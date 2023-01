A sporttal foglalkozó lapok címlapjait az elmúlt időszakban a Juventus hatalmas blamája uralja: a klub ugyanis pénzügyi trükközéssel bukott le, emiatt 15 pontos levonást kaptak a nyakukba a Seria A-ban, alaposan megvágva a futballrészvények egyik legismertebb képviselőjét.

A Juve miatt csalódottak lehetnek a futballrészvényesek

Fotó: Shutterstock

Szűk volt az olasz csizma

A klub a vád szerint a valós értéküknél magasabb árat tüntetett fel bizonyos játékosok igazolásai kapcsán a könyvélésében, ezzel három év alatt közel 100 millió dollárt spórolva meg, természetesen illegálisan.

A vizsgálat már egy ideje folyik: korábban, november végén a Juventus teljes vezérkara, többek között a korábbi aranylabdás labdarúgó Pavel Nedved alelnök és Maurizio Arrivabene vezérigazgató is lemondott a pénzügyi elégtelenségek hírére.

A klub a jelentős pontlevonás mellett nagy balszerencséjére még a tőzsdén is jelen van, így az olasz szövetségen túl a piac is alaposan megbüntette őket: 10 százalékot zuhant a Juve részvényeinek kurzusa, míg a Seria A tabellán 15 ponttal lettek szegényebbek, a kilencedik helyre visszacsúszva ezzel.

A Juventus részvényei bevezetésükhöz képest több mint 90 százalék mínuszban vannak.

Manchester márpedig vörös

Hasonlóan nagy értékpapírpiaci sztori a Manchester United részvényei esetében bontakozott ki legutóbb. A Vörös Ördögök a New York-i tőzsdén vannak jegyezve, árfolyamuk jelenleg egy brutális rali nyomán 23 dollár felett mozog.

A csapat kurzusa november közepén indult meg felfelé elképesztő lendülettel, mégpedig azért, mert a csapatot jelenleg birtokló Glazer-család bejelentette, hogy nyitottak a klub eladására. A hír minden United drukkert örömmel tölthetett el, mivel a szurkolók régóta húzódó követelése volt a család eltüntetése a csapat közeléből.

Gyönyörűen látszik a Glazer-család bejelentésének hatása

A rajongók a Glazereket szűkmarkúnak tartották, a csapat rossz teljesítményét pedig gyakorlatilag teljes egészében rájuk fogták.

A szurkolók természetesen nem objektívak egy ilyen kérdésben, de azért az érdemes kiemelni, hogy a Glazer-család, akármennyire is megkérdőjelezhető átigazolási politikát folytatott, egészen biztosan nem kényszerítette a játékosokat a rossz teljesítményre. Elég csak a Ten Hag-era elejére visszaemlékezni, amikor a csapat még Cristiano Ronaldóval felállva, a jelenlegi szezon elején egészen siralmas teljesítményt nyújtva, 4-0-ra kikapott a Brentfordtól, azóta viszont valósággal szárnyra kapott az együttes.

A Vörös Ördögök iránt múlt héten egy komoly vevő is bejelentkezett, Jim Ratcliffe személyében. A brit milliárdos örökös United-drukker, így a szurkolók és a befektetők is egyaránt tárt karokkal fogadnák. Főleg, hogy közben a csapat a pályán is jól teljesít, jelenleg a negyedik helyet foglalják el, ami Bajnokok Ligája indulást is érne számukra.

A klubot nagyjából 6,1 milliárd dolláros áron vásárolhatná meg a potenciális vevő.

A Lyon lehet az első két piacon jegyzett futballrészvény

A spektrum másik végén helyezkedik el a Lyon csapata. A francia elsőosztály egyik stabil szereplője 2007 januárjában lépett piacra, terveik között a 21-24,4 euró közötti részvényenkénti bevezetés szerepelt, azonban a tőzsdei kudarc már a belépés előtt elkezdődött: az IPO végül csak 14 euró körüli áron ment végbe. A kurzus azonban nem stabilizálódott arrafelé, egy éven belül értéke több mint kétharmadát elvesztette, azóta 1,2 és 3,8 euró között mozog, jelenleg 2,97-es szinten áll.

