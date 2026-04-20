Titánok harca: ölre megy az olajkirály a zöldpolitika Mekkájával – bíróságon dőlhet el a klímavédelem jövője

Egyetlen törvény körüli jogi vita országos precedenssé nőhet. Az ExxonMobil szerint Kalifornia túl messzire ment, így most bíróságon dőlhet el az amerikai klímaszabályozás legnagyobb csatája.
VG
2026.04.20, 06:21

Egy kulcsfontosságú perben csap össze az ExxonMobil és Kalifornia, amely alapjaiban formálhatja át, mit kell nyilvánosságra hozniuk a cégeknek a klímakockázataikról. A döntés nemcsak egy államról szól, hanem az egész amerikai vállalati átláthatóság és  klímavédelem jövőjéről is.

Klímaháború robbant ki az Exxon és Kalifornia között, a jogi vita pedig országos precedenssé nőhet az Egyesült Államokban / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok vállalati világának egyik legfontosabb jogi csatája robbant ki a héten, a 9. körzeti bíróságon pedig most vizsgálják, jogszerű-e Kalifornia új klímajelentési törvénye, amely radikálisan átalakítaná a cégek átláthatóságát. A vitatott szabályozás, az úgynevezett SB 261, előírná, hogy

 az évi 500 millió dollárnál nagyobb árbevételű vállalatok kétévente részletes jelentést készítsenek a klímakockázataikról és az ezek kezelésére kidolgozott stratégiáikról. 

A törvény 2026 elején lépett volna életbe, de a bírósági eljárás miatt egyelőre jegelték.

A kritikusok élén az amerikai Kereskedelmi Kamara és az ExxonMobil áll. Érvelésük szerint ugyanis a kötelező jelentéstétel sérti a vállalatok szólásszabadságát, illetve ütközik a szövetségi értékpapír-szabályozással. A cégek azt állítják, hogy a szövetségi jog már lefedi ezt a területet, így Kalifornia túllépi a hatáskörét.

A támogatók viszont egészen másképp látják. Szerintük a befektetők és fogyasztók jelenleg nem kapnak elegendő információt arról, milyen pénzügyi hatással lehetnek a klímaváltozás jelenségei – például erdőtüzek, aszályok vagy extrém hőség – a vállalatok értékére. Az Environmental Defense Fund (EDF) civil szervezet közleménye szerint emiatt a piac torzul, mert nehéz megkülönböztetni a valós és a félrevezető klímaállításokat.

Az Exxon nagy fába vágta a fejszéjét

A per jelentőségét tovább növeli Kalifornia gazdasági súlya. Az állam éves GDP-je körülbelül 4,1 ezermilliárd dollár, ami önmagában a világ negyedik legnagyobb gazdaságává tenné. Olyan cégek központja található itt, mint az Apple, a Google vagy a Meta, a Fortune 500 listán szereplő vállalatok közül pedig több mint ötvennek itt van a székhelye.

Kalifornia ráadásul régóta trendformáló szerepet tölt be a környezetvédelmi szabályozásban, és amit itt bevezetnek, azt gyakran országos szintre emelkedik. Ezért is nevezik sokan „tesztesetnek” a mostani pert.

A szigorú környezetvédelmi előírások finomítók bezárásához és magasabb fogyasztói árakhoz vezettek. A zöldátállás zászlóvivőjeként fellépő Kalifornia ma több importált olajat használ, mint valaha, miközben a fogyasztás tovább nőtt.

A háttérben egy másik fontos tényező is húzódik: a szövetségi szabályozás a közelműltban teljesen befagyott. Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) által kidolgozott országos klímajelentési szabályok ugyan megszülettek, de a politikai és jogi ellenállás miatt a hatóság nem védi őket bíróságon. Ez gyakorlatilag leállította a bevezetésüket. Így Kalifornia maradt az egyik utolsó frontvonal. 

Ha a bíróság jóváhagyja a törvényt, az megnyithatja az utat más államok előtt is, New Jersey, New York, Colorado és Illinois pedig már hasonló szabályokon dolgozik.

Közben a vállalatok sem ülnek tétlenül. Bár a szabályozás hivatalosan még nem kötelező, már 139 cég önkéntesen benyújtotta klímakockázati jelentését a kaliforniai hatóságnak. Köztük van a PG&E energiaszolgáltató, a Deckers cipőmárka, valamint nemzetközi cégek, például az Infosys vagy a Bausch + Lomb.

A párhuzamos törvény, az SB 253 még szigorúbb: az évi 1 milliárd dollár feletti cégeknek

A szakértők szerint az irány egyértelmű, még ha a szabályozás kaotikusnak is tűnik. 

A globális trendek – például az EU szigorú jelentési rendszere – már most arra kényszerítik a multinacionális cégeket, hogy részletes klímaadatokat gyűjtsenek és publikáljanak.

A kérdés tehát már nem az, hogy lesz-e ilyen átláthatóság, hanem az, hogy milyen gyorsan és milyen szabályok szerint. A mostani per erre adhat választ – nemcsak Kaliforniában, hanem az egész amerikai gazdaságban.

Még ki se lábalt a visszaesésből, a felszökő energiaárak megint visszavetik a német gazdaságot. Az atomenergia még mindig fűtött vitákat okozó kérdés náluk – most a Nemzetközi Energiaügynökség vezetőjétől egy olyan megoldásra kaptak javaslatot, amelyben JD Vance amerikai alelnök látogatásához kötődően Magyarország robbant az élre Európában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
