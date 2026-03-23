Nincs más út: még több olajtartalékot törnek fel, nem elég a 420 millió hordó – "Nagyon súlyos a helyzet, egyetlen ország sem kerülheti el"

Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságára figyelmeztetett a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője hétfőn, a sydney-i Nemzeti Sajtóklubban tartott beszédében az iráni háború következményei kapcsán. Eközben a világ országai már kritikus olajtartalékaikat kezdték felélni.
Csókási Annamária
2026.03.23, 06:54
Frissítve: 2026.03.23, 06:55

Birol szerint a kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását.

Most minden rosszabb, mint a hetvenes évek olajválsága után / Fotó: AFP

A szakértő elmondta, hogy míg a hetvenes évek olajválságai során egyenként mintegy napi 5 millió hordónyi kínálat esett ki, addig jelenleg napi 11 millió hordó olaj tűnt el a piacról. Ez a kiesés "több mint a két nagy olajsokk együttvéve". Az IEA-vezető "nagyon súlyosnak" nevezte a közel-keleti helyzetet, és hangsúlyozta: ha a válság tovább mélyül, egyetlen ország sem kerülheti el a hatásait. 

A Homruzi-szoros elakadását az egész világ megérzi 

A világgazdaság számára különösen nagy kockázatot jelent a Hormuzi-szoros blokádja, amelyen keresztül a globális tengeri olaj- és cseppfolyósítottgáz-szállítás mintegy ötöde halad át. A február 28-án kirobbant iráni háború kezdete óta a szorost gyakorlatilag lezárták. A blokád, valamint a térség olaj- és gázinfrastruktúráját érő iráni támadások jelentős áremelkedést váltottak ki a nemzetközi energiapia­cokon. A drágulás enyhítésére az IEA tagállamai március közepén rekordmennyiségű, mintegy

400-426 millió hordónyi kőolaj felszabadításáról

 döntöttek stratégiai készleteikből. 

Fél évszázada nem volt hasonló olajválság

Ez az intézkedés az ügynökség több mint 50 éves történetének eddigi legnagyobb tartalékfelhasználása, és a hatodik ilyen lépés. Birol közölte: az IEA jelenleg további készletfelszabadítás lehetőségéről egyeztet ázsiai és európai kormányokkal. Hangsúlyozta, hogy nincs meghatározott olajárszint, amely automatikusan újabb beavatkozást váltana ki. A döntéseket a piaci helyzet folyamatos értékelése alapján hozzák meg.

Az ügynökség vezetője szerint a válság kezelésének kulcsa a Hormuzi-szoros mielőbbi megnyitása lenne. "A legfontosabb megoldás ennek a problémának a rendezésére a szoros újranyitása" – fogalmazott.

Az iráni konfliktus következtében Katar cseppfolyósított földgázexportjának 17 százaléka kiesett, ami alapjaiban rengetheti meg a globális LNG-piacot. Ez különösen érzékenyen érinti Európát és Ázsiát, mivel a kieső mennyiség hosszú távú szerződéseket is érint, többek között Olaszország, Belgium, Dél-Korea és Kína irányába.

y

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
