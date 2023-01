Elképesztő, 55,7 milliárd dolláros tisztított nyereséggel zárta a tavalyi évet az ExxonMobil. Az amerikai olajipari óriás ezzel nemcsak a saját, hanem a nyugati olajszektor eddigi rekordját is megdöntötte az óránként 6,4 milliós dolláros – 2,3 milliárd forintnak megfelelő – profittal.

Fotó: Getty Images

A texasi társaság eddigi saját csúcsa 45,2 milliárd dollár volt, amit még 2008-ban, hordónként egészen 142 dollárig felszökő olajár mellett ért el. Az utóbbi egyébként 30 százalékkal magasabb a 2022-es átlagárnál. A mostani eredményt a pandémia idején végrehajtott, szigorú költségcsökkentések javították nagymértékben.

A vállalat rekordprofitja annak ellenére sem került veszélybe, hogy a negyedik negyedévben 1,3 milliárd, 2022 egészében pedig 2,4 milliárd dollár többletterhe származott az Európai Unióban rá kivetett különadókból, valamint egyes eszközeinek értékleírásából. Az olajcégekre Európában kivetett sarc miatt egyébként perre megy az unióval az Exxon, mert ezzel szerintük az unió túllépett a hatáskörén.

Az egyszeri tételek hatását kiszűrve 14 milliárd dolláros nyereséget ért el a vállalat tavaly október és december között, 60 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Negyedéves alapon ugyanakkor negyedével mérséklődött a profittermelés az olajárak esésével párhuzamosan, és a téli viharos időjárás okozta leállások következtében.

Az időszakra elkönyvelt 3,09 dolláros egy részvényre jutó nyereség (EPS) elmaradt a 3,32 dolláros elemzői konszenzustól.

A bevételeket 12 százalékkal, 95,4 milliárd dollárra sikerült feltornázni, de a tényadatnál mintegy kétmilliárd dollárral magasabb piaci várakozásnak ezúttal nem sikerült megfelelnie a társaságnak.

A nyereséggel együtt felpörgött a készpénztermelés is, a 2021-es 46,1 milliárd dollár után tavaly 76,8 milliárd dolláros cash flow-val zárult az esztendő. Beruházásokra 7,5 milliárd dollár ment el az év utolsó három hónapjában, 2022 egészében pedig 22,7 milliárd dollárra rúgtak a capex (tőkebefektetési) költségek. Az utóbbi 37 százalékos bővülés.

A minap erős év végi eredményről számolt be a legfőbb amerikai rivális Chevron is, de a piac meggyőző eredményre számít a hamarosan jelentő európai szektortársaktól is.

A részvényárfolyam 3 százalékot esett a negyedéves eredmény közlését követően a hivatalos tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben.