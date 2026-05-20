Hamarosan átadják Párizs utolsó felhőkarcolóját

„Az épület elérte teljes magasságát, és sziluettje mostantól elfoglalja helyét Párizs látképében – jelentette be a mérföldkövet a Triangle-t tervező Herzog & de Meuron stúdió az Instagramján.

A Triangle lehet az utolsó felhőkarcoló Párizsban / Fotó: AFP

A trapéz alakú Triangle különlegessége, hogy Párizs központjából tekintve egy vékony toronyra hasonlít, de keletről és nyugatról nézve, ahol teljes szélessége látható, egy nagy háromszögnek tűnik, ezzel is csökkentve a szomszédos épületekre vetülő árnyék mértékét. Az épület teljes déli oldalán a tervek szerint fotovoltaikus paneleket telepítenek – számolt be a Deezen.

A várhatóan jövő tavasszal megnyíló épület mintegy 5000 irodistának kínál majd munkahelyeket, lesz egy 128 szobás Radisson-szálloda, egy egészségügyi központ, üzletek és egy kilátóterasz is benn-rajta, az utóbbit a New York-i Summit One Vanderbiltt megtervező csapattal közösen tervezték – írta a Roadster.

Érdekes adalék, hogy

részben a Triangle felelős Párizsban a felhőkarcolók betiltásáért.

A felhőkarcolóstopról ugyanis elsősorban a 2006-ban indított projekt évekig tartó késedelme, illetve az azt érő kritikák miatt döntöttek. Mivel a magas épületek Párizsban rendkívül vitatottak, a stúdiónak számos negatív visszhanggal és jogi, valamint tervezési kifogással kellett megbirkóznia, míg az építkezés végül 2022-ben elkezdődhetett.

Az alábbi képen a Triangle látványterve:

A város előző polgármestere Anne Hidalgo 2023-ban állította vissza a régi, 1977-es, 37 méteres – körülbelül 12 emeletes – magasságkorlátozást minden új épületre vonatkozóan.

Ezt a szabályt eredetileg az 1973-ban épült, sokat kritizált Montparnasse-torony miatt vezették be, amelyről a párizsi vicc úgy tartja, hogy „ebben a dobozban hozták az Eiffel-toronyot”.

