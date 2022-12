Az év végéhez közeledve betáraztak befektetési alapokból az európai megtakarítók, akik novemberben közel 50 milliárd euró friss pénzt kötöttek le az eszközosztályban a Refinitiv Lipper friss adatai szerint.

Fotó: GettyImages

A pénzügyi adatszolgáltató a múlt hónapban 47,7 milliárd eurós tőkebeáramlást regisztrált. Ez ugyan elmarad az októberi, 77,5 milliárd eurós nettó értékesítéstől, de a rendkívüli hullámzásokkal és növekvő piaci kockázatokkal tarkított idei év végéhez közeledve még így is kifejezetten erős befektetési kedvről és a piaci felbolydulás csillapodásáról tanúskodik a kora őszi intenzív pénzkivonást követően.

Tizenegy hónap alatt még így is 198,6 milliárd eurót váltottak vissza a portfóliómenedzsereknél fialtatott befektetéseikből az európai megtakarítók.

Ahogy az utóbbi néhány hónapban, úgy most is a pénzpiaci termékekben volt a legnagyobb mozgás, a legtöbb friss pénzt – 37,9 milliárd eurót – ezúttal is ezekben az alacsony rizikójú, könnyen hozzáférhető, ám a jelenlegi magas kamatkörnyezetben mégis érdemi hozamot kínáló eszközökbe helyezték a befektetők. Ebből 38,5 milliárd az euróban jegyzett pénzpiaci alapokba áramlott, de a dolláros termékek is be tudtak csatornázni ötmilliárd eurónak megfelelő megtakarítást. Az angol fontban jegyzett pénzpiaci alapokból eközben 6,5 milliárd eurót váltottak vissza.

Az ugyancsak kevésbé rizikósnak tekintett kötvényalapok további 8,3 milliárd eurót szívtak fel Európa-szerte – közülük is

az eurós vállalati kötvényekbe fektető alapok bizonyultak a legvonzóbbnak

–, ezzel pedig megfordult a több hónapja tartó pénzkivonás az eszköztípusból. A nagyobb hozamok reményében egyes megtakarítók már visszamerészkedtek a részvényalapokhoz is, amiben vélhetően a kedvezőbbre forduló piaci széljárás is szerepet játszott.

A tőzsdei kitettséget adó termékek végül 6,5 milliárd eurós nettó értékesítéssel zárták a novembert, köszönhetően a globálisan diverzifikált és az amerikai részvényalapok iránti erős keresletnek. A fordulat itt is pozitív, az előző két hónap során ugyanis még bő 43 milliárd euró folyt ki a részvényalapokból.

Továbbra sem kelendőek viszont az alternatív és az árupiaci termékek sem, előbbiekből 3,4 milliárd, utóbbiból pedig 600 millió eurót váltottak vissza a befektetők. Az ingatlanalapok vonzereje is megkopott az ősz végére, a szeptemberben és októberben beérkező, összesen valamivel több, mint három milliárd euró után novemberben félmilliárd euróval építették le itt meglévő érdekeltségüket.

Az elmúlt években nagy népszerűségnek örvendő vegyes alapok vesszőfutása tovább tart, igaz, novemberre lassult a kivonulás üteme a termékkategóriából, és már csupán 400 millió eurónyi befektetést vettek ki innen az európaiak.

A befektetéskezelők versenyét ezúttal is a Blackrock nyerte, az amerikai szolgáltatónál összesen 17 milliárd eurót kötöttek le novemberben az európai ügyfelek.

A második helyre is egy tengerentúli pénzügyi óriás, a JPMorgan futott be 14,3 milliárdos volumennel. A harmadik legtöbb pénzt – 5,6 milliárd eurót – pedig az Amundinál fektették be.