Az eredetileg eltervezett IPO-értékhez képest most 86 százalék mínuszban jár a Lyon árfolyama.

Ez azonban nem tántorítja el az új tulajdonost a további tőzsdei kísérletezéstől: John Textor az amerikai piacra is bevezetné a klubot egy SPAC-on keresztül. A Lyon jelenleg a bajnokság kilencedik helyén tanyázik.

Hullámvasút a sztárgyárban

A nagy európai klubok közül még a Dortmund van jelen a tőzsdén, az ő kurzusuk demonstrálja mindennél jobban, mekkora hatása van a csapat teljesítményének a piaci értékére, és valóban mekkora profitot, illetve mekkora bukást hozhat az ingadozó forma.

A klub részvényeinek alakulását 2018 elejétől érdemes vizsgálni. A csapat a 17/18-as szezon második felében folyamatosan romló teljesítményt nyújtott, a szezon végére majdnem kicsúszott a BL-t érő első négy helyről is. Az évad végén csak gólkülönbséggel lett negyedik, éppen elcsípve a Bajnokok Ligáját, de a befektetők és a szurkolók nem voltak boldogak, az árfolyam be is zuhant, egészen 5 euró környékéig.

A nyáron elbúcsúztak az edzőjüktől, Lucien Favre érkezett a csapat kispadjára, aki fenomenális igazolásokat vitt véghez a nyáron, majd az újjáépült csapat sikert sikerre halmozott.

A kurzus 17 éves csúcsra ért 10 eurós szinten, a befektetők legnagyobb örömére.

2019 elején bejelentették szupersztárjuk, az amerikai Christian Pulisic eladását a Chelsea részére 64 millió euróért, ami továbbra is fűtötte a csapat pénzügyi sikereit. Külön érdekes, hogy mekkora szerepe volt Pulisic nemzetiségének a sikerben: az amerikai fiatal ugyanis generációja kétségtelenül legnagyobb amerikai focistája, aki az Államokban is népszerű, miatta amerikaiak milliói kezdték el követni a Dortmund meccseit és a focit úgy általában is.

A csapat részvényei azonban a Covid kitörésével 8,8 euróról 5,5 alá zuhantak, azóta pedig még nem találtak magukra.

A Dortmund pályán nyújtott teljesítménye a kurzuson is látványosan visszaköszön

Manapság edző edzőt követ a csapat kispadján, a Bundesliga győzelem pedig csak nem jön. Stabil második helyen végez a csapat rendre, igaz, van hogy még ez sem sikerül, tavaly például hatodikak lettek csak. A BL-ben sem terem sok babér a dortmundi csapat számára, 2020/21-ben ugyan elmentek a negyeddöntőig, és azt a kurzus is lekövette, de azóta nincs igazán ok az örömre a klub háza táján, így a részvényeik árfolyama is borongós.

Európában ugyanakkor, lehet pont az imént látott példák okán, ezeken a csapatokon kívül nagyon kevesen vannak jelen a részvénypiacon. Olaszországban a Roma és a Lazio, Hollandiában az Ajax, míg Londonban a skót Celtic részvényeivel lehet csak kereskedni.

Délen nem csak az Atlanti-óceán hullámzik

Rajtuk kívül Portugáliában a három nagy: a Benfica, a Porto és a Sporting papírjait lehet megvenni a tőzsdén. Érdemesnek ugyanakkor nem mondható.

A három nagy múltú mediterrán klub kurzusa ugyanis finoman szólva is hektikusan alakul: bevezetése óta a Sporting részvényei értékük 67,84 százalékát vesztették el, a Porto kurzusa 57 százalékos mínuszban van, csupán a Benfica papírjai tudtak pluszt hozni, jelenleg durván 10 százalékost.

Hatalmas mínuszban a portugál együttesek kurzusa, a Benfica részvényárfolyama kifejezetten hektikus

Utóbbi klub papírjai ugyanakkor olyannyira szélsőségesen hullámoznak, hogy befektető legyen a talpán, aki bármilyen irányba fogadni mer a kurzus alakulására. A Benfica részvényei jártak ugyanis 80 százalék körüli mínuszban, de 80 százalékos pluszban is.