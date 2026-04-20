Szorult helyzetben a randiappok királya: kétségbeesetten újra akarják építeni a Tindert, de lehet, már túl késő – „nem voltunk elég gyorsak”

A világ legnagyobb online társkereső vállalata, a Match Group nehéz egyensúlyozásba kezdett: egyszerre kell megállítania a Tinder évek óta tartó felhasználói visszaesését, miközben alkalmazkodnia kell ahhoz is, hogy a fiatalabb generáció egészen másképp használ társkereső alkalmazásokat, mint néhány éve. A cég új vezérigazgatója, Spencer Rascoff szerint a fordulat kulcsa egyértelműen a nők visszahódítása lehet, mert a Tinder jelenlegi férfitúlsúlya már üzletileg is súlyos problémává vált.

Szorult helyzetben a randiappok királya: kétségbeesetten igyekszik újraépíteni a Tindert, de lehet, már túl késő – „nem voltunk elég gyorsak” / Fotó: Tero Vesalainen

Repedezik a Tinder sikersztorija

A Match Group helyzete azért különösen érzékeny, mert a Tinder továbbra is a vállalat legfontosabb bevételi forrása: a csoport árbevételének mintegy 54 százaléka ebből az alkalmazásból származik. Ez azt jelenti, hogy a platform teljesítménye közvetlenül meghatározza az egész vállalat pénzügyi mozgásterét és tőzsdei megítélését is.

A gond az, hogy a Tinder lendülete már évek óta csökken. A Sensor Tower adatai szerint

a havi aktív felhasználók száma a 2021-es 65,4 milliós csúcsról tavalyra 50,5 millióra esett vissza.

Ezzel párhuzamosan a Match Group részvényei 2021 óta több mint 80 százalékot veszítettek értékükből, ami jelentős befektetői nyomást helyezett a menedzsmentre.

A fiatalok hirtelen elpártoltak a Tindertől

A visszaesés mögött részben az úgynevezett „társkeresési fáradtság” áll, vagyis az, hogy sok felhasználó kiábrándult a gyors, felszínes ismerkedési modellekből. A Tinder klasszikus jobbra-balra húzós rendszere sokáig forradalminak számított, mára azonban sok felhasználó – különösen a nők és a Z generáció – inkább túlzottan játékosnak és kevésbé hatékonynak látja – írja a Financial Times.

Becslések szerint a Tinder felhasználóinak mintegy 75 százaléka férfi, ami tovább rontja az élményt és az új női felhasználók bevonzását.

Rascoff szerint a vállalat túl sokáig élt a korábbi sikerből, és nem reagált elég gyorsan a fogyasztói szokások változására. Ennek ellensúlyozására új funkciókat vezettek be: megjelentek a dupla randik, a videóhívások, valamint a közös érdeklődési körök – például zenei ízlés – alapján történő kapcsolódási lehetőségek. A cél az, hogy a Tinder kevésbé alkalmi, inkább élményalapú és biztonságosabb platformnak tűnjön.