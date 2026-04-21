Ennyi volt: az oroszok kijavították a felgyújtott olajkikötőket – Putyin tartja a markát a nagy pénzért

A következő hetekben újra ömleni kezdhet az olaj. Az ukrán támadások átmenetileg megtörték az orosz exportot, de a hatás gyorsan kifullad.
2026.04.21, 17:36
Frissítve: 2026.04.21, 18:35

Oroszország helyreállította a tengeri olajexportját, miután az ukrán dróncsapások hetekre visszavetették a szállításokat. A kiesés hatása még látszik, de a következő hetekben látványos ugrás jöhet a globális piacon, ami Moszkvának is óriási bevételnövekedést fog hozni.

Az ukrán támadások megakasztották, de nem törték meg az orosz olajexportot / Fotó: AFP

A Bloomberg értesülései szerint Oroszország újraindította az Urals típusú kőolaj exportját legfontosabb nyugati kikötőiből, miután az ukrán dróncsapások komoly zavarokat okoztak a rendszerben. A balti-tengeri Primorszk és Uszt-Luga, valamint a fekete-tengeri Novorosszijszk kulcsszerepet játszik az orosz olaj világpiacra juttatásában, és ezek a létesítmények hetekig akadozva működtek.

Nagyon hiányzott az orosz olaj

A támadások látványosan visszavetették a szállításokat. Az április 19-ig tartó négy hétben az export napi átlaga 3,11 millió hordóra esett, ami augusztus óta a legalacsonyabb szint. Ez nagyjából napi 500 ezer hordós visszaesés egyetlen hónap alatt. Ugyanakkor az utolsó heti adatok már fordulatot mutatnak: a szállítások napi 3,53 millió hordóra ugrottak, ami március vége óta a legmagasabb érték.

A kulcs az, hogy a kikötőkben a rakodóhelyek többsége újra működik, a következő hetekben pedig a most még statisztikákban látható visszaesés kiesik a képből, és az átlagos export látványosan megugorhat.

Mindez nem vákuumban történik. A globális olajpiac jelenleg extrém nyomás alatt áll, miután a Közel-Keleten zajló konfliktus gyakorlatilag megbénította a Hormuzi-szoros forgalmát. Normál esetben napi mintegy 15 millió hordó halad át ezen az útvonalon, most azonban ennek kevesebb mint egyharmada jut el a piacokra. 

Ebben a helyzetben minden alternatív forrás felértékelődik – így az orosz olaj is.

A magas árak Moszkvának különösen kedveznek. Bár a dróncsapások átmenetileg csökkentették a volumeneket, az olajárak emelkedése miatt az exportbevételek rekordközeli szinteken maradtak:

  • az Urals típus ára a balti térségben például 98,54 dollárra nőtt hordónként;
  • míg a fekete-tengeri szállítmányok 96,86 dolláron mozognak.

Az Egyesült Államok politikája is hozzájárult a bevételekhez. A Donald Trump vezette adminisztráció újra meghosszabbította azt a szankciós mentességet, amely lehetővé teszi az orosz olaj vásárlását bizonyos feltételek mellett. Ez váratlan lépés volt, különösen azután, hogy korábban ennek megszüntetéséről beszéltek.

A piac gyorsan reagált: az indiai finomítók például azonnal lecsaptak a korábban beragadt orosz szállítmányokra. 

Ennek hatására a tengeren veszteglő készletek drasztikusan csökkentek, a januári 140 millió hordós csúcsról mintegy 40 millió hordóval estek vissza.

Közben egy másik fontos fejlemény is körvonalazódik: az Ukrajnán keresztül Magyarország felé tartó Barátság kőolajvezetéken hamarosan újraindulhat a szállítás . Ha ez megtörténik, napi 150-200 ezer hordó kerülhet vissza a piacra, ami csökkenteni fogja a tengeri exportra támaszkodó orosz kereskedelem sebezhetőségét.

A számok mögött azonban komoly bizonytalanság húzódik. Az exportot továbbra is befolyásolja az időjárás, a karbantartások, a szankciók és a geopolitikai feszültségek. Az is jól látszik, hogy bár a hivatalos adatok szerint csökkent a Kínába és Indiába irányuló szállítás, hatalmas mennyiségű olaj – napi 1,55 millió hordó – még mindig „ismeretlen” célállomás felé tart. Ez gyakran csak később derül ki, amikor a tanker már közel van a végső kikötőhöz.

