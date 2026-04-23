Rettegnek Trumptól, hogy ők a következők: az EU kész eloszlatni Izland aggodalmait – tabudöntéssel csábítaná magához a szigetországot Brüsszel

Az Európai Unió ki akarja terjeszteni a jelenlétét a stratégiai fontosságú északi-sarkvidéken, és az ehhez vezető úton fontos lépés lenne Izland csatlakozása. A szigetországban nyáron tartanak népszavazást a tárgyalások megkezdéséről, és Brüsszel fontolgatja, hogy a siker érdekében engedményt tenne a legvitatottabb kérdés, a halászati jogok ügyében.

Az EU és Izland is kész a közeledésre – Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir izlandi külügyminiszter Kaja Kallasszal, az Európai Bizottság alelnökével / Fotó: AFP

Az izlandi kormány a hivatalos oldalán megjelent közlemény szerint augusztus 29-ét javasolja a parlamentnek a népszavazás dátumaként. Az ország 2009-ben, a globális pénzügyi válság után kérte a felvételét az EU-ba, 2015-ben azonban felfüggesztette a tárgyalásokat Brüsszellel.

A csatlakozás kérdése azóta is kényes ügy Izlandon, elsősorban a halászat miatt, amely a sziget legfontosabb gazdasági szektora:

a GDP 12

és az exportbevételek mintegy 40

százalékát adja.

Az EU közös halászati politikájának betartása miatt

az izlandiak attól tartanak, hogy elveszítik az irányítást az erőforrásaik felett

– aggódnak azonban a biztonságuk miatt is, amióta Donald Trump amerikai elnök meg akarja szerezni Grönlandot, és félnek, hogy őket nézi ki következőnek.

Az EU kész eloszlatni Izland aggodalmait

Brüsszel azon munkálkodik, hogy eloszlassa a halászattal kapcsolatos izlandi aggodalmakat. Kosztasz Kadisz egykori görög mezőgazdasági miniszter, az EU halászati biztosa azt nyilatkozta a brit Financial Timesnak, hogy „határozottan van mozgástér a rugalmasságra”.

A halászat a szigetország gazdaságának legfőbb pillére / Fotó: AFP

Arra a kérdésre pedig határozott igennel válaszolt, hogy Brüsszel nyitott lenne-e arra, hogy kivételeket kínáljon Izlandnak. „Ez a megbeszélések része lesz. Találhatunk megoldásokat a kihívást jelentő kérdésekre, például a közös halállományokra vonatkozó megosztási megállapodásokra” – jelentette ki, hangsúlyozva, hogy „Izland és az Európai Unió egyre közelebb kerül egymáshoz... figyelembe véve a közelmúltbeli geopolitikai fejleményeket”.

Vonzaná a váltás Norvégiát is

Kadisz hozzátette, hogy a rugalmas halászati politika más haszonnal is járhat, vonzóbbá teheti az integrációt „hasonló gondolkodású országok”, például Norvégia számára is. Az ágazattal kapcsolatos viták ugyanis kulcsszerepet játszottak abban, hogy Oslo 1994-ben elutasította az EU-tagságot.