Deviza
EUR/HUF366,84 -0,48% USD/HUF313,58 -0,66% GBP/HUF421,41 -0,34% CHF/HUF397,3 -0,24% PLN/HUF86,29 -0,3% RON/HUF72,05 -0,49% CZK/HUF15,05 -0,46% EUR/HUF366,84 -0,48% USD/HUF313,58 -0,66% GBP/HUF421,41 -0,34% CHF/HUF397,3 -0,24% PLN/HUF86,29 -0,3% RON/HUF72,05 -0,49% CZK/HUF15,05 -0,46%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 838,03 +2,97% MTELEKOM2 400 +2,58% MOL4 358 +6,93% OTP42 670 +3,23% RICHTER13 000 +1,54% OPUS360 -19,44% ANY7 350 +0,68% AUTOWALLIS151 -2,65% WABERERS4 510 -4,43% BUMIX8 846,76 -0,94% CETOP4 407,74 +2,24% CETOP NTR2 785,77 +0,87% BUX136 838,03 +2,97% MTELEKOM2 400 +2,58% MOL4 358 +6,93% OTP42 670 +3,23% RICHTER13 000 +1,54% OPUS360 -19,44% ANY7 350 +0,68% AUTOWALLIS151 -2,65% WABERERS4 510 -4,43% BUMIX8 846,76 -0,94% CETOP4 407,74 +2,24% CETOP NTR2 785,77 +0,87%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
energiaválság
adócsökkentés
áram ár
villamosenergia
Európai Bizottság
energiaárak
Európai Unió

Brüsszel végre rádöbbent, hogy energiaválság van: új eszközökkel segítené az ipart és a fogyasztókat

Az európai gázár 48 százalékkal, a Brent olaj ára 41 százalékkal haladja meg az iráni háború előtti szintet. Az energiaárak emelkedését koordinált uniós fellépéssel kezelné az Európai Bizottság, elsősorban adó- és díjcsökkentésekkel próbálná tompítani az energiaárak sokkját.
Németh Anita
2026.04.13, 12:25
Frissítve: 2026.04.13, 12:44

Az Európai Bizottság várhatóan az energiaadók és a villamosenergia-hálózati díjak csökkentését javasolja annak érdekében, hogy felgyorsítsa a tiszta technológiák elterjedését és enyhítse a megugrott olaj- és gázárak hatásait – tudta meg a Bloomberg bennfentesektől.

Az energiaárak emelkedését koordinált uniós fellépéssel kezelné az Európai Bizottság / Fotó: Mavir / Facebook

Habár az EU közel-keleti energiafüggőségi kitettsége korlátozott, a fosszilis energiahordozók importjától való erős függés sebezhetővé teszi a globális árkilengésekkel szemben. Az irányadó európai gázár hétfőn 8,5 százalékkal emelkedett, ami azt jelenti, hogy az iráni háború előtti szinthez képest már 48 százalékos pluszban áll. A Brent típusú kőolaj ára pedig a háború kezdete óta 41 százalékkal ugrott meg.

 

Az Európai Tanács, azaz az EU stratégiai politikaalkotó szerve az év elején kérte fel a bizottságot, hogy dolgozzon ki intézkedéseket az ipart terhelő energiaköltségek csökkentésére. A bizottság mozgástere korlátozott, ezért átfogó változtatások helyett a koordinált fellépést célozza, hogy elkerülje az infláció és a költségvetési hiány növekedését.

Koordinált uniós fellépést javasolhat az Európai Bizottság

A Jacques Delors Intézet jelentése szerint az iráni háború kezdete óta 22 uniós tagállam több mint 120, nem összehangolt intézkedést vezetett be, összesen több mint 9 milliárd euró értékben, hogy enyhítse az energiaárak emelkedésének hatásait. Ehhez további 13 milliárd eurónyi többletköltség társul a drágább fosszilisenergia-import miatt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke márciusban jelezte, hogy a rövid távú intézkedéseknek átmenetinek és célzottnak kell lenniük.

Az EU-nak gyorsan kezelnie kell a magas energiaárak strukturális okait, elsősorban a villamosenergia-piacon. 

A jövő héten a bizottság javaslatokat tehet a hálózati infrastruktúra hatékonyságának javítására és a hálózati díjak csökkentésére – mondták a névtelenséget kérő források. Az EU végrehajtó testülete április 22-én fogadhatja el a szakpolitikai dokumentumot, ami intézkedéseket vázol fel a dráguló energiahordozók vállalatokra és fogyasztókra gyakorolt hatásának enyhítésére.

A tervek között szerepel az elektromos áram adóterheinek csökkentése is, egyes terhek eltörlése, valamint annak biztosítása, hogy az áram kedvezőbb adózás alá essen, mint a fosszilis energiahordozók.

Az energiamegtakarítási és tiszta technológiákat támogató ajánlások egy 2022-es tervre épülnek, amelyet akkor dolgoztak ki, amikor az orosz szállítások visszaesése miatt rekordmagasra emelkedtek a gázárak. A bizottság ugyanakkor nem javasol a négy évvel ezelőttihez hasonló keresletcsökkentési célokat.

A gázárplafon bevezetése sincs napirenden. A 2022-es válság idején az EU 180 euró per megawattóra ársapkát vezetett be az irányadó árakra, de ezt soha nem alkalmazták.

A jövő heti terv tartalmazhat iránymutatásokat az úgynevezett extraprofitadókra vonatkozóan, de várhatóan nem ajánlja azok uniós szintű bevezetését a tagállamok eltérő álláspontjai miatt. Múlt héten Németország, Olaszország, Spanyolország, Ausztria és Portugália pénzügyminiszterei arra szólították fel az EU-t, hogy vesse ki az extraprofitadót azokra az energiacégekre, amelyek a háború következtében rendkívüli nyereségre tesznek szert.

Merz megelégelte a szitkokat, csökkentik az üzemanyag adóját

Németországban nincs védett ár az üzemanyagra, mint Magyarországon, s az árak felszökése egyre szélesebb társadalmi csoportokban érezteti negatív hatását. Az eddigi intézkedések eredménytelennek bizonyultak, és Friedrich Merz kormánya azonnal újabb lépéseket jelentett be, amint kiderült, hogy a tárgyalások az iráni háború lezárásáról eredménytelennek bizonyultak. A Hormuzi-szoros lezárva marad, az olaj ára tovább emelkedett – írta meg a Világgazdaság hétfőn.

Az energiaadót a dízel és a benzin esetében literenként bruttó mintegy 17 centtel csökkentik egy korlátozott, két hónapos időszakra

– jelentették be Berlinben a kormánykoalíció pártjainak vezetői. A 17 cent hétfői árfolyamon 62 forintnak felel meg – ez messze van a magyar védett árak mérséklő hatásától, de már érzékelhető változás. 

„Ez nagyon gyorsan javítani fogja az autósok és a vállalkozások helyzetét az országban” – fejezte ki reményét Merz. A kormány arra számít, hogy az olajipar továbbadja a könnyítéseket. Barbel Bas (SPD) munkaügyi miniszter szerint a fogyasztók és a vállalkozások összesen mintegy 1,6 milliárd euró összegben jutnak üzemanyagár-csökkenéshez.

Ursula von der Leyen minden eddiginél vészjóslóbb figyelmeztetést kapott: energia nélkül marad Európa, térdre kényszerül a gazdaság

A közel-keleti háború súlyos sokkot okozhat a világgazdaságban. Katar energiaügyi minisztere szerint ha a konfliktus hetekig elhúzódik, a Perzsa-öböl menti energiahordozó-exportőrök tömegesen leállíthatják a termelést, a Hormuzi-szoros forgalmának akadozása pedig akár hordónként 150 dollárig emelheti az olaj árát. A földgáz ára a négyszeresére nőhet és globális energiahiány is kialakulhat. Jobb esetben csak iszonyatosan megdrágul az energia az európaiaknak, rosszabb esetben akár anélkül maradhatnak.

Energiaválság

Energiaválság
1424 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
