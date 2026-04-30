Szakad a részvénypiac, dráma a kötvénypiacokon, négyéves csúcson az olajár - semmi jóra ne számítsunk ma a tőzsdéken

Szigorú hangvételű maradt az amerikai jegybank, eloszlatta a kamatcsökkentési reményeket. Az iráni háborúval kapcsolatos bizonytalanság négyves csúcsra lőtte ki az olajárakat. A tech-szektor óriásainak gyorsjelentései vegyes képet mutatnak - a részvénypiac csalódottan reagál a hírekre.
D. GY.
2026.04.30, 07:18

Esett a részvénypiac a csütörtöki ázsiai kereskedelemben, miután az olajárak 4 éves csúcsra ugrottak annak a kockázatnak a hatására, hogy az Egyesült Államok ismét csapást mérhet Iránra. A technológiai óriások többnyire pozitív gyorsjelentései csak ideig-óráig nyugtatták meg a befektetőket, az Apple ma várható gyorsjelentése is csak korlátozott hatással lehet a piacra. 

részvénypiac Nikkei
Pesszimista a részvénypiac - túl sok a rossz hír, túl nagy a bizonytalanság / Fotó: Issei Kato

Az európai részvények gyengébb nyitásra készülnek: a páneurópai határidős index 0,8 százalékkal esett. A befektetők attól tartanak, hogy az Európai Központi Bank és az angol jegybank még magasabb kamatokat jelezhet, miután a Federal Reserve változatlanul hagyta a kamatszintet. Ugyanakkor három Fed-döntéshozó a lazítási irányultság feladására szavazott – ez a legmegosztottabb döntés 1992 óta.

Powell marad - vészesen drágul az olaj

A leköszönő elnök, Jerome Powell megerősítette, hogy egyelőre kormányzóként marad, hogy védje az intézmény függetlenségét, miközben utódja, Kevin Warsh – akit az alacsony kamatokat támogató Donald Trump amerikai elnök jelölt – új pozíciója elfoglalására készül. 

Az olajárak legutóbbi megugrása aggodalomra ad okot: 

a Brent határidős ára csütörtökön több mint 6 százalékkal, hordónként 125 dollárra emelkedett, 

miután hírek érkeztek arról, hogy az Egyesült Államok további katonai lépéseket fontolgat Irán ellen.

Ennek hatására az 

  • MSCI ázsiai–csendes-óceáni (Japánt nem tartalmazó) részvényindexe 1 százalékkal csökkent, bár havi szinten még így is 15 százalékos emelkedés felé tart. 
  • A japán Nikkei 1,4 százalékot esett, de áprilisban összességében 16 százalékkal erősödött. 
  • A dél-koreai KOSPI új történelmi csúcsot ért el, mielőtt 0,8 százalékos mínuszba fordult. 
  • A kínai blue chipek stagnáltak, 
  • a hongkongi Hang Seng index 1,2 százalékkal esett.

Az iráni konfliktus jövőbeli alakulása rendkívül bizonytalan… minden kimenetel lehetséges: eszkaláció, patthelyzet vagy béke – teljesen eltérő következményekkel 

kommentálta a helyzetet a Reutersnek Luke Yeaman, a Commonwealth Bank of Australia vezető közgazdásza.

„A jegybankok kivárnak, hogy melyik forgatókönyv valósul meg, mielőtt határozott lépéseket tennének. Akárcsak a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók, aknamezőn navigálnak, ahol minden forduló veszélyt rejt.”

Vegyes a kép a technológiai részvénypiacon

Ázsiában a Wall Street határidős indexei visszaadták a technológiai szektor által hajtott korábbi nyereséget. A Nasdaq határidős index legutóbb 0,3 százalékos mínuszban volt.

  • A Google anyavállalata, az Alphabet a várakozásokat meghaladó eredményeket közölt, részvénye 7 százalékkal emelkedett zárás utáni kereskedésben. 
  • A Microsoft és az Amazon eredményei is erősek voltak, ami fokozta a várakozásokat az Apple gyorsjelentésének publikálása előtt. 
  • A Meta azonban csalódást okozott, miután megemelte éves tőkekiadási előrejelzését, és milliárdokat irányoz elő mesterséges intelligencia infrastruktúrára; részvénye 7 százalékot esett.

Dráma a kötvénypiacon

A globális kötvénypiacok csütörtökön komoly nyomás alá kerültek az olajár-emelkedés és a szigorú hangvételű Fed miatt, ami eladási hullámot váltott ki az amerikai államkötvény piacon. A befektetők gyorsan kiárazták az idei kamatcsökkentések esélyét, és jövő tavaszra már nagyjából egyenlő eséllyel számolnak kamatemeléssel.

  • Az amerikai államkötvényhozamok egyhavi csúcsra emelkedtek, a dollár pedig széles körben erősödött, áttörve a 160 jenes szintet. 
  • Az irányadó amerikai hozam 1 bázisponttal 4,4298 százalékra nőtt, miután előzőleg 6 bázisponttal 4,434 százalékra ugrott – ez március vége óta a legmagasabb szint. 
  • A 10 éves japán államkötvény hozama 4 bázisponttal 2,500 százalékra emelkedett, ami 1997 júniusa óta a legmagasabb. 
  • Az ausztrál 10 éves hozam 6 bázisponttal 5,066 százalékra nőtt. 
  • A dollár a magasabb hozamokkal együtt erősödött, több mint két hete nem látott szintek közelében mozog. 0,1 százalékkal 160,50 jenre emelkedett, közelítve azokhoz a szintekhez, amelyek korábban már jegybanki beavatkozást váltottak ki. 
  • A japán jen több mint 2 százalékot gyengült azóta, hogy február 28-án kirobbant az amerikai–izraeli konfliktus Iránnal. A befektetők közel két éve nem látott mértékű jen elleni (short, határidős eladási) pozíciókat építettek ki, arra számítva, hogy sem kamatemelés, sem intervenció nem fogja megállítani a gyengülést.
