A Fisker vesztesége az elemzői konszenzust meghaladóan, 547 millió dollárra nőtt tavaly, ám a luxuskategóriájú elektromos autókat tervező és gyártó amerikai cég optimistán tekinthet a jövőbe, mivel mindkét új modelljének sorozatgyártásra történő előkészítése a terveknek megfelelően, vagy még annál is jobban halad.

Henrik Fisker elnök-vezérigazgató az Ocean prototípusával. Eddig 65 ezret rendeltek belőle.

Fotó: AFP

A brutális erejű Fisker Ocean elektromos városi terepjáró (e-SUV) első pár tucat példányát a bérgyártással foglalkozó grazi Magnánál már elkészítették, ezeket egyrészt bemutatóautóként használják, másrészt nyúzópróbának vetik alá, hogy időben kiderüljön, mit kell rajtuk még finomítani. Az idő pedig sürget, a cég úgy számol, hogy a modell közlekedési alkalmasságát ellenőrző hatósági vizsgálatok márciusban lezárulnak, és akkor azonnal meg tudják kezdeni a sorozatgyártást Grazban.

A kapacitást évi 42,4 ezer darabosra tervezik, azaz elvileg másfél év kellene ahhoz hogy az e-SUV-ra befutott 65 ezer megrendelést teljesíteni tudják. Ez egy nulláról induló modell esetében szinte kizárt, bár a Fisker állítása szerint a megfelelő mennyiségű alkatrészt már megrendelte a partnereitől, így az első hónapokban valószínűleg nem lesz fennakadás.

Az Ocean alapára 39 ezer dollár (14 millió forint) környékén van, ám egy jól felszerelt példányért 70 ezer dollárt is felszámítanak.

A forgalmazást közleményük szerint húsz nyugat-európai és az észak-amerikai piacon kezdik meg, a kínai piac meghódítására pedig 2024-ig várni kell. Aki az egy évvel ezelőtti barcelonai Mobil Világkongresszuson bemutatott Oceanre vágyik, annak csak Bécsig kell utaznia, ott nyitják meg a legközelebbi Fisker-szalont. Addig is, a napokban aktiválandó iOS és internetes applikáció segítségével bárki interaktív módon konfigurálhatja a saját példányát – jelentette be Henrik Fisker elnök-vezérigazgató.

A cég október végén 62 ezer megrendeléssel rendelkezett, azóta még háromezer vételi szándékot regisztráltak, ami jó alap a gyártáshoz és a befektetői bizalom erősítéséhez is. Hozzájárult ehhez az is, hogy a cég 8 és 12 százalék közötti üzemi marzsot vár az idei évre, azaz vastagon fog a ceruzájuk, amikor az árcédulára felírják az autóért kért összeget. Ráadásul az üzemieredmény-soron is pozitív előjelet ígérnek – fennállásuk óta először.

A készpénzállományuk 736 millió dollár volt december végén, úgyhogy a szükséges kiadásokra is bőven van forrásuk, amíg nem kezdenek özönleni a kasszába a dollármilliók, ahogy ezt a Tesla esetében láttuk úgy fél évtizeddel ezelőtt. Mondjuk a pénz gyorsan el is tud fogyni, főleg, ha a Fisker terveit valóra váltva az ohiói Lordstownban, a General Motors egykori összeszerelő üzemében beindítják a futószalagokat.

Az óceán túloldalát, a kínai piac meghódítását jövőre tervezi a Fisker.

Fotó: Fisker Inc.

De nem a GM, hanem az üzemet megszerző tajvani Foxconn, amely az Apple termékei után az elektromos autók szerződéses gyártásában is lát fantáziát, s nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Szaúd-Arábiában is beszáll az autóiparba. Lordstownban a Fisker másik, PEAR (Personal Electric Automotive Revolution) fantázianevű kompakt crossoverjét fogják gyártani az amerikai kontinens igényeinek megfelelően. Ez a projekt azonban még csak kezdeti stádiumban van.

Érdekesség, hogy a PEAR-t éppúgy tömegautóként, pontosabban a tömegek által elérhetőnek tartott villanyautóként aposztrofálják, mint anno a Tesla Model 3-ast, és ugyanúgy 29 900 dollárra árazták be. Az első vezethető PEAR-t a tervezettnél korábban, már decemberben megépítették Grazban.

A Fisker hétfő kora délután kiadott gyorsjelentését 7 százalékos árfolyam-erősödés követte a New-York-i tőzsdenyitást megelőző kereskedésben.