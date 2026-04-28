Szlovákia nem hátrált meg: bíróság elé rángatja Brüsszelt az orosz gáztilalom miatt – „Nem vehetik semmibe a tagállamok akaratát!"

Pozsony hivatalosan is megtámadta az orosz gáztilalmat az EU bíróságán. A szlovák kormány szerint Brüsszel túllépte hatáskörét a döntés meghozatalakor.
VG/MTI
2026.04.28, 16:20
Frissítve: 2026.04.28, 17:06

Szlovákia az Európai Unió bíróságához fordult az orosz gáz importját tiltó uniós döntés miatt. Pozsony szerint a határozat jogi alapja vitatható, és veszélyes precedenst teremthet a tagállamok számára.

Gas,Transmission,Between,Russia,And,Eu.,Valve,On,Pipeline.,Concept orosz gáz szlovákia
Szlovákia jogi útra terelte az orosz gáztilalom ügyét, mivel a kormány szerint a döntés nem a megfelelő eljárásban született meg / Fotó: Photocreo Michal Bednarek

Szlovákia hivatalosan is az Európai Unió bíróságához fordult az orosz gáz importját tiltó uniós döntés miatt, újabb éles konfliktust nyitva Brüsszel és egy tagállam között. A beadvány benyújtását Boris Susko igazságügyi miniszter jelentette be, aki szerint a döntés jogi alapja erősen vitatható.

A lépés nem érte váratlanul a piacot vagy a politikai szereplőket. Robert Fico szlovák miniszterelnök már április 17-én jelezte, hogy Pozsony kész jogi úton is fellépni az intézkedéssel szemben. 

Most ez a fenyegetés valósággá vált: Szlovákia formálisan is megtámadta az uniós határozatot.

A vita középpontjában nem pusztán az energiapolitika áll, hanem egy jóval mélyebb, intézményi kérdés. Susko szerint az Európai Bizottság javaslatára elfogadott döntést az EU kereskedelmi politikájának részeként kezelték, így minősített többséggel fogadták el.

Ez a gyakorlat lehetővé teszi, hogy egyes tagállamok akarata ellenére is átmenjen egy-egy intézkedés.

Pozsony azonban egészen másként látja a helyzetet. A szlovák álláspont szerint az orosz gáz importjának tiltása valójában nem kereskedelmi kérdés, hanem az EU kül- és biztonságpolitikájának része. Ez pedig alapvetően más döntéshozatali mechanizmust igényelne, jellemzően egyhangú támogatással. Ha ez az értelmezés megáll, az komoly következményekkel járhat az EU működésére nézve.

Szlovákia nem kér a brüsszeli visszaélésekből

A szlovák kormány attól tart, hogy a jelenlegi gyakorlat felborítja a hatáskörök egyensúlyát az unión belül. Ha a jövőben is hasonló módon születnek meg stratégiai jelentőségű döntések, az gyengítheti a kisebb tagállamok pozícióját, különösen olyan kulcskérdésekben, mint az energiaellátás.

A konkrét intézkedés szerint az orosz földgáz importját legkésőbb jövő őszig teljesen le kellene állítani az Európai Unióban. Emellett a tagállamoknak fel kell készülniük az orosz kőolaj behozatalának fokozatos megszüntetésére is. 

Ez jelentős gazdasági és ellátásbiztonsági kihívás lehet azoknak az országoknak, amelyek még mindig nagyban támaszkodnak az orosz energiahordozókra.

Szlovákia nincs egyedül a kifogásaival. Korábban Magyarország is panaszt nyújtott be az intézkedéssel szemben, ami azt jelzi, hogy az ügy túlmutat egyetlen tagállam érdekein. Egy szélesebb, az EU döntéshozatali mechanizmusát érintő vitáról van szó, amely akár precedensértékű ítélethez is vezethet.

