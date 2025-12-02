Deviza
Trump nevet a markába: amerikai óriáscég szerezheti meg az oroszoktól a világ egyik legnagyobb olajmezőjét – Putyin kénytelen engedni

A szankciók miatt keresnek vevőt. Az Exxon szemet vetett a Lukoil 75 százalékos részesedésére a Nyugat-Kurna-2 olajmezőben.
M. Cs.
2025.12.02., 13:34

Az ExxonMobil megkereste az iraki olajipari minisztériumot, és jelezte, hogy érdeklődik a Lukoil többségi tulajdonjogáért a Nyugat-Kurna-2 olajmezőben. Ez az orosz olajipari óriás legértékesebb, 1,8 milliárd dolláros külföldi vagyontárgya, amelytől a többivel együtt meg kell válnia az amerikai szankciók miatt. Az Exxon lépése az amerikai cég iraki jelenlétének számottevő kiterjesztését jelentené nem sokkal a visszatérése után.

Exxon Lukoil
Az Exxon élénken érdeklődik a Lukoil értékes külföldi eszközei iránt / Fotó: AFP

Az Exxon érdeklődéséről a Reuters értesült több megbízható iraki forrásból; a hírt sem az amerikai vállalat, sem a Lukoil nem erősítette meg.

Az amerikai szankciók bejelentése után úgy tűnt, hogy a Lukoil megtalálta a tökéletes vevőt a svájci székhelyű Guvnorban, az üzlet azonban amerikai nyomásra bedőlt, és az orosz vállalatnak egyesével kell eladogatnia a külföldi eszközeit, köztük a koronaékkövet, az iraki mezőt.

Az Exxont a Lukoil más eszközei is érdeklik

Az Exxon nem csupán a Nyugat-Kurna-2 iránt érdeklődik, korábbi jelentések szerint fontolgatja azt is, hogy ajánlatot tegyen a Lukoil más külföldi eszközeire, köztük a kazahsztáni olajmezőkben meglévő részesedésére.

Az amerikai pénzügyminisztérium 

engedélyezte a potenciális vevőknek, hogy december 13-ig tárgyalásokat folytassanak a Lukoillal,

 de a megállapodáshoz meg kell szerezniük a tárca jóváhagyását.

Banki források a Nyugat-Kurna-2 értékét a korábbinál valamivel alacsonyabbra, 1,6 milliárd dollár körülire teszik a napi termelés és a több mint nyolcmilliárd hordós olajkészletek alapján.

A Nyugat-Kurna-2 a világ egyik legnagyobb olajmezője / Fotó: AFP

A Lukoil 75 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik az iraki mezőben, amely a világ egyik legnagyobbika, a termelése napi 470 ezer hordó körüli. Innen származik a világ olajtermelésének 0,5 százaléka és Irak teljes kibocsátásának a 9 százaléka. Az ország a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) második legnagyobb termelője Szaúd-Arábia mögött.

A cég november elején vis maiort hirdetett az iraki Nyugat-Kurna-2 olajmezőn, miután Irak leállította az összes készpénzes kifizetést és az olajért járó összegeket.

Itt a lista, ezt kell eladnia a Lukoilnak az amerikai szankciók miatt, akár magyar vevőnek

Több európai ország politikusai kerültek óriási nyomás alá az orosz olajvállalatok elleni amerikai szankciók miatt, amelyek üzemanyag-ellátási zavarokhoz vezetnek, ha a kormányzatok nem cselekednek. A Lukoil nevű orosz óriást számos vagyoneleme eladására kell kényszeríteniük a kormányoknak – itt a lista. Magyarország Orbán Viktor magyar kormányfő kiváló washingtoni kapcsolatainak köszönhetően ezúttal a bot szerencsés oldalára került, a folyamatban felvásárlóként jelenhet meg a Mol révén.

Ismerős a terep az amerikaiaknak

Az Exxon számára ismerős a terep, hosszú ideig működtette a szomszédos Nyugat-Kurna-1 projektet, amelyből tavaly szállt ki. A cég októberben nem kötelező érvényű megállapodást írt alá Irakkal a hatalmas Majnoon olajmező fejlesztéséről. Ez jelentette az amerikai nagyvállalat visszatérését az országba, amellyel követte 

  • a Chevron, 
  • a BP és 
  • a TotalEnergies 

példáját, mivel Irak a kedvezőbb feltételek felajánlásával igyekszik felgyorsítani az olaj- és gáztermelést.

Egy a külföldi cégek felügyeletét végző iraki illetékes szerint Bagdad az Exxont preferálja. 

A vállalat rendelkezik a szükséges kapacitással és tapasztalattal egy olyan nagy és összetett mező kezeléséhez, mint a Nyugat-Kurna-2

– nyilatkozta a brit hírügynökségnek, és a véleményét megerősítette egy magas rangú olajminisztériumi tisztviselő is.

Maga a tárca csak annyit közölt, hogy több amerikai olajtársaságot meghívott a mező átvételéről döntő versenytárgyalásra.

 

