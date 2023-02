A Qantas Airways 2020-ban, a pandémia tetőfokán csupán tizenegy hétre volt a teljes anyagi összeomlástól, amit úgy sikerült elkerülnie, hogy földre parancsolta flottája majd 90 százalékát, és fizetés nélküli szabadságra küldte a tömeges járattörlések miatt feleslegessé váló személyzetet. Ausztrália hiába kezelte példaértékűen a pandémiát, a Qantas jószerével csak belföldön tudott repülni, tartva attól, hogy nemzetközi járatainak utasai behurcolják a vírust.

A Qantas Airways minimálisra csökkentette járatai számát a pandémia első évében.

Fotó: Jax10289

Azóta döntő változások történtek a piacvezető ausztrál légitársaság életében. Olyannyira, hogy a korlátozások feloldásával magasba szökő utazási láz rekordnyereséghez segítette a légitársaságot üzleti évének decemberrel zárult első felében. A közeljövő azonban korántsem rózsás, a cégvezetés figyelmeztetett, hogy a riválisok is zárkóznak, a járatok sűrűsége lassan a pandémiát megelőző békeévet, azaz 2019-et idézi.

S bár a geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok beárnyékolják az idei évet is, az utazási kedv csökkenésére aligha kell számítani, viszont az elszabadult infláció, a megélhetési körülmények romlása és a hitelek megdrágulása, illetve a törlesztőrészletek sebes emelkedése szűk keretek közé szoríthatja vissza a légi közlekedésben tapasztalt fellendülést. Ugyanakkor a verseny a tarifák területén is fokozódik, ami – ha a kerozinárak is nőnek – negatívan hat a nyereségtermelő képességre.

A Qantas vezérigazgatója, Alan Joyce utalt arra, hogy az említett körülmények törvényszerűen éreztetik majd a hatásukat a jegyrendelésekben is, de

arra nem számított, hogy a robusztus konjunktúra 2024 közepe előtt megszakadhat.

Most azonban már egyre biztosabb ebben. Nem véletlen, hogy baljós szavaira 6 százalékos csökkenéssel reagált a Qantas részvényárfolyama a sydney-i tőzsdén.

Pedig egyelőre a tavalyi év kimagasló teljesítményének kellene örülni, és annak, hogy a cég 341 millió amerikai dollár értékben vásárolja vissza saját részvényeit, megacélozva ezzel az árfolyamot. Az egy utaskilométerre vetített bevétel 46 százalékkal haladta meg a pandémia előtti időszakét.

A féléves adózott nyereség 980 millió amerikai dollár volt, szemben az egy évvel korábbi 870 milliós veszteséggel. Az eredmény szinkronban volt a Refinitiv elemzői konszenzusával, és a saját célsávjuk felső határát súrolta.

A forgalom eközben 222 százalékkal, 6,79 milliárd amerikai dollárra bővült. A nettó adósságállományt két év alatt 60 százalékkal, 1,63 milliárd amerikai dollárra sikerült lenyomni. A Qantas 22,7 millió utast szállított, ez még elmarad a 2019 hasonló időszakában mért 28,5 milliótól.

A Qantas a decemberrel zárult fél évben 22,7 millió utast szállított.

Fotó: Bloomberg

A járatok kihasználtsága 52,6-ről 85,4 százalékosra javult.

A cég profitkilátásait ezúttal nem öntötte számokba, arra viszont büszkék, hogy tavaly elnyerték a legbiztonságosabb légitársaság címet.

S hogy mennyire éles lesz a verseny, az nagyban függ attól, hogy az egyes légitársaságok milyen ütemben tudják menetrendjüket bővíteni, s ebben a szakképzett munkaerő megléte vagy hiánya, a megrendelt repülőgépek szállításának esetlegessége is kockázati tényezőként jelentkezik, nem szólva a személyzet képzésének időigényéről.

A géphiány a Qantast is nehéz helyzetbe hozta, az ausztráloknak szánt Airbusok átadása féléves csúszásban van,

ezért a cég kénytelen használt gépeket beszerezni a piacról, valamit lehívni a kilenc Airbus A220-as regionális géptípusra vonatkozó vételi opcióját, hogy ki tudja elégíteni a keresletet.