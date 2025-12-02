Trump nevet a markába: amerikai óriáscég szerezheti meg az oroszoktól a világ egyik legnagyobb olajmezőjét – Putyin kénytelen engedni
Az ExxonMobil megkereste az iraki olajipari minisztériumot, és jelezte, hogy érdeklődik a Lukoil többségi tulajdonjogáért a Nyugat-Kurna-2 olajmezőben. Ez az orosz olajipari óriás legértékesebb, 1,8 milliárd dolláros külföldi vagyontárgya, amelytől a többivel együtt meg kell válnia az amerikai szankciók miatt. Az Exxon lépése az amerikai cég iraki jelenlétének számottevő kiterjesztését jelentené nem sokkal a visszatérése után.
Az Exxon érdeklődéséről a Reuters értesült több megbízható iraki forrásból; a hírt sem az amerikai vállalat, sem a Lukoil nem erősítette meg.
Az amerikai szankciók bejelentése után úgy tűnt, hogy a Lukoil megtalálta a tökéletes vevőt a svájci székhelyű Guvnorban, az üzlet azonban amerikai nyomásra bedőlt, és az orosz vállalatnak egyesével kell eladogatnia a külföldi eszközeit, köztük a koronaékkövet, az iraki mezőt.
Az Exxont a Lukoil más eszközei is érdeklik
Az Exxon nem csupán a Nyugat-Kurna-2 iránt érdeklődik, korábbi jelentések szerint fontolgatja azt is, hogy ajánlatot tegyen a Lukoil más külföldi eszközeire, köztük a kazahsztáni olajmezőkben meglévő részesedésére.
Az amerikai pénzügyminisztérium
engedélyezte a potenciális vevőknek, hogy december 13-ig tárgyalásokat folytassanak a Lukoillal,
de a megállapodáshoz meg kell szerezniük a tárca jóváhagyását.
Banki források a Nyugat-Kurna-2 értékét a korábbinál valamivel alacsonyabbra, 1,6 milliárd dollár körülire teszik a napi termelés és a több mint nyolcmilliárd hordós olajkészletek alapján.
A Lukoil 75 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik az iraki mezőben, amely a világ egyik legnagyobbika, a termelése napi 470 ezer hordó körüli. Innen származik a világ olajtermelésének 0,5 százaléka és Irak teljes kibocsátásának a 9 százaléka. Az ország a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) második legnagyobb termelője Szaúd-Arábia mögött.
A cég november elején vis maiort hirdetett az iraki Nyugat-Kurna-2 olajmezőn, miután Irak leállította az összes készpénzes kifizetést és az olajért járó összegeket.
Ismerős a terep az amerikaiaknak
Az Exxon számára ismerős a terep, hosszú ideig működtette a szomszédos Nyugat-Kurna-1 projektet, amelyből tavaly szállt ki. A cég októberben nem kötelező érvényű megállapodást írt alá Irakkal a hatalmas Majnoon olajmező fejlesztéséről. Ez jelentette az amerikai nagyvállalat visszatérését az országba, amellyel követte
- a Chevron,
- a BP és
- a TotalEnergies
példáját, mivel Irak a kedvezőbb feltételek felajánlásával igyekszik felgyorsítani az olaj- és gáztermelést.
Egy a külföldi cégek felügyeletét végző iraki illetékes szerint Bagdad az Exxont preferálja.
A vállalat rendelkezik a szükséges kapacitással és tapasztalattal egy olyan nagy és összetett mező kezeléséhez, mint a Nyugat-Kurna-2
– nyilatkozta a brit hírügynökségnek, és a véleményét megerősítette egy magas rangú olajminisztériumi tisztviselő is.
Maga a tárca csak annyit közölt, hogy több amerikai olajtársaságot meghívott a mező átvételéről döntő versenytárgyalásra.