Felülmúlta az elemzői várakozásokat a Goldman Sachs, amely 11,98 milliárd dollár bevételt és 3,07 milliárd dollár – részvényenként 8,25 dollár – nyereséget termelt a harmadik negyedévben.

Fotó: SOPA Images / Getty Images

A tavalyitól 12 százalékkal elmaradó bevétel és a 43 százalékkal apadó nyereség egyaránt kedvezőbb az előzetes prognózisnál, az elemzői konszenzus ugyanis éves alapon közel felére zuhanó, 7,69 dolláros egy részvényre jutó eredményt és a tavalyinál 16 százalékkal szűkebb, 11,41 milliárd dolláros bevételt vetített előre.

A befektetési banki üzletág a vártnál nagyobb ütést szenvedett el a visszaeső piaci tranzakciók következtében. A szegmens bevételei 57 százalékkal 1,58 milliárd dollárra zsugorodtak, a Wall Street ennél kedvezőbb, 1,84 milliárdos tételre számított. Az eszközkezelési szegmens forgalma ötödével 1,82 milliárd dollárra zsugorodott, a fogyasztói és vagyonkezelői üzletágban ugyanakkor 18 százalékos volt a bővülés. Ez 2,38 milliárdos bevételt jelent.

A legnagyobb, Global Markets divízió is szépen bővül, amely a tavalyinál 11 százalékkal nagyobb 6,2 milliárdos forgalmat ért el. Ezen belül a részvénykereskedelmi tevékenységből a tavalyi 3,1 milliárd helyett ezúttal csupán 2,68 milliárd bevétel származott, a tényadat itt mintegy százmillió dollárral jobb lett a vártnál.

A befektetési bank a szeptember végén zárult három hónapban 515 millió dollárt különített el céltartalékként a rossz hitelek esetleges bedőlésére.

A társaság megerősítette a minap kiszivárgott, reorganizációról szóló híreket. A tervek szerint a jövőben három nagy üzletágba szervezik át a bank tevékenységét. A legfontosabb prioritásnak mostantól az alapkezelői díjak és piaci részesedésének növelését, valamint finanszírozási tevékenységének bővítését tekinti a pénzintézet.

A korábban jelentő versenytársak mindegyike számottevő mértékű profitcsökkenésről számolt be, amihez a nem teljesítő hitelek fedezetére szolgáló céltartalékolás is hozzájárult. A szigorodó monetáris kondíciók következtében megugró kamatbevételeknek köszönhetően ugyanakkor a JPMorgan, a Bank of America és a Citigroup is túlszárnyalta a pesszimista elemzői várakozásokat. A Morgan Stanley nyereség soron nagyjából hozta az elvártat, egyedül a peres ügyein kétmilliárd dollárt bukó Wells Fargo nem tudta megugrani a már eleve visszafogott szakértői prognózist.

A Goldman Sachs tőzsdei értékének ötödét veszítette el idén, a gyorsjelentés közzétételét követően 2 százalékot erősödött a kurzus a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben.