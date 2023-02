Újabb leépítés következhet a többek között a Facebookot és Instagramot birtokló Metánál, ami akár több ezer dolgozó szélnek eresztésével is járhat. Mark Zuckerberg vállalata tavaly novemberben már több mint 11 ezer dolgozó elbocsátását jelentette be, majd a héten a cégalapító arról írt, hogy a személyazonosság igazolását előfizetési díjhoz fogják kötni a Meta oldalain.

Fotó: Tayfun Coskun / AFP

A helyzet komolyságát jelzi, hogy a tavalyi volt az első leépítés a Meta történetében, ám úgy tűnik ez is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy fordítson a valaha több mint ezermilliárd dollárt érő társaság szerencséjén. A vállalat értéke így mára kevesebb mint 450 milliárd dollárra csökkent és

a leépítési tervekről szóló hírek ellenére a részvények árfolyama lefelé indult a szerdai kereskedés kezdetén.

Jön a fizetős Facebook és Instagram Miután tavaly Elon Musk fizetőssé tette a Twitteren a felhasználók valódiságát igazoló kék pipát, Mark Zuckerberg személyében gyorsan követőre talált. A Facebook-alapító bejegyzésében arról ír, hogy a Meta felületein – Facebook, Instragram, WhatsApp, Messenger – is fizethetünk valódiságunk bizonyításáért. Ehhez azonban nemcsak pénzre, de valamifajta államilag kiállított igazolványra is szükségünk lesz.

A The Washington Post információi szerint a vállalat átszervezésével is járó lépés célja az is, hogy kevesebb szint legyen Zuckerberg és a frissen felvett gyakornokok között, így számos középvezetőnek is búcsút inthet a Meta. Azonban

az elbocsátások nem csupán a menedzsereket érinthetik, így több projekttől és munkahelytől is megválhat a társaság világszerte.

Az elmúlt hónapokban számos amerikai vállalat jelentett be leépítéseket, a Challenger, Gray & Christmas Inc. munkaügyi tanácsadó szerint csak január óta több mint 100 ezer embert küldtek el, főként a technológiai szektorból. Mindeközben azonban az amerikai munkaerőpiac mégis erősnek tűnik, ami furcsa, fehérgalléros recesszió képét vázolja fel.