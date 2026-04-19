Energiaválság: Brüsszel megint fordítva ül a lovon, egészen vicces intézkedésekkel enyhítené a krízist, kötelező lenne a távmunka

A vállalkozásokat ösztönözni kellene arra, hogy ahol lehetséges, legalább heti egy kötelező távmunkanapot biztosítsanak – áll a bizottság egy még egyelőre nem nyilvános javaslatában, amely az energiaválság megoldását célozza.

Ursula von der Leyen, az EB elnöke – Brüsszel az energiaválság megoldását a fogyasztás korlátozásával képzeli el / Fotó: Anadolu via AFP

Az Európai Bizottság a távmunka elterjesztését és a tömegközlekedés támogatását fogja ösztönözni a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentése érdekében, miközben az országok a közel-keleti háború okozta energiaársokkal küzdenek – írja az FT.

Azonnali enyhülés?

A bizottság jövő héten egy intézkedéscsomagot terjeszt a tagállamok elé, amely a kereslet csökkentését, az energiahatékonyság javítását és a tiszta energia felé való átállás elősegítését célozza – derül ki a brit lap által látott dokumentumból. A lépések célja az, hogy „azonnali enyhülést” nyújtsanak a magas energiaárakra.

Az ajánlások a korábbi, az ukrajnai orosz invázió által kiváltott energiaválság idején alkalmazott intézkedéseken alapulnak. Ezek részei annak a törekvésnek, hogy csökkentsék a fosszilis energiahordozóktól való függést, és ösztönözzék a zöldenergia használatát.

A bizottság szerint

a vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy legalább heti egy kötelező távmunkanapot vezessenek be, ahol ez megvalósítható.

Emellett javasolja a tömegközlekedés támogatását,

valamint az áfa csökkentését a hőszivattyúk, kazánok és napelemek esetében.

Brüsszel „ambiciózus”, de egyelőre nem részletezett villamosítási célokat is kitűz majd a dokumentum szerint. A célok eléréséhez a bizottság segíteni fog a tagállamoknak úgynevezett „szociális lízingprogramok” kialakításában tiszta és hatékony technológiákra, például hőszivattyúkra, elektromos autókra és kisméretű akkumulátorokra.

Több tisztviselő hangsúlyozta, hogy ezek az intézkedések ajánlások, nem kötelező előírások.

Ha energiahiánnyal nézünk szembe, a mi felelősségünk, hogy az állampolgárok tudják, mit tehetnek a fogyasztás csökkentése érdekében

– mondta egy uniós tisztviselő. „Nem akarjuk mikromenedzselni az emberek életét.”

A bizottság 2022-ben már adott hasonló tanácsokat, például azt javasolta, hogy a háztartások és vállalatok egy fokkal csökkentsék a fűtést.