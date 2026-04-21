Ennyi volt: az oroszok kijavították a felgyújtott olajkikötőket – Putyin tartja a markát a nagy pénzért

Oroszország helyreállította a tengeri olajexportját, miután az ukrán dróncsapások hetekre visszavetették a szállításokat. A kiesés hatása még látszik, de a következő hetekben látványos ugrás jöhet a globális piacon, ami Moszkvának is óriási bevételnövekedést fog hozni.

Az ukrán támadások megakasztották, de nem törték meg az orosz olajexportot

A Bloomberg értesülései szerint Oroszország újraindította az Urals típusú kőolaj exportját legfontosabb nyugati kikötőiből, miután az ukrán dróncsapások komoly zavarokat okoztak a rendszerben. A balti-tengeri Primorszk és Uszt-Luga, valamint a fekete-tengeri Novorosszijszk kulcsszerepet játszik az orosz olaj világpiacra juttatásában, és ezek a létesítmények hetekig akadozva működtek.

Nagyon hiányzott az orosz olaj

A támadások látványosan visszavetették a szállításokat. Az április 19-ig tartó négy hétben az export napi átlaga 3,11 millió hordóra esett, ami augusztus óta a legalacsonyabb szint. Ez nagyjából napi 500 ezer hordós visszaesés egyetlen hónap alatt. Ugyanakkor az utolsó heti adatok már fordulatot mutatnak: a szállítások napi 3,53 millió hordóra ugrottak, ami március vége óta a legmagasabb érték.

A kulcs az, hogy a kikötőkben a rakodóhelyek többsége újra működik, a következő hetekben pedig a most még statisztikákban látható visszaesés kiesik a képből, és az átlagos export látványosan megugorhat.

Mindez nem vákuumban történik. A globális olajpiac jelenleg extrém nyomás alatt áll, miután a Közel-Keleten zajló konfliktus gyakorlatilag megbénította a Hormuzi-szoros forgalmát. Normál esetben napi mintegy 15 millió hordó halad át ezen az útvonalon, most azonban ennek kevesebb mint egyharmada jut el a piacokra.

Ebben a helyzetben minden alternatív forrás felértékelődik – így az orosz olaj is.

A magas árak Moszkvának különösen kedveznek. Bár a dróncsapások átmenetileg csökkentették a volumeneket, az olajárak emelkedése miatt az exportbevételek rekordközeli szinteken maradtak:

az Urals típus ára a balti térségben például 98,54 dollárra nőtt hordónként;

míg a fekete-tengeri szállítmányok 96,86 dolláron mozognak.

Az Egyesült Államok politikája is hozzájárult a bevételekhez. A Donald Trump vezette adminisztráció újra meghosszabbította azt a szankciós mentességet, amely lehetővé teszi az orosz olaj vásárlását bizonyos feltételek mellett. Ez váratlan lépés volt, különösen azután, hogy korábban ennek megszüntetéséről beszéltek.