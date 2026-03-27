Ezt a kínai elektromos autót akarja most mindenki, irigykedve nézi a BYD: 15 perc alatt tölt fel 670 kilométer hatótávot – szó szerint elkapkodják

A Xiaomi SU7 frissített változata rekordidő alatt tarolta le a piacot: a kínai gyártó alig 34 perc alatt 15 ezer megrendelést gyűjtött be az első ráncfelvarrott elektromos szedánjára – írja az e-cars.

A 2023 végén debütált SU7 sikere után a Xiaomi most jelentősen átdolgozta a modellt. A 2026-os frissítés három változatban (Standard, Pro és Max) érkezik, áraik 219 900 és 303 900 jüan között mozognak. A vásárlók már 5000 jüanos előleggel is lefoglalhatják a kívánt példányt.

A 2023 végén debütált első generációs SU7 sikere után a frissített modell tovább emeli a tétet. Külsőre modernebb, átdolgozott hűtőmaszkot kapott, amelybe 4D mm-hullámú radar és kameratisztító rendszer is integrálódott. A sportos megjelenést fekete tükrök, 21 colos kovácsolt felnik és piros féknyergek egészítik ki, míg a karosszéria kilencféle színben érhető el.

Az utastér prémiumhangulatot áraszt: nappabőr kormány, masszázsülések és zéró gravitációs hátsó ülések gondoskodnak a kényelemről, a Max kivitel pedig intelligens panorámatetővel is rendelkezik. A teljesítmény tekintetében különösen a Max változat emelkedik ki: 100 kilométer per órára mindössze 3,08 másodperc alatt gyorsul, végsebessége pedig 265 kilométer per óra.

A hatótáv a Standard verzióban akár 720 kilométer, a Pro változatban 902, míg a Max kivitelben 835 kilométer.

A leggyorsabb töltés is kiemelkedő: a Max modell 15 perc alatt akár 670 kilométer hatótávot képes visszanyerni. A vezetési élményt a Dragon Chassis futómű tovább javítja, amely a Pro és Max változatokban légrugózással és adaptív csillapítással egészül ki. Az autó emellett rendkívül fejlett digitális rendszerrel rendelkezik: Snapdragon 8 chip és akár 700 TOPS teljesítményű processzor működteti a Xiaomi Super XiaoAI intelligens asszisztenst.

Az OTA-frissítések révén a járművek folyamatosan fejlődhetnek, a biztonság pedig kilenc légzsákkal, erős karosszériával és redundáns rendszerekkel van biztosítva. A kényelmi extrák között megtalálható a mínusz 6 és plusz 50 fok között működő beépített hűtőszekrény, a Dolby Atmos támogatással rendelkező, akár 25 hangszórós audiorendszer, valamint az 5G, UWB és wifi 7 csatlakozási lehetőségek.