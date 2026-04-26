Ázsiában már a műanyag is hiánycikké vált az iráni háború miatt, keresik a zöldmegoldásokat

Ázsia rengeteg területen függ a Közel-Kelettől, onnan származik többek között a kontinensen felhasznált olaj, földgáz és ipari alapanyagok jelentős része, például azok is, amelyek a műanyag gyártásához szükségesek. Az utóbbiak hiánya azért különösen nagy probléma, mert Ázsia függővé vált a műanyagoktól, hiánya az árak gyors emelkedéséhez vezet, és legalábbis ideiglenesen előtérbe helyezi a zöldmegoldásokat.

A műanyag áldás és átok Ázsiának / Fotó: NurPhoto via AFP

A kontinens műanyag-függőségét jól igazolják a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tavalyi jelentésében szereplő adatok, amelyek szerint szerint Kína, Japán, Dél-Korea és Délkelet-Ázsia 2022-ben a világ teljes felhasználásának csaknem egyharmadát adta, 1990 óta 900 százalékos volt a növekedés.

A régió felelős a környezetbe kerülő összes műanyaghulladék több mint egyharmadáért is,

ami az alacsony jövedelmű délkelet-ázsiai országok gyenge hulladékgyűjtési módszereinek következménye.

Ez a mennyiség azonban további 70 százalékkal emelkedhet 2050-re, ha nem hoznak hatékony intézkedéseket a szennyezés csökkentésére. Ez a Kjodo japán hírügynökség tudósítása szerint

14,1 millió tonna hulladékot jelent,

amelyből 5,1 millió tonna juthat a folyókba és a tengerekbe.

A kontinensen találhatók nemcsak a legnagyobb szennyezők, hanem a legnagyobb fogyasztók egy része is, Japánt például az egy főre jutó műanyaggyártás és -fogyasztás tekintetében csak az Egyesült Államok előzi meg.

Mi lesz műanyag csomagolótálcák és zacskók nélkül?

A nagykereskedők már régóta figyelmeztetnek a műanyag csomagolótálcák és zacskók hiányának kockázatára, és ez az iráni háború és a Hormuzi-szoros de facto zárlata miatt be is következett.

A kontinens az egyik legnagyobb szennyező / Fotó: NurPhoto via AFP

„Most már azon kell gondolkodnunk, hogyan fogjuk értékesíteni a termékeinket, ha egyáltalán nem lesznek többé csomagolótálcák. Nagyon aggódom. Tényleg nem tudjuk, mi fog történni” – mondta Reutersnek Takahasi Kenszuke, a Marutake szupermarket termékmenedzsere.

Ami pedig van, az egyre drágább: a Mitsubishi Chemical és a Sanipak műanyagzacskó- és fóliagyártók bejelentették, hogy a következő hetekben egyes termékeik árát mintegy 30 százalékkal emelik, mivel a közel-keleti konfliktus miatt drágulnak a nyersanyagok.