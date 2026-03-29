BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mindenben benne van, és a Közel-Keletről jönne: nemcsak az olaj dobja meg az inflációt az iráni háború miatt

Az iráni háború számos árucikk és alapanyag forgalmát szakítja meg, korántsem csak az energiáról van szó. Szinte mindenben van már műanyag, így jóformán minden drágább lehet a konfliktus hatására.
K. B. G.
2026.03.29, 06:40

A kőolaj és a földgáz nemcsak mint energiahordozók játszanak fontos szerepet a gazdaság működésében, de alapanyagként is rendkívül fontosak. A Perzsa-öböl partján fekvő országok így nemcsak a kőolaj mint nyersanyag, de a petrokémiai termékek gyártásában is fontos szerepet játszanak, amelyek nélkül a modern társadalom egyre kevésbé képzelhető el.

A műanyagok nagy része a Hormuzi-szoros rossz oldalán készül / Fotó: Szergej Klopotov / Shutterstock

A nitrogénműtrágyák fontos alapanyaga a földgáz, amelynek a kínálata nagyot esett, miután Katar kénytelen volt a világ legnagyobb LNG-üzemét leállítani, ráadásul az Öböl menti országoknak a gyártásban is óriási a szerepük. Azonban a Hormuzi-szoros lezárása miatt a műtrágyák és azok alapanyagai sem jutnak el a világpiacra, ami élelmiszerválság kialakulásához is vezethet.

A műanyag ára is kilőtt az iráni háború miatt

Kevés szó esett arról, hogy a térség a műanyagok előállításában is kulcsszerepet játszik, és a különböző polimerek ára is jelentősen megdrágult az iráni háború kezdete óta. A csomagolóanyagoktól a vízvezetékcsöveken át az autókban vagy épp a háztartási gépekben használt műanyagok árának emelkedése számos árucikket megdrágíthat.

 

A Reuters a Rabobank elemzését idézi, mely szerint évente 20-25 milliárd dollár értékű vegyipari termék halad át a Hormuzi-szoroson. A Közel-Kelet a globális polietilén-export 40 százalékát adja, a térségből szinte a világ minden részére szállítanak a másik nagy exportközpont, Észak-Amerika kivételével. 

A polietilén- és polipropilénárak mintegy 40 százalékkal emelkedtek az iráni háború kezdete óta.

A térség ráadásul a műanyaggyártás egyik kulcsfontosságú alapanyagaként szolgáló könnyűbenzin (nafta) egyik fontos ellátója is, békeidőben napi 1,2 millió hordó halad át az alapanyagból a Hormuzi-szoroson. Ázsiában a termék finomítói marzsa is megugrott a háború kezdete óta, tonnánként mintegy 108 dollárról több mint 400 dollárra. 

Mindez magasabb alapanyagárakat és alacsonyabb hasznot jelent a műanyaggyártóknak, és újabb csapás az orosz–ukrán háború által már megtépázott európai vegyiparra is. A közel-keleti műanyag főként Európában és Ázsiában fog hiányozni, és mivel a műanyag számos árucikk része, ezekben a térségekben gyakorolhat inflációs nyomást is.

Az amerikai cégek kaszálhatnak nagyot, Európa fizeti a számlát

A Bloomberg írása szerint az észak-amerikai polietilén-gyártók, mint a LyondellBasell Industries vagy a Dow termelési rekordokat dönthetnek az exportkereslet megugrása miatt, de a belföldi áraikat is emelhetik. 

A műanyagárak szárnyalása az újrahasznosításnak is új lendületet adhat, mint arra a PRM-Taiwan írása rámutat, az újrahasznosított vagy bioműanyagok szerepe a vállalati társadalmi felelősségvállalás helyett egyre inkább a kockázatkezelés lesz. Különösen igaz ez akkor, ha beválik az iparági portál jóslata, mely szerint a műanyagpiacon bekövetkezett zavarok hosszú időre, akár az idei év végéig fennmaradnak. Ugyanakkor az összefoglalóból arra is lehet következtetni, hogy 

a műanyagok átirányítása más kikötőkbe a térségben lehetséges, még ha ez némi kerülő utat is jelent.

Az iráni háború miatt kialakult helyzetben a vállalatok feladhatják az egyetlen forrás használatát, és szélesebb ellátási láncokat építhetnek ki, valamint megnőhet az alapanyagok készletezése is, hogy a hasonló zavarok kevésbé drasztikust hatást fejtsenek ki a jövőben. Mindezek azonban tovább növelhetik a költségeket még a konfliktus lezárulta után is.

Energiaválság
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu