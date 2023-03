Nagyot javultak a Twitter pénzügyei a tulajdonosváltás óta, Elon Musk közösségimédia-vállalata a második negyedévre pozitív cash flow-t is elérhet a milliárdos állításai szerint.

Fotó: Samuel Corum / AFP

A Tesla-vezér számításai szerint a Twitter kiadásai az idén hárommilliárd dollár körül alakulhatnak, ami az általa bevezetett drasztikus költségcsökkentés nélkül 4,5 milliárd fölé szökhetett volna. Musk kiemelte: a nadrágszíjmeghúzás olyan sikeres volt, hogy

a kiadások fele a Twitter megvásárlásához felvett 13 milliárdos hitel törlesztésére megy el.

A világ leggazdagabb embere elismerte, hogy az oldal reklámbevételei jelentősen visszaestek a tulajdonosváltás óta, de a pénzügyeik optimalizációja, amely a munkaerőállomány több hullámban zajló 75 százalékos leépítését is magában foglalta, képes lesz ezt a kiesést ellensúlyozni.

Az alkalmazottak háromnegyedének elbocsátása több esetben is káoszt okozott a Twitter háza táján, olykor technikai gondokat is előidézve. Az amerikai versenyjogi hatóság (Federal Trade Commission, FTC) a létszámleépítés egyéb hatásaitól tart, mégpedig a felhasználók adatainak kezelésében bekövetkező változásoktól – e téren a vállalatnak már korábban is meggyűlt a baja a felügyelettel.

Az FTC ezért követeli a Twittertől a Muskkal bármilyen módon kapcsolatba hozható belső kommunikáció átadását.

A felügyelet ezenfelül tudni szeretné az összes olyan újságíró személyazonosságát, akinek Musk hozzáférést adott a vállalat nyilvántartásaihoz, illetve bővebben szeretnék megismerni a Twitter Blue előfizetéses szolgáltatás elindításával kapcsolatos előkészítő anyagokat.

Az FTC 12 levelet küldött Muskéknak október vége óta, sürgetve a mielőbbi és teljes körű tájékoztatást a felmerült kérdésekkel kapcsolatban, de a válaszokból azt a következtetést vonták le, hogy a vállalat késlelteti az érdemi válaszadást, ezért

aggódnak a Twitter jogszabályi kereteknek való megfeleléséről.

A felügyelet kiemelte: a tavalyi év közepén, még Musk hatalomátvétele előtt kiszabtak egy 150 millió dolláros bírságot a közösségimédia-vállalatra, amiért az megtévesztően gyűjtött telefonszámokat hirdetési célból, így fenntartják az aggályaikat az akkor aláírt megállapodás betartásával kapcsolatban.

Az FTC kutakodása politikai ellentéteket is élez az amerikai közéletben.

A republikánusok szerint a demokraták fegyverként használják fel a felügyeletet a politikai céljaik elősegítésére, mivel Musk számukra előnytelen döntéseket hozott, amióta átvette a vállalatot: többek közt visszaengedte az oldalra a korábban letiltott Donald Trumpot és kiegyenlítette az állítólagos eléréskülönbözetet a demokrata és republikánus politikusok posztjait tekintve.

Musknak azonban nagy tervei vannak: a milliárdos a nehézségek ellenére nem adta fel az álmát, miszerint egyszer a Twitter lesz a legnagyobb pénzügyi szolgáltató a világon, amelyen keresztül a felhasználók pénzt is tudnának egymásnak utalni, sőt, kamatbevételekre is szert tehetnének.

Musk szerint a Twittert napi 253 millió reklámbevétel szerzésére alkalmas aktív felhasználó böngészi, a bennük rejlő potenciált pedig mindeddig nem aknázta a vállalat.

A milliárdos elárulta: korábban felhasználónkként 5-6 centes bevételt generált óránként a Twitter, ezt a számot pedig célja 15-re emelni.