Bajban az OpenAI és ez másokat is magával ránt

Sam Altman cégének csillagászati költekezésére vállalatok sora számít, miután adósságba verte magát. Az OpenAI kudarca ezért óriási hullámokat vethet.
K. B. G.
2026.04.28, 14:05
Frissítve: 2026.04.28, 14:35

Részvények sorát rántotta magával a hír, hogy az OpenAI egy sor fontos területen, mint a felhasználók száma vagy épp a bevétel, képtelen volt elérni kitűzött céljait. A mesterségesintelligencia- (MI) startup megrendelései ugyanis cégek sokasága számára jelentenek fontos bevételi forrást, miközben a ChatGPT-fejlesztő vetélytársai egyre nagyobb szeletet csakliznak el az OpenAI piaci részesedéséből, legyen szó üzleti vagy épp lakossági felhasználókról.

Photo Illustrations Of OpenAI's Acquisition Of Torch Health
Az OpenAI helye az MI-fejlesztések csúcsán inogni látszik / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezek a cégek faragtak rá az OpenAI-jal kötött megállapodásra

Az érintett cégek között van az OpenAI egyik legnagyobb befektetője, a Softbank, melynek részvényei közel 10 százalékot zuhantak a tokiói tőzsdén, ami nem is meglepő, miután a japán vállalat több tízmilliárd dollárt fektetett Sam Altman vállalkozásába.

 

Azonban az érintett cégek sora nem ér véget a japán vállalattal, a keddi nyitás előtti kereskedés során amerikai részvények is nagyot estek, legyen szó az OpenAI számára adatközpontokat fejlesztő Oracle-ről és Coreweave-ről vagy épp a startup egyik első támogatójának számító Microsoftról, de a startup által használt csipeket gyártó és a céggel együttműködő AMD vagy Nvidia árfolyama is gyengült, változó mértékben. Míg a jelentős adósságot az OpenAI-megrendelések reményében felhalmozó Oracle vagy Coreweave árfolyama 5 százalék körüli mértékben zuhant, addig a Microsoft megúszta alig félszázalékos eséssel.

 

A Bloomberg összefoglalója szerint az OpenAI-hoz köthető cégek jócskán alulteljesítettek az elmúlt hónapokban, így a céghez köthető részvények kosara 2024 óta „csak” 75 százalékot erősödtek, míg a Google-tulajdonos Alphabettel együttműködő vállalatok indexe ugyanezen idő alatt több mint 300 százalékos teljesítményt nyújtott.

Már nem az OpenAI a mesterséges intelligencia ura

Az OpenAI-t sokáig a vezető MI-cégnek tartották, ami a tőzsdére készülő vállalat értékeltségében is látszik, ám az utóbbi időben a Google-féle Gemini vagy épp az Anthropichoz köthető Claude modellek uralják a mesterséges intelligenciáról szóló párbeszédet, és 

fokozatosan növelik részesedésüket a ChatGPT és más OpenAI-modellek kárára.

Az OpenAI-ból ráadásul az elmúlt években számos fontos szereplő is távozott, az alapítók közül már csak a cégvezető Sam Altman van a vállalatnál, miközben a cég 1,5 ezermilliárd dolláros költekezést vállalt, aminek a fedezete azonban kétséges. Elemzők szerint ráadásul a költekezés visszafogása is baljós jeleket küldhet, de a kiadások növelése is kérdéseket vethet fel a cég terveinek fenntarthatósága kapcsán.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
