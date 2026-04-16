Az OpenAI páncélszekrénybe zárja a kibermodellt, kiváltság lesz a mesterséges intelligencia – félelmetes okból

Az OpenAI egy kiberbiztonságra fókuszáló modellt tett elérhetővé egy szűk ügyfélkör számára egy héttel azután, hogy riválisa, az Anthropic hasonló lépést tett, miközben egyre nagyobb aggodalom övezi a mesterséges intelligencia képességét a szoftveres sérülékenységek kihasználására.

Az OpenAI is bemutatta kiberbiztonságra épülő mesterségesintelligencia-modelljét / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Az OpenAI GPT-5.4-Cyber névre keresztelt modelljének célja, hogy autonóm módon azonosítsa a szoftverekben található hibákat és sebezhetőségeket, és ezekről értesítse a kiberbiztonsági szakembereket, hogy kijavíthassák őket, mielőtt rosszindulatú felhasználók megtalálják és kihasználják a gyenge pontokat – írta a Financial Times.

A vállalat keddi bejelentésére egy héttel azt követően került sor, hogy az Anthropic kiadta Mythos nevű, hasonló képességekkel rendelkező modelljét, szintén egy egy szűk kör számára.

A mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozó cégek attól tartanak, hogy ezek az új, nagy teljesítményű modellek segíthetik a hekkereket, és számos jelenlegi kiberbiztonsági védelmi megoldást elavulttá tehetnek. Az Anthropic modelljének megjelenése a szoftverrészvények árfolyamát is megrángatta, mivel a befektetőket elbizonytalanította, hogy az ilyen eszközök miként hatnak majd az ágazatra.

„A kiberkockázat már jelen van és gyorsul, de cselekedhetünk. A digitális infrastruktúra már évekkel azelőtt sebezhető volt, hogy a fejlett mesterséges intelligencia megjelent volna” – emelte ki a modell bejelentését kísérő közleményében az OpenAI.

Az Anthropic tájékoztatása szerint a Mythos már több ezer súlyos sérülékenységet azonosított, többek között minden fontos operációs rendszerben és webböngészőben, köztük olyanokat is, amelyek közül néhány évtizedekig rejtve maradt.

Az OpenAI egy korábbi kiberbiztonsági terméke, a márciusban bemutatott Codex Security több mint 3000 kritikus és magas prioritású sérülékenység javításához járult hozzá a vállalat közleménye szerint. A GPT-5.4-Cyber modellt úgy képezték ki, hogy kevesebb korlátozással működjön, mint az általánosan elérhető OpenAI-modellek, ezzel növelve a képességeit.