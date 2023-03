A 4iG csoportszintű nettó árbevétele 2022-ben az előző évihez mérten 196 százalékkal, 277 milliárd forintra, EBITDA-ja pedig a hatszorosára, azaz 72 milliárd forintra nőtt. Ebből következően az EBITDA-marzs egy év alatt 12,7 százalékról 26 százalékra emelkedett.

A cég számos akvizíciója következtében nettó árbevétele 72 százalékát tavaly már a telekommunikáció termelte ki, míg a korábban domináns informatikai divízió csupán 28 százalékos súllyal rendelkezett.

Az EBITDA-marzs a telekommunikációs szektor esetében kimagasló, azaz 33,3 százalékos volt, az EBITDA-arányos működési cash-flow a teljes csoportra vetítve elérte 43,8 százalékot.

A cégcsoport tárgyidőszaki 21 milliárd forintos negatív adózott eredményéből 10,1 milliárd forintot tett ki a 2021–2022-es felvásárlásokkal kapcsolatban előzetesen beazonosított eszközök után technikailag elszámolt, pénzkiáramlással nem járó értékcsökkenési leírás és halasztott adó. A teljes átfogó jövedelem soron a 4iG 10,6 milliárd forintos veszteséget szenvedett el.

A társaság az eredménykimutatásra ható kedvezőtlen tényezők ellenére 31,6 milliárd forintos pozitív működési cash-flow-val zárta az évet.

Az egy részvényre jutó saját tőke egy év alatt 531 százalékkal, 1084,6 forintra gyarapodott.

A negyedik negyedévben a 4iG árbevétele az előző év azonos időszakához képest 98 százalékkal, 80,6 milliárd forintra, míg EBITDA-ja 95 százalékkal, 16,9 milliárd forintra bővült. Az EBITDA-marzs mindkét időszakban 21 százalék körül alakult.

A nettó eredmény a tavalyi 3,7 milliárd forintos nyereségből, 13,2 milliárd forintos veszteségbe fordult. A vállalat teljes átfogó jövedelme 17,5 milliárd forintos veszteségbe csúszott a 2021 negyedik negyedévében elért 3,8 milliárd forintos pozitív eredményből.

A 4iG-csoport 2023-ban a mobilvezetékes konvergencia, illetve az IT-telco konvergencia által biztosított szinergialehetőségek kiaknázására, keresztértékesítési csatornák kiépítésére és az infrastruktúra konszolidálására helyezi a hangsúlyt. Folytatódik az integráció, amelynek során további üzleti együttműködések alakulhatnak ki az egyes tagvállalatok között, illetve az üzleti szinergiák kiaknázásával is javítani akarják a hatékonyságot és a versenyképességet.

A társaság várhatóan idén is tovább emeli részesedését a legtöbb piacán és nyitott a további akvizíciók felé is.

Idehaza a konszern a Vodefone-akvizíció lezárását követően tovább kívánja bővíteni szolgáltatási spektrumát, valamint ügyfélbázisát a lakossági és az üzleti szegmensben egyaránt, amely során az elsőrendű cél a rendszeres bevételek arányának növelése.

Albániában az ALBtelecom és a One Telecommunications összeolvadása, valamint a rebranding folyamata várhatóan lezárul idén, a One Albania ezzel a helyi telekommunikációs piac egyik meghatározó szereplőjévé válik, és a lakossági szegmens mellett az üzleti és kormányzati szereplők számára is komplex infokommunikációs szolgáltatási portfóliót alakít ki.

Montenegróban a One Crna Gora tovább bővíti 5G lefedettségét, amire építve az ország közel egész területén 5G-szolgáltatásokat nyújthat. Az új, stabil technológiának köszönhetően megnyílik a lehetőség otthoni, vezetékes internetszolgáltatás bevezetésére, valamint az üzleti infokommunikációs piaci jelenlét gyors bővítésére is.