Ma olyan történt, ami még soha: itt az első európai ország, amelynek nem kellett gáz, átállt szélenergiára az áramtermeléshez – világcsúcsot döntöttek, de csak mázlijuk volt
Történelmi rekordot döntött a szélenergia-termelés Nagy-Britanniában, miközben a gáz szerepe szinte eltűnt az energiamixből, s bár a közel-keleti válság hosszú távon még súlyos problémákat fog okozni az ellátásban, a szigetországnak legalább sikerült menekülőutat találnia a megújuló forrásokon keresztül.
A rekorddöntés nemcsak önmagában érdekes, hanem a teljes energiamixre gyakorolt hatása miatt is.
A szélenergia március 25-én az ország villamosenergia-termelésének 53,5 százalékát biztosította, ami rendkívüli arány egy iparosodott, nagy energiaigényű gazdaságban.
A nap során a szél- és napenergia együttes termelése elérte a 34 gigawattot, ami drámai módon visszaszorította a fosszilis energiahordozók szerepét. A gázerőművek termelése ezzel szemben 1358 megawattra esett vissza, ami az energiamix mindössze 2,3 százalékát tette ki. Ez a legalacsonyabb arány 2024 áprilisa óta.
Kayte O’Neill, a rendszer-üzemeltető operatív igazgatója szerint ez világszinten is kiemelkedő eredmény. Közleményében kiemelte, hogy a rekord egyértelmű bizonyítéka annak, hogy
a brit villamosenergia-rendszer képes biztonságosan és stabilan működni nagy mennyiségű, belföldön termelt megújuló energia mellett is.
Az elmúlt években a szélenergia fejlesztése látványos ütemben haladt előre, különösen a tengeri szélerőművek területén. Ezek nagyobb és kiszámíthatóbb kapacitást biztosítanak, ami kulcsfontosságú a fosszilis energia kiváltásában.
A mostani rekord egyben előrevetíti a következő nagy célt is: egy teljesen karbonmentes villamosenergia-rendszer megvalósítását. Bár ez még számos technikai és rendszerszintű kihívást tartogat – például az energiatárolás és a hálózati stabilitás terén –, a jelenlegi trendek alapján már nem tűnik elérhetetlennek.
A szélenergia mentette meg a billegő brit hálózatot
A közel-keleti konfliktus következtében kialakult energiaválság elképesztően kiszolgáltatott helyzetben érte Nagy-Britanniát: a tárolt földgáz mennyisége drasztikusan visszaesett, és mindössze másfél-két napnyi tartalék maradt, miközben a szigetország nem számíthatott a stabil importra.
A válságot tovább súlyosbítja, hogy a globális energiaellátás is megrendült: a Hormuzi-szoroson normál esetben a világ olajszállításának jelentős része halad át, a blokád miatt elszálltak az árak, és ellátási zavarok mutatkoztak világszerte. Az Egyesült Királyság kénytelen rekordmagas árakat fizetni a gázért, miközben a konfliktus következtében az ellátási hiány akár még hónapokig is elhúzódhat.
A mostani szélenergia-rekord elsősorban a viharos időjárásnak köszönhető, miközben az energiamixben visszaesett a gázerőművek termelése. Hosszú távon a fenntartható források még nem jelentenek stabil ellátást a szigetország számára. Szerdán nagy szerencséjük volt, ám ez is azt jelzi, hogy sürgősen el kell kezdeniük a feltölteni a tartalékaikat, ha nem akarnak országos áramszünetekkel számolni.
A közel-keleti szállítási útvonalakat és az olaj-, valamint gázlétesítményeket elérő iráni–izraeli konfliktus miatt Nagy-Britannia kétségbeesett. Friss adatok szerint London gázkészletei történelmi mélypontra süllyedtek, miután Irán lezárta a szállítási csatornát, és jelenleg alig másfél-két napnyi tartalék áll rendelkezésre, ami katasztrófába sodorhatja az országot.