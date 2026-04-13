Brüsszel végre rádöbbent, hogy energiaválság van: új eszközökkel segítené az ipart és a fogyasztókat

Az Európai Bizottság várhatóan az energiaadók és a villamosenergia-hálózati díjak csökkentését javasolja annak érdekében, hogy felgyorsítsa a tiszta technológiák elterjedését és enyhítse a megugrott olaj- és gázárak hatásait – tudta meg a Bloomberg bennfentesektől.

Habár az EU közel-keleti energiafüggőségi kitettsége korlátozott, a fosszilis energiahordozók importjától való erős függés sebezhetővé teszi a globális árkilengésekkel szemben. Az irányadó európai gázár hétfőn 8,5 százalékkal emelkedett, ami azt jelenti, hogy az iráni háború előtti szinthez képest már 48 százalékos pluszban áll. A Brent típusú kőolaj ára pedig a háború kezdete óta 41 százalékkal ugrott meg.

Az Európai Tanács, azaz az EU stratégiai politikaalkotó szerve az év elején kérte fel a bizottságot, hogy dolgozzon ki intézkedéseket az ipart terhelő energiaköltségek csökkentésére. A bizottság mozgástere korlátozott, ezért átfogó változtatások helyett a koordinált fellépést célozza, hogy elkerülje az infláció és a költségvetési hiány növekedését.

A Jacques Delors Intézet jelentése szerint az iráni háború kezdete óta 22 uniós tagállam több mint 120, nem összehangolt intézkedést vezetett be, összesen több mint 9 milliárd euró értékben, hogy enyhítse az energiaárak emelkedésének hatásait. Ehhez további 13 milliárd eurónyi többletköltség társul a drágább fosszilisenergia-import miatt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke márciusban jelezte, hogy a rövid távú intézkedéseknek átmenetinek és célzottnak kell lenniük.

Az EU-nak gyorsan kezelnie kell a magas energiaárak strukturális okait, elsősorban a villamosenergia-piacon.

A jövő héten a bizottság javaslatokat tehet a hálózati infrastruktúra hatékonyságának javítására és a hálózati díjak csökkentésére – mondták a névtelenséget kérő források. Az EU végrehajtó testülete április 22-én fogadhatja el a szakpolitikai dokumentumot, ami intézkedéseket vázol fel a dráguló energiahordozók vállalatokra és fogyasztókra gyakorolt hatásának enyhítésére.

A tervek között szerepel az elektromos áram adóterheinek csökkentése is, egyes terhek eltörlése, valamint annak biztosítása, hogy az áram kedvezőbb adózás alá essen, mint a fosszilis energiahordozók.

Az energiamegtakarítási és tiszta technológiákat támogató ajánlások egy 2022-es tervre épülnek, amelyet akkor dolgoztak ki, amikor az orosz szállítások visszaesése miatt rekordmagasra emelkedtek a gázárak. A bizottság ugyanakkor nem javasol a négy évvel ezelőttihez hasonló keresletcsökkentési célokat.