Ezt a kínai elektromos autót akarja most mindenki, irigykedve nézi a BYD: 15 perc alatt tölt fel 670 kilométer hatótávot – szó szerint elkapkodják

A Xiaomi SU7 frissített változata azonnal óriási érdeklődést váltott ki a kínai piacon. Alig 34 perccel a rendelések megnyitása után a gyártó már 15 ezer megrendelést könyvelhetett el.
2026.03.27, 07:10
Frissítve: 2026.03.27, 08:39

A Xiaomi SU7 frissített változata rekordidő alatt tarolta le a piacot: a kínai gyártó alig 34 perc alatt 15 ezer megrendelést gyűjtött be az első ráncfelvarrott elektromos szedánjára – írja az e-cars.

Rekordgyorsan fogy a Xiaomi SU7 2026-os frissítése – 15 ezer rendelés fél óra alatt
Xiaomi SU7 frissítve: árak, változatok és hatótáv / Fotó: Imaginechina via AFP

A 2023 végén debütált SU7 sikere után a Xiaomi most jelentősen átdolgozta a modellt. A 2026-os frissítés három változatban (Standard, Pro és Max) érkezik, áraik 219 900 és 303 900 jüan között mozognak.  A vásárlók már 5000 jüanos előleggel is lefoglalhatják a kívánt példányt.

A 2023 végén debütált első generációs SU7 sikere után a frissített modell tovább emeli a tétet. Külsőre modernebb, átdolgozott hűtőmaszkot kapott, amelybe 4D mm-hullámú radar és kameratisztító rendszer is integrálódott. A sportos megjelenést fekete tükrök, 21 colos kovácsolt felnik és piros féknyergek egészítik ki, míg a karosszéria kilencféle színben érhető el.

Az utastér prémiumhangulatot áraszt: nappabőr kormány, masszázsülések és zéró gravitációs hátsó ülések gondoskodnak a kényelemről, a Max kivitel pedig intelligens panorámatetővel is rendelkezik. A teljesítmény tekintetében különösen a Max változat emelkedik ki: 100 kilométer per órára mindössze 3,08 másodperc alatt gyorsul, végsebessége pedig 265 kilométer per óra. 

A hatótáv a Standard verzióban akár 720 kilométer, a Pro változatban 902, míg a Max kivitelben 835 kilométer. 

A leggyorsabb töltés is kiemelkedő: a Max modell 15 perc alatt akár 670 kilométer hatótávot képes visszanyerni. A vezetési élményt a Dragon Chassis futómű tovább javítja, amely a Pro és Max változatokban légrugózással és adaptív csillapítással egészül ki. Az autó emellett rendkívül fejlett digitális rendszerrel rendelkezik: Snapdragon 8 chip és akár 700 TOPS teljesítményű processzor működteti a Xiaomi Super XiaoAI intelligens asszisztenst.

Luxus és technológia: a frissített Xiaomi SU7 utastere

Az OTA-frissítések révén a járművek folyamatosan fejlődhetnek, a biztonság pedig kilenc légzsákkal, erős karosszériával és redundáns rendszerekkel van biztosítva. A kényelmi extrák között megtalálható a mínusz 6 és plusz 50 fok között működő beépített hűtőszekrény, a Dolby Atmos támogatással rendelkező, akár 25 hangszórós audiorendszer, valamint az 5G, UWB és wifi 7 csatlakozási lehetőségek.

A Xiaomi nem áll meg a SU7-nél: a vállalat már a YU7 GT SUV változatot is előkészíti, amely akár 990 lóerős teljesítményt és 705 kilométeres hatótávot ígér. Összességében a gyors rendelési siker azt mutatja, hogy a Xiaomi a hagyományos és új elektromosautó-gyártóknak egyaránt versenytársa lehet, miközben vonzó ár-érték arányt és fejlett technológiát kínál a vásárlóknak.

Hamarosan a Xiaomi beveszi Európát, nálunk még egy kicsit várni kell rá
Kevés autógyártó futott be olyan villámkarriert, mint az okostelefonjaival ismertté vált kínai Xiaomi. A társaság két évvel ezelőtt dobta piacra első luxuskategóriájú elektromos autóját és most már az évi félmilliós darabszámmal sem lenne elégedett. A már nyereségesen termelő Xiaomi európai megjelenésére sem kell már sokat várni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu