra elegendő gáztartaléka maradt Európa egyik legerősebb országának – most minden pénzét elszedik az energiakereskedők

A közel-keleti szállítási útvonalakat és az olaj-, valamint gázlétesítményeket elérő iráni–izraeli konfliktus miatt Nagy-Britannia kétségbeesett. Friss adatok szerint London gázkészletei történelmi mélypontra süllyedtek, miután Irán lezárta a szállítási csatornát, és jelenleg alig másfél-két napnyi tartalék áll rendelkezésre, ami katasztrófába sodorhatja az országot.

 

Energiaválság

Energiaválság
1315 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu