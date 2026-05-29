Deviza
EUR/HUF354,36 -0,04% USD/HUF304,32 +0,03% GBP/HUF408,83 -0,04% CHF/HUF388,2 0% PLN/HUF83,82 -0,05% RON/HUF67,53 -0,07% CZK/HUF14,59 -0,04% EUR/HUF354,36 -0,04% USD/HUF304,32 +0,03% GBP/HUF408,83 -0,04% CHF/HUF388,2 0% PLN/HUF83,82 -0,05% RON/HUF67,53 -0,07% CZK/HUF14,59 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
BMW
autóipar
Magyarország

Hivatalos, baj van a debreceni BMW-vel: súlyos hibára bukkantak, azonnal visszahívják az autókat - leállt az iX3-as átadása

Alig indult el a BMW új korszakát jelképező iX3 gyártása Debrecenben, a vállalat máris visszahívást indított néhány autó miatt. A probléma elsőre technikai részletnek tűnhet, valójában azonban komoly biztonsági kockázatot hordozhat: bizonyos esetekben töltés közben feszültség kerülhet az autó karosszériájára, így aki hozzáér a járműhöz, akár áramütést is szenvedhet.
Csókási Annamária
2026.05.29, 06:18
Frissítve: 2026.05.29, 06:30

A német közlekedési hatóság, a KBA szerint világszerte 145 darab BMW iX3 érintett a visszahívásban. Ezek az autók 2025 novembere és 2026 februárja között készültek. A probléma a fedélzeti töltőelektronikához kapcsolódik, vagyis ahhoz a rendszerhez, amely lehetővé teszi az autó ultragyors töltését. Hibás működés esetén töltés közben elektromos feszültség jelenhet meg a karosszérián. Ez azt jelenti, hogy aki ilyenkor hozzáér az autóhoz, áramütést kaphat.

BMW EV
Ármütés érhet a BMW iX3-as modelljétől / Fotó: Johannes Simon

A BMW és a német hatóság szerint ugyanakkor eddig nem történt sérülés vagy anyagi kár.

A BMW már leállította az autók átadását

A BMW a hibát saját rutinellenőrzései során fedezte fel. A német Bimmer Today szerint a gyártó azonnal reagált, és ideiglenesen leállította az érintett autók átadását is. Azok a járművek, amelyek már megérkeztek a kereskedésekbe, csak a javítás után kerülhetnek az ügyfelekhez. A megoldás a hibás töltőelektronika cseréje lesz, a tulajdonosok értesítése pedig már folyamatban van.

A probléma ugyan nagyon kis darabszámot érint, mégis érzékenyenek érinti a vállalatot, hiszen a BMW egyik legfontosabb új modelljéről van szó. Ez az első sorozatgyártású modell, amely a Neue Klasse platformra épül, vagyis arra az új generációs technológiára, amelyre a BMW a következő évek elektromos stratégiáját alapozza.

A modellt a debreceni gyárban készítik, ahol már két műszakban zajlik a gyártás. A csúcsváltozat, az iX3 50 xDrive 345 kilowatt teljesítményt és akár 805 kilométeres hatótávot kínál, míg az új hátsókerék-hajtású iX3 40 akár 635 kilométer megtételére lehet képes egy feltöltéssel – írja az electrive.com.

Pörög a gyártás a BMW-nél

Az autóipari óriás debreceni gyára az elmúlt hónapokban látványosan felpörgött. Glenn Schmidt, a BMW Group globális fenntarthatóságért felelős alelnöke egy budapesti sajtóbeszélgetésen arról beszélt, hogy eddig már mintegy ötvenezer megrendelés érkezett az itt készülő iX3-as modellre. A kereslet olyan erősnek bizonyult, hogy a vállalat a tervezettnél korábban indította el a második műszakot a debreceni üzemben.

A Debrecenben készülő BMW iX3 március eleje óta már az európai márkakereskedésekben is megjelent, az amerikai piacon pedig 2026 nyarán indulhat az értékesítés. A modell közben komoly szakmai elismeréseket is begyűjtött: megkapta az Év Magyar Autója 2026 díjat, emellett elnyerte a Világ Év Autója és a Világ Év Elektromos Autója címet is.

A kész autók szállítása szintén komoly háttérrendszert igényel. Az első autószállító szerelvény még márciusban indult el a debreceni üzemből, a logisztikai feladatokat pedig a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail végzi. A projekthez összesen 110 új fejlesztésű, kifejezetten autószállításra optimalizált vasúti kocsit állítottak szolgálatba. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu