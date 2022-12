A kriptopiac 2022-es évét akár egyetlen nap hírei alapján is tökéletesen össze lehetne foglalni: az elmúlt 24 órában derült ki, hogy a Kraken kriptotőzsde kivonul Japánból, az FTX felhasználói csoportos keresetet nyújtanak be a cég ellen, az Egyesült Államok pedig hivatalosan is vádat emel egy feltételezett kriptocsaló ellen, aki 110 millió dollárt próbált meg elsíbolni.

A Kraken kriptotőzsde magyar idő szerint ma hajnalban jelentette be, hogy kénytelen beszüntetni működését Japánban a piaci körülmények miatt. Az Egyesült Államokban bejegyzett kereskedési platform január 31-ével leiratkozik a japánban dolgozó pénzügyi szolgáltatók listájáról is.

Addigra minden japán ügyfelének ki kell vennie a náluk tartott pénzét, legyen az kriptodevizában vagy fiat formában. (A kriptopiacokon fiat-currencynek a hagyományos pénzeszközöket nevezik, mint a dollár, az euró vagy akár a forint.)

A Kraken múlt hónapban bejelentette közel 1100 munkavállalója elbocsátását is, ami a teljes állománya 30 százalékát teszi ki.

Szintén friss hír, hogy az Egyesült Államok egyik ügyésze hivatalosan is vádat emel Avraham Eisenberg ellen, aki a gyanú szerint októberben a Mango Markets kriptotőzsde manipulációjával 110 millió dollárnyi devizát kísérelt meg ellopni.

Eisenberg egyszerre két fiókot használva adott és vett a Mango tőzsde saját kriptodevizájából, a MNGO-ból, ezzel azt a látszatot keltve, hogy a token iránt jelentősen megnövekedett a kereslet, ezáltal az árát is nagymértékben inflálni tudta az ügyleteken és a piaci folyamatokon keresztül egyaránt.

Az ügylet során közel 110 millió dollárt tudott felvenni a tőzsdéről, de a Mangóval folytatott tárgyalásokon 67 milliót visszajuttatott a jogos tulajdonosoknak.

A botrányok sorából nem maradhat ki a bukott kriptoplatform, az FTX sem. A cég volt vezetője, Sam Bankman-Fried negyedmilliárd dolláros óvadék ellenében szabadlábon védekezhet, miközben ügyfelei személyes adataik anonimitásáért küzdenek. A csődvédelem feltétele ugyanis a felhasználók adatainak nyilvánosságra hozatala az átláthatóság kedvéért, aminek az ügyfelek természetesen nem szívesen tennének eleget, hiszen a kripto egyik nagy vonzereje az anonimitás.

Most panaszosok egy másik köre egy olyan csoportos kereset indítását kezdeményezi, amely közel egymillió ügyfél érdekeit képviselné, és célja az ügyfelek pénzének mielőbbi visszaszerzése lenne.

Erre azért látnak lehetőséget, mert az FTX nem tett eleget bizonyos vállalásainak, így az ügyfelek adatai egyértelműen összekapcsolhatók a számláikkal, ami azt jelenti, hogy az ő tulajdonukat képezik jogilag is. Ez pedig szerintük elég ahhoz, hogy a csoport részesei soron kívül visszakapják a pénzüket.

A teljes kriptopiacot kíméletlenül megrángatta az idei év, az ilyen devizákban tárolt pénzek mennyisége drasztikusan csökkent: a 3 ezermilliárd dolláros csúcshoz képest jelenleg 800 milliárd dollár körül áll.