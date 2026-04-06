Ez már őrület: a Hormuzi-szorosnál is fontosabb átkelőt zárhat le Irán, végleg összeomlik az energiapiac – ezért pótolhatatlan Báb el-Mandeb

A legfelsőbb iráni vezető, Modzstaba Hámenei egyik tanácsadója azzal fenyegetett, hogy Irán szövetségesei lezárhatják a Báb el-Mandeb-szorost úgy, ahogy Irán a Hormuzi-szorossal tette – írja az Aljazeera. Ali Akbar Velajati, Irán egykori külügyminisztere és a hatalmi elitben befolyásos, veterán diplomata vasárnap az X-en figyelmeztetett: „az Ellenállás tengelyének egységes parancsnoksága a Báb el-Mandebre úgy tekint, mint a Hormuzra. Ha a Fehér Ház meg meri ismételni ostoba hibáit, hamar rá fog jönni, hogy a globális energia- és kereskedelmi áramlás egyetlen lépéssel megzavarható”.

Velajati azután tette közé a fenyegetését, hogy Donald Trump amerikai elnök néhány napja magából kikelve figyelmeztette Iránt: ha keddig nem nyitja meg mindenki számára a Hormuzi-szorost, akkor lebombázza az ország erőműveit és hídjait. Irán azonban csak egyedi tárgyalásos engedélyek alapján enged át hajókat a tengeri útvonalon, de csak olyanokat, amelyeknek nincs közük az Egyesült Államokhoz vagy Izraelhez, azaz a két országhoz, amely háborút indított ellene február végén. Trump korábban az iráni sótalanító üzemek elleni csapásokkal is fenyegetett.

A Báb el-Mandeb-szoros a Vörös-tengert köti össze az Ádeni-öböllel, amely az Indiai-óceánba torkollik, és kulcsfontosságú vízi útvonal a globális olajkereskedelem számára. Jelentősége pedig azóta nőtt meg, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szorost.

Ha ugyanis ezt a hajózási útvonalat is lezárnák, az nemcsak a jelenlegi háborút érintené: súlyosbíthatná az iráni háború miatti globális energiaválságot.

A szoros északkeleten Jemen, délnyugaton pedig Dzsibuti és Eritrea között helyezkedik el Afrika szarván. A legszűkebb pontján 29 kilométer széles, ami két hajózási folyosóra korlátozza a forgalmat, és gyakorlatilag az Irán által támogatott jemeni húszik ellenőrzése alatt áll.

Az Irán proxyjának, azaz a perzsa rezsim furkósbotjának számító csoport az úgynevezett „Ellenállás tengelyének” központi része, vagyis egy olyan, ideológiailag vagy taktikailag Teheránhoz igazodó szervezetekből álló koalíciónak.