Bajban az OpenAI és ez másokat is magával ránt

Részvények sorát rántotta magával a hír, hogy az OpenAI egy sor fontos területen, mint a felhasználók száma vagy épp a bevétel, képtelen volt elérni kitűzött céljait. A mesterségesintelligencia- (MI) startup megrendelései ugyanis cégek sokasága számára jelentenek fontos bevételi forrást, miközben a ChatGPT-fejlesztő vetélytársai egyre nagyobb szeletet csakliznak el az OpenAI piaci részesedéséből, legyen szó üzleti vagy épp lakossági felhasználókról.

Az OpenAI helye az MI-fejlesztések csúcsán inogni látszik / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezek a cégek faragtak rá az OpenAI-jal kötött megállapodásra

Az érintett cégek között van az OpenAI egyik legnagyobb befektetője, a Softbank, melynek részvényei közel 10 százalékot zuhantak a tokiói tőzsdén, ami nem is meglepő, miután a japán vállalat több tízmilliárd dollárt fektetett Sam Altman vállalkozásába.

Azonban az érintett cégek sora nem ér véget a japán vállalattal, a keddi nyitás előtti kereskedés során amerikai részvények is nagyot estek, legyen szó az OpenAI számára adatközpontokat fejlesztő Oracle-ről és Coreweave-ről vagy épp a startup egyik első támogatójának számító Microsoftról, de a startup által használt csipeket gyártó és a céggel együttműködő AMD vagy Nvidia árfolyama is gyengült, változó mértékben. Míg a jelentős adósságot az OpenAI-megrendelések reményében felhalmozó Oracle vagy Coreweave árfolyama 5 százalék körüli mértékben zuhant, addig a Microsoft megúszta alig félszázalékos eséssel.

A Bloomberg összefoglalója szerint az OpenAI-hoz köthető cégek jócskán alulteljesítettek az elmúlt hónapokban, így a céghez köthető részvények kosara 2024 óta „csak” 75 százalékot erősödtek, míg a Google-tulajdonos Alphabettel együttműködő vállalatok indexe ugyanezen idő alatt több mint 300 százalékos teljesítményt nyújtott.

Már nem az OpenAI a mesterséges intelligencia ura

Az OpenAI-t sokáig a vezető MI-cégnek tartották, ami a tőzsdére készülő vállalat értékeltségében is látszik, ám az utóbbi időben a Google-féle Gemini vagy épp az Anthropichoz köthető Claude modellek uralják a mesterséges intelligenciáról szóló párbeszédet, és

fokozatosan növelik részesedésüket a ChatGPT és más OpenAI-modellek kárára.

Az OpenAI-ból ráadásul az elmúlt években számos fontos szereplő is távozott, az alapítók közül már csak a cégvezető Sam Altman van a vállalatnál, miközben a cég 1,5 ezermilliárd dolláros költekezést vállalt, aminek a fedezete azonban kétséges. Elemzők szerint ráadásul a költekezés visszafogása is baljós jeleket küldhet, de a kiadások növelése is kérdéseket vethet fel a cég terveinek fenntarthatósága kapcsán.