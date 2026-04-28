A nagy AI-sztori: a mesterséges intelligencia elhozta az újságírás új korszakát

A mesterséges intelligencia (AI) ma már nem kopogtat a szerkesztőségek ajtaján, bent ül az asztalnál. Rövid híreket foglal össze, videót készít egy cikkből, segít kutatni, szerkeszteni, sőt egyre gyakrabban a tartalom végső formáját is befolyásolja. Az újságírásban ezért a vita már nem arról szól, hogy jön-e az AI, hanem arról, hogy ki tud együtt élni vele. Door Tamás minősített üzleti AI-szakértő és a Mediaworks mesterségesintelligencia-projektjének vezetője elmondta: az egyik legnagyobb tévedés az a félelem, hogy a mesterséges intelligencia önmagában elveszi az újságírók munkáját. „Nem az AI veszi el a munkáját egy újságírónak, hanem az az újságíró, aki képes használni az AI-t” – fogalmazott A nagy AI-sztori új adásában. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A rövid hírt már most jobban írja a gép

A generatív modellek egyik legnagyobb előnye jelenleg a gyors, strukturált feldolgozás. Rövid hírek, nemzetközi összefoglalók, napi gazdasági vagy politikai áttekintések esetében az AI már most is rendkívül hatékony.

Door Tamás szerint, ha egy tartalom célja pusztán az információ gyors átadása, ott a nyelvi modellek kiválóan működnek.

Reggelre összefoglalják a fontos híreket, segítenek adatot rendszerezni, és időt szabadítanak fel az újságírónak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a teljes szakma automatizálható.

A hosszabb, magazinos, történetmesélő tartalmaknál továbbra is az emberi egyediség marad a döntő. A kritikus gondolkodás, a szerzői hang, a jó történetmesélés – ezek azok a területek, ahol az AI még nem tud valódi alternatívát adni.

Aczél Petra szerint az internet valójában már korábban elkezdte felszámolni a klasszikus szerzőséget. A print korszakban az olvasó tudta, ki írta a vezércikket, ki készítette az interjút, kihez tartozik egy hang. Az online világ ezt elmosta, de teljesen nem tüntette el. „Ha valakinek saját hangja van, az még mindig üt” – fogalmazott. Ezért a hosszabb, mélyebb tartalmak egyre inkább a „kézműves tartalom” kategóriájába kerülnek: nemcsak az számít, mi van leírva, hanem az is, ki írta. Ahogy nem minden sör ugyanaz, úgy nem minden cikk sem